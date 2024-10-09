A abordagem monolítica é o modelo de software tradicional. Os microsserviços refletem mais tarde desenvolvimento de software, mas isso não tornou a arquitetura monolítica obsoleta.

Digamos que você tenha começado a trabalhar para uma startup de tecnologia e tenha sido encarregado de implementar um plano de TI para a nova empresa. Você enfrenta uma série de decisões, mas nenhuma é tão básica ou tão abrangente quanto optar por uma arquitetura monolítica ou de microsserviços. A escolha da arquitetura de software não deve ser feita no vácuo ou sem uma compreensão clara das necessidades iniciais e eventuais de processamento de dados da sua organização, pois qualquer abordagem de arquitetura escolhida terá efeitos profundos na capacidade da organização de executar de forma significativa seus objetivos de negócios.

Portanto, os riscos aqui são consideráveis. E como você é o recém-nomeado Diretor de TI, esta também é uma decisão importante para você pessoalmente — uma decisão que pode levá-lo a um caminho dourado de avanço na carreira sem precedentes, se você escolher sabiamente.

Qual você seleciona? Primeiro, vamos conhecer suas opções.