O que é Java Spring Boot?

O Java Spring Framework (Spring Framework) é um framework bastante conhecido de nível empresarial, de software livre, para criar aplicativos independentes de nível de produção que são executados na Java Virtual Machine (JVM).
O Java Spring Boot (Spring Boot) é uma ferramenta que facilita e agiliza o desenvolvimento de aplicativos da web e de microsserviços com o Spring Framework por meio de três principais recursos:
Esses recursos trabalham juntos para oferecer uma ferramenta que permite configurar um aplicativo baseado em Spring com poucos requisitos de instalação e configuração.
O Spring Framework oferece um recurso de injeção de dependência que permite aos objetos definir suas próprias dependências que o contêiner Spring posteriormente injeta nelas. Isso permite que os desenvolvedores criem aplicativos modulares que consistem em componentes fracamente acoplados e que são ideais para microsserviços e aplicativos de rede distribuída.
O Spring Framework também oferece suporte integrado para tarefas típicas que um aplicativo necessita executar, como ligação de dados, conversão de tipo, validação, gerenciamento de exceções, gerenciamento de eventos e recursos, internalização, entre outros. A ferramenta integra-se a várias tecnologias Java EE como RMI (Chamada de Método Remoto), AMQP (Protocolo de Enfileiramento Avançado de Mensagens), Java Web Services, entre outras. Em resumo, o Spring Framework proporciona aos desenvolvedores todas as ferramentas e os recursos necessários para criar aplicativos Java EE de plataforma cruzada e fracamente acoplados que podem ser executados em qualquer ambiente.
Por mais que o Spring Framework tenha funcionalidade abrangente e completa, ele ainda requer tempo e conhecimento significativos para instalar, configurar e implementar aplicativos Spring. O Spring Boot permite reduzir esse esforço com três recursos importantes.
A autoconfiguração significa que os aplicativos são inicializados com dependências predefinidas e não é necessário configurá-las manualmente. Como o Java Spring Boot é oferecido com recursos integrados de autoconfiguração, ele configura automaticamente o Spring Framework subjacente e soluções de terceiros com base em suas definições (e com base nas práticas recomendadas, o que ajuda a evitar erros). Mesmo que você substitua essas definições após a inicialização ser concluída, o recurso de autoconfiguração do Java Spring Boot permite que você inicie o desenvolvimento de seus aplicativos baseados em Spring rapidamente e reduz a probabilidade de ocorrer erros humanos.
O Spring Boot usa uma abordagem opinativa para incluir e configurar dependências de iniciador, com base nas necessidades do seu projeto. Após avaliar a estrutura, o Spring Boot escolhe quais pacotes instalar e quais valores padrão usar em vez de exigir que você tome todas essas decisões sozinho e configure tudo manualmente.
É possível definir as necessidades do seu projeto durante o processo de inicialização, durante o qual é possível escolher entre diversas dependências de iniciador, chamadas de Spring Starters, que abrangem os casos de uso mais comuns. Você poderá executar o Spring Boot Initializr preenchendo um simples formulário da web, sem qualquer programação.
Por exemplo, a dependência do iniciador 'Spring Web' permite criar aplicativos da web baseados em Spring com configuração mínima incluindo todas as dependências necessárias ao seu projeto, como o servidor da web Apache Tomcat. O 'Spring Security' é outra dependência de iniciador popular que adiciona automaticamente recursos de autenticação e controle de acesso aos seus aplicativos.
O Spring Boot inclui mais de 50 Spring Starters, e há muitos outros iniciadores disponíveis de terceiros.
O Spring Boot ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos que são executados com autonomia. Especificamente, essa ferramenta permite criar aplicativos independentes que podem ser executados de maneira autônoma e que não dependem de um servidor da web externo, devido à integração de um servidor da web, como o Tomcat ou o Netty, ao seu aplicativo durante o processo de inicialização. Como resultado, você pode iniciar seu aplicativo em qualquer plataforma simplesmente pressionando o comando Executar. (É possível desativar esse recurso para criar aplicativos sem um servidor da web integrado.)
Novamente, as maiores vantagens de usar o Spring Boot comparado a somente o Spring Framework são a facilidade de uso e o desenvolvimento mais rápido. Em teoria, isso ocorre devido a maior flexibilidade que você obtém ao trabalhar diretamente com o Spring Framework.
Mas, na prática, a menos que você precise ou deseje implementar uma configuração muito específica, o Spring Booth traz bons resultados. Você ainda pode usar o sistema de anotações do Spring Framework, que é bastante conhecido e permite injetar facilmente dependências adicionais (não cobertas pelo Spring Starters) em seus aplicativos. E você ainda obtém acesso a todos os recursos do Spring Framework, incluindo gerenciamento de eventos simplificado, validação, ligação de dados, conversão de tipo e segurança integrada e recursos de teste. Resumindo, se o escopo do seu projeto for coberto por apenas um Spring Starter, o Spring Boot pode aperfeiçoar significativamente o desenvolvimento.
Se você está procurando instruções rápidas, fáceis e básicas do Spring Boot, aqui é o lugar certo. A web está repleta de tutoriais de início rápido do Spring Boot, incluindo os dois documentos a seguir:
Para dezenas de outros tutoriais, basta procurar no Google por "Tutorial Spring Boot".
