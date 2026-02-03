Tradicionalmente, os desenvolvedores integravam sistemas escrevendo código personalizado, usando várias linguagens de programação para construir integrações ponto a ponto ou usando middleware corporativo, como barramentos de serviço corporativo (ESBs). Foi um processo demorado que criou uma forte dependência de recursos especializados de desenvolvimento de software.

Ao mesmo tempo, os ambientes de TI corporativos se tornaram mais complexos, pressionando ainda mais o status quo da integração. Atualmente, aplicações e dados estão dispersos em ambientes híbridos e multinuvem, e a rápida adoção de inúmeras ferramentas de software como serviço (SaaS) levou à "proliferação de SaaS" (a adoção e o uso descontrolados de produtos SaaS dentro de uma organização). Como resultado, as aplicações, os dados e a integração com API tornaram-se cada vez mais desafiadores para equipes de TI já sobrecarregadas.

Plataformas de integração de pouco código, muitas vezes oferecidas como produtos de plataforma como serviço (iPaaS de pouco código), foram introduzidas para ajudar a resolver esses desafios. Essas plataformas baseadas na nuvem incluem ferramentas de pouco código, como telas de arrastar e soltar, fluxos de trabalho em estilo fluxograma, configurações gráficas e nós e blocos criados previamente representando operações ou tarefas em um fluxo de trabalho, que reduzem a dependência do código personalizado e habilidades de desenvolvimento especializadas. Essas ferramentas visuais e fáceis de usar ajudam as equipes técnicas e os usuários não técnicos a criar, implementar e manter integrações com mais facilidade.



As soluções iPaaS de pouco código também podem ajudar os membros da equipe a projetar e automatizar fluxos de trabalho, eliminar tarefas repetitivas e manter a consistência dos dados em todas as aplicações e plataformas.Ferramentas de pouco código e no-code ampliam o acesso aos recursos de integração, possibilitando que mais pessoas em toda a empresa participem da construção de soluções, reduzindo gargalos e otimizando a entrega.

O desenvolvimento de fusão, ou modelo de fusão, é uma abordagem popular para essa tecnologia. No desenvolvimento de fusão, os cidadãos e os desenvolvedores profissionais trabalham juntos para criar, implementar e gerenciar aplicações. Por exemplo, desenvolvedores cidadãos podem usar ferramentas de pouco código para desenvolvimento rápido e visual de front-end, enquanto desenvolvedores profissionais escrevem o código tradicional para funcionalidades mais complexas, configurações de back-end e integrações personalizadas que excedem os recursos de ferramentas de pouco código e dos desenvolvedores cidadãos.

Executivos estimam que quase 28% de seus portfólios de aplicações são gerenciados com tecnologias de pouco código ou no-code atualmente, número que deve aumentar para quase 40% nos próximos cinco anos, de acordo com a IDC.1 Esse rápido crescimento reflete as vantagens que a integração de pouco código traz para as equipes de TI e para os desenvolvedores cidadãos.