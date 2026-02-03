A integração de pouco código é um método de conectar aplicações, plataformas e pipelines de dados usando conectores criados previamente e ferramentas de desenvolvimento visual, em vez de depender apenas de um código personalizado extenso.Ela permite que desenvolvedores profissionais e usuários corporativos (às vezes chamados de desenvolvedores cidadãos) conectem sistemas, criem e automatizem fluxos de trabalho e sincronizem dados.
Tradicionalmente, os desenvolvedores integravam sistemas escrevendo código personalizado, usando várias linguagens de programação para construir integrações ponto a ponto ou usando middleware corporativo, como barramentos de serviço corporativo (ESBs). Foi um processo demorado que criou uma forte dependência de recursos especializados de desenvolvimento de software.
Ao mesmo tempo, os ambientes de TI corporativos se tornaram mais complexos, pressionando ainda mais o status quo da integração. Atualmente, aplicações e dados estão dispersos em ambientes híbridos e multinuvem, e a rápida adoção de inúmeras ferramentas de software como serviço (SaaS) levou à "proliferação de SaaS" (a adoção e o uso descontrolados de produtos SaaS dentro de uma organização). Como resultado, as aplicações, os dados e a integração com API tornaram-se cada vez mais desafiadores para equipes de TI já sobrecarregadas.
Plataformas de integração de pouco código, muitas vezes oferecidas como produtos de plataforma como serviço (iPaaS de pouco código), foram introduzidas para ajudar a resolver esses desafios. Essas plataformas baseadas na nuvem incluem ferramentas de pouco código, como telas de arrastar e soltar, fluxos de trabalho em estilo fluxograma, configurações gráficas e nós e blocos criados previamente representando operações ou tarefas em um fluxo de trabalho, que reduzem a dependência do código personalizado e habilidades de desenvolvimento especializadas. Essas ferramentas visuais e fáceis de usar ajudam as equipes técnicas e os usuários não técnicos a criar, implementar e manter integrações com mais facilidade.
As soluções iPaaS de pouco código também podem ajudar os membros da equipe a projetar e automatizar fluxos de trabalho, eliminar tarefas repetitivas e manter a consistência dos dados em todas as aplicações e plataformas.Ferramentas de pouco código e no-code ampliam o acesso aos recursos de integração, possibilitando que mais pessoas em toda a empresa participem da construção de soluções, reduzindo gargalos e otimizando a entrega.
O desenvolvimento de fusão, ou modelo de fusão, é uma abordagem popular para essa tecnologia. No desenvolvimento de fusão, os cidadãos e os desenvolvedores profissionais trabalham juntos para criar, implementar e gerenciar aplicações. Por exemplo, desenvolvedores cidadãos podem usar ferramentas de pouco código para desenvolvimento rápido e visual de front-end, enquanto desenvolvedores profissionais escrevem o código tradicional para funcionalidades mais complexas, configurações de back-end e integrações personalizadas que excedem os recursos de ferramentas de pouco código e dos desenvolvedores cidadãos.
Executivos estimam que quase 28% de seus portfólios de aplicações são gerenciados com tecnologias de pouco código ou no-code atualmente, número que deve aumentar para quase 40% nos próximos cinco anos, de acordo com a IDC.1 Esse rápido crescimento reflete as vantagens que a integração de pouco código traz para as equipes de TI e para os desenvolvedores cidadãos.
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As soluções iPaaS de pouco código compartilham vários recursos principais projetados para tornar a criação e o gerenciamento de integrações mais rápidos e acessíveis. Seus componentes comuns incluem:
Uma interface visual permite que as equipes projetem integrações rapidamente, enquanto a plataforma traduz esses projetos em metadados que o mecanismo de tempo de execução executa. Essa funcionalidade facilita o desenvolvimento, manutenção e implementação de integrações em ambientes sem código personalizado.
As equipes podem usar bibliotecas de conectores avançadas para gerenciar a autenticação, os protocolos e a lógica específica do sistema, integrando aplicações sem lidar com informações de implementação de baixo nível. Além desses conectores, modelos de fluxo de trabalho reutilizáveis, blocos lógicos e módulos integrados para tarefas como autenticação e tratamento de erros ajudam a padronizar as integrações e reduzir o tempo de desenvolvimento. Além disso, algumas plataformas são compatíveis com o uso de conectores de código aberto, o que ajuda a reduzir o risco de lock-in com fornecedor por oferecer mais flexibilidade e controle sobre os componentes de integração.
Os usuários podem criar, publicar e gerenciar APIs diretamente em muitas plataformas iPaaS de pouco código, com funcionalidades como controle de acesso, limitação, aplicação de políticas e monitoramento de uso. Juntas, essas funcionalidades viabilizam o acesso seguro e estável aos serviços de dados. Essa abordagem também torna mais fácil extrair recursos de aplicações personalizadas, garantindo que se integrem sem dificuldades em todo o ecossistema tecnológico mais amplo.
As soluções iPaaS de pouco código normalmente são compatíveis com processos em várias etapas com lógica de ramificações, agendamento, etapas de aprovação, roteamento de dados e novas tentativas automatizadas.
As integrações também podem funcionar continuamente, processando dados em tempo real à medida que os eventos ocorrem, acionados por webhooks (notificações automáticas enviadas quando um evento ocorre), por exemplo, ou em programações que fazem sentido para o negócio. Essa flexibilidade permite atender a diferentes requisitos de integração, desde o processamento instantâneo de pedidos até a sincronização de dados noturna.
Muitas soluções iPaaS de pouco código incluem dashboards integrados e ferramentas de geração de relatórios que ajudam os usuários a rastrear o desempenho da integração, identificar gargalos e solucionar problemas.
Ao decidir como integrar sistemas, um fator importante a considerar é quem precisa criar e manter a integração. A integração sem código é frequentemente usada quando usuários corporativos ou equipes de operações querem automatizar fluxos de trabalho simples, como sincronizar leads entre um formulário e um sistema CRM, sem depender da TI. Essas ferramentas tendem a enfatizar a velocidade e a simplicidade, o que pode torná-las uma opção prática para automações leves em nível de equipe, onde os requisitos são bem definidos.
A integração com pouco código costuma ser uma boa opção quando os fluxos de trabalho são mais complexos, abrangem vários sistemas ou se beneficiam de maior governança, tratamento de erros, segurança e escalabilidade. Essas plataformas podem permitir a colaboração entre usuários técnicos e não técnicos usando ferramentas visuais, ao mesmo tempo em que oferecem suporte à lógica avançada, transformação de dados e orquestração de APIs. Como resultado, as plataformas de integração de pouco código são adequadas para os processos de negócios principais, como integração de clientes ou reconciliação financeira, que tendem a evoluir ao longo do tempo.
Uma abordagem puramente personalizada ou de "código profissional", na qual toda a codificação é feita por desenvolvedores profissionais, pode ser adotada em organizações com necessidades de programação altamente específicas, protocolos rigorosos de segurança e compartilhamento de dados, ou outros requisitos complexos que tornam as ferramentas de pouco código insuficientes para suas necessidades de desenvolvimento e integração.
Alguns exemplos:
Esses são apenas alguns fatores que as organizações avaliam ao decidir quais ferramentas e plataformas usar. Em última análise, a escolha depende dos requisitos da empresa. Em muitas empresas grandes e modernas, as equipes empregam uma combinação de ferramentas (talvez utilizando o modelo de fusão mencionado acima) para atender a diversos casos de uso.
Os termos plataformas de integração de pouco código e plataformas de integração de pouco código como serviço são frequentemente usados de forma intercambiável, mas referem-se a aspectos diferentes da mesma tecnologia subjacente.
LCIPs descrevem uma categoria de software que permite que as equipes projetem, desenvolvam, implementem e gerenciem integrações usando ferramentas visuais em vez do trabalho tradicional de programação. Essas plataformas fornecem os recursos centrais, como conectores para aplicações e fontes de dados, orquestração de fluxo de trabalho, mapeamento de dados e detecção e recuperação de erros, mas não especificam por si só onde ou como o software é executado.
Uma organização pode executar a plataforma no local, em seu próprio ambiente de nuvem ou auto-hospedado, assumindo a responsabilidade pela infraestrutura, escalabilidade, atualizações e operações.
Por outro lado, as soluções iPaaS de pouco código oferecem a mesma tecnologia de integração por meio de um serviço de nuvem totalmente gerenciado. Nesse modelo, o fornecedor opera a infraestrutura, lida com a segurança, o dimensionamento, as atualizações e a confiabilidade e entrega a plataforma por meio de uma interface baseada em navegador e APIs. Os clientes se concentram na criação e execução das integrações em vez de manter a infraestrutura e a plataforma subjacentes.
E enquanto as LCIPs se concentram especificamente em conectar sistemas e automatizar fluxos de dados, uma plataforma de desenvolvimento de pouco código (LCDP) é projetada para a criação de aplicações completas. Muitas organizações usam ambos, combinando ferramentas de desenvolvimento de aplicações com soluções iPaaS de pouco código para integrar essas aplicações ao restante de seu stack de tecnologia.
A iPaaS de pouco código é projetada para um mundo onde aplicações, dados e processos abrangem SaaS, nuvem e infraestrutura locais, frequentemente com sobreposição, e evoluem continuamente. Ela fornece ferramentas visuais e orquestração baseada na nuvem para que as equipes possam criar e modificar integrações rapidamente, sem programação pesada ou gerenciamento de infraestrutura. A ênfase está na agilidade, fluxos de trabalho orientados por eventos e automação de ponta a ponta com escalabilidade e segurança de nível empresarial.
Por outro lado, as abordagens de integração anteriores foram criadas para ambientes mais restritos e estáticos. Os barramentos de serviço corporativos (ESBs) foram projetados como estruturas centralizadas para rotear mensagens entre um pequeno número de sistemas internos, contando com uma comunicação síncrona rigorosamente controlada e habilidades de desenvolvimento especializadas, tornando-os mais lentos na adaptação aos ecossistemas modernos de nuvem e SaaS. As ferramentas tradicionais de extração, transformação e carregamento (ETL), por sua vez, são excelentes na movimentação de dados em lote e em transformações complexas para análise de dados, mas não são adequadas para eventos em tempo real, fluxos de trabalho de aplicação ou integrações bidirecionais.
Na prática, muitas organizações agora usam iPaaS de pouco código como a camada que conecta aplicações, usuários e dados, enquanto o ESB e o ETL desempenham funções mais especializadas. O ESB continua sendo útil em ambientes altamente regulamentados ou com grande volume de dados legados que necessitam de controle rigoroso de mensagens, e o ETL ainda é essencial para pipelines de análise de dados em grande escala.
Dimensão
iPaaS com pouco código
ESB
ETL
Objetivo principal
Integração de aplicações, dados e processos na nuvem
Roteamento de mensagens e mediação entre sistemas
Migração e transformação de dados para análise
Modelo de implementação
Serviço baseado na nuvem
Historicamente no local; agora em nuvem ou híbrido
Historicamente no local; agora em nuvem ou híbrido
Estilo de integração
Orientada por eventos, em tempo real, centrada em API
Centralizada, baseado em mensagens
Lote, programada
Ideal para
SaaS, nuvem e automação de processos de negócios
Ambientes legados e rigorosamente controlados
Armazenamento de dados e relatórios
À medida que as necessidades de integração crescem e os ambientes técnicos se tornam mais distribuídos, a iPaaS de pouco código fornece uma maneira flexível de simplificar e dimensionar o trabalho de integração. Benefícios comuns incluem:
As soluções iPaaS com pouco código ajudam a simplificar o trabalho de integração, centralizando a lógica de integração em uma única plataforma gerenciada na nuvem. Ferramentas de pouco código que incluem interfaces de arrastar e soltar e componentes criados previamente facilitam para as equipes a montagem do fluxo de trabalho e a implementação de integrações sem depender das abordagens tradicionais de programação.
Os preços baseados em assinatura e os serviços gerenciados podem reduzir os custos iniciais e a manutenção contínua, ajudando as organizações a evitar uma infraestrutura interna ou middleware personalizados caros.
Como o serviço é nativo da nuvem, as organizações podem conectar rapidamente novos sistemas, integrar aplicações de negócios adicionais e ajustar os fluxos de trabalho conforme as necessidades evoluem. As ferramentas visuais de criação de aplicações baseadas na nuvem também permitem que as equipes atualizem ou criem integrações com o mínimo de interrupção.
A orquestração e a sincronização em tempo real ajudam a eliminar os silos de dados, garantindo que as equipes e as ferramentas de análise acessem informações precisas e atualizadas quando necessário. Os controles centralizados também facilitam o gerenciamento de políticas de fluxo de dados e permissões de usuário em todos os sistemas.
Interfaces de usuário e modelos intuitivos de pouco código permitem que os desenvolvedores cidadãos participem de projetos de integração, reduzindo a pressão sobre as equipes de TI e acelerando a entrega de iniciativas de automação. O acesso a componentes criados previamente também ajuda não desenvolvedores a montar soluções de forma rápida e consistente.
Os controles integrados de autenticação, criptografia e aplicação de políticas dão às organizações a visibilidade e a conformidade necessárias para gerenciar integrações e atividades de desenvolvimento de aplicações relacionadas em escala.
As soluções iPaaS de pouco código funcionam fornecendo um ambiente de desenvolvimento visual onde os usuários podem projetar, configurar e implementar integrações sem programação codificada manualmente. O processo normalmente envolve várias etapas:
Identifique as aplicações, bancos de dados e serviços que precisam compartilhar dados ou acionar processos. Os usuários identificam os sistemas envolvidos, como plataformas de CRM, ferramentas financeiras, aplicações de RH ou serviços de armazenamento em nuvem, e definem a direção do fluxo de dados entre eles. Isso ajuda a estabelecer o escopo da integração e garante que a plataforma iPaaS de pouco código possa aplicar os conectores, métodos de autenticação e modelos de dados apropriados durante a configuração.
Na base de uma solução típica de iPaaS de pouco código está uma biblioteca de conectores criados previamente para sistemas de software populares, como ERPs, sistemas de RH, bancos de dados, gateways de pagamento e serviços de nuvem. Uma vez autenticado, um conector atua como uma ponte pronta, permitindo que os usuários enviem ou recebam dados de uma aplicação.
Em seguida, os usuários projetam fluxos de trabalho de integração usando ferramentas de integração visual. Em vez de escreverem linhas de código, eles arrastam e soltam componentes em uma tela, criando uma representação semelhante a um fluxograma de como os dados devem migrar entre os sistemas. Por exemplo, um fluxo de trabalho pode começar quando uma nova oportunidade do Salesforce é criada e os dados são encaminhados automaticamente para os sistemas subsequentes para o atendimento de pedidos ou geração de relatórios.
A plataforma iPaaS de pouco código lida com a transformação de dados automaticamente ou por meio de configuração simples. Como sistemas diferentes geralmente usam formatos e estruturas de dados diferentes, a plataforma fornece ferramentas para mapear campos entre sistemas, converter tipos de dados e aplicar regras de negócios. Um usuário, por exemplo, pode especificar que um campo "customer_name" em um sistema deve mapear para um campo "clientName" em outro, e a plataforma lida com a conversão.
Uma vez configurada, a integração é executada em um cronograma ou em tempo real com base em gatilhos. A plataforma iPaaS de pouco código gerencia todos os detalhes técnicos (chamadas de API, autenticação, tratamento de erros e transferência de dados) nos bastidores. Os usuários podem monitorar as integrações por meio de dashboards que mostram o fluxo de dados, identificam problemas e fornecem métricas de desempenho.
Muitas plataformas iPaaS de pouco código também incluem ambientes de teste integrados, onde os usuários podem validar suas integrações antes de implementá-las na produção. Isso reduz o risco de interrupção das operações de negócios e facilita a iteração nos projetos de integração.
As soluções iPaaS de pouco código são compatíveis com uma variedade de casos de uso comuns de integração que se tornaram mais predominantes à medida que os ambientes de tecnologia se expandem e diversificam. Cada caso de uso abaixo destaca um cenário de negócios típico, junto com o ponto problemático subjacente com o qual ele lida.
Ponto problemático: "Nossos sistemas não se comunicam entre si"
À medida que as empresas adicionam aplicações e plataformas, os dados podem se tornar fragmentados e mais difíceis de encontrar. As soluções iPaaS de pouco código podem criar uma camada única onde as informações fluem de forma limpa entre os sistemas, reduzindo as questões internas e a confusão que surgem quando os dados estão espalhados pelas aplicações.
Ponto problemático: "Gastamos muito tempo em trabalho manual"
Em vez de os funcionários perderem horas transferindo dados entre planilhas e ferramentas internas, a iPaaS de baixo código pode automatizar essas transferências, permitindo que as equipes se concentrem nos clientes e no crescimento.
Ponto problemático: "As experiências dos clientes parecem inconsistentes"
Quando os dados não estão sincronizados, os clientes recebem e-mails duplicados, faturas imprecisas ou redirecionamentos desnecessários para a seção de perguntas frequentes. As organizações podem implementar uma plataforma iPaaS de pouco código para manter os sistemas alinhados sem exigir que as equipes entendam de bancos de dados ou escrevam SQL queries.
Ponto problemático: "Não podemos confiar nos nossos relatórios"
Sistemas diferentes armazenam e atualizam informações separadamente, muitas vezes em formatos de dados complexos, resultando em relatórios que mostram valores conflitantes, tornando difícil para as equipes determinar quais dados são precisos. A iPaaS de pouco código pode ajudar a melhorar a qualidade dos dados, sincronizando os registros entre aplicações em tempo real, aplicando regras e validações consistentes e facilitando a depuração de discrepâncias pelas equipes, para que todos trabalhem a partir de uma fonte única e confiável de verdade.
Ponto problemático: "A TI é sempre um gargalo"
Em vez de exigir que os desenvolvedores escrevam scripts únicos ou regras para novas solicitações, a iPaaS de pouco código pode permitir que as equipes definam visualmente a lógica personalizada e reutilizem a lógica e os componentes de integração, para que as mudanças aconteçam mais rapidamente, sem a necessidade de longos ciclos de desenvolvimento.
Ponto problemático: "Nosso stack de tecnologia está fora de controle"
À medida que as empresas adotam mais ferramentas de SaaS, o gerenciamento das integrações se torna tão desafiador quanto a execução de várias aplicações. Uma solução é criar uma camada de integração centralizada que se encaixe naturalmente nos ambientes modernos de DevOps, sem adicionar mais infraestrutura para gerenciar.
As plataformas de pouco código e no-code estão cada vez mais entrelaçadas com a inteligência artificial, cada uma amplificando o valor da outra. O financiamento para IA está aumentando: os executivos preveem que o investimento em IA aumentará aproximadamente 150% entre 2025 e 2030, de acordo com um estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV).2No entanto, o mesmo estudo descobriu que 68% dos executivos temem que seus esforços de IA falhem devido à falta de integração com as atividades principais do negócio.
O estudo também observa uma mudança nas habilidades humanas necessárias, com "executivos dizendo que a resolução de problemas e a inovação são as coisas mais importantes hoje, e que a IA generativa as tornará ainda mais importantes nos próximos três anos."
À medida que as organizações aceleram o uso da IA generativa, o papel das ferramentas impulsionadas por IA em plataformas no-code e de pouco código se torna ainda mais importante. Além de acelerar a entrega, a aplicação da IA nessas plataformas pode melhorar a forma como as integrações e os fluxos de trabalho são projetados e operados. Por exemplo, analisando fluxos de dados, padrões de uso e dependências para sugerir um roteamento ou uso de recursos mais eficiente.
Combinados com ferramentas de desenvolvimento visual, esses insights podem ajudar os usuários a testar ideias rapidamente, automatizar fluxos de trabalho e criar aplicações orientadas por IA sem depender muito de recursos de desenvolvimento especializados. Essa abordagem simplifica a prototipagem e permite iterações mais rápidas, ajudando as plataformas de pouco código a preencher a lacuna entre conceitos inovadores de IA e a realidade operacional, aumentando a probabilidade de sucesso das iniciativas de IA.
Veja o que um iPaaS reinventado para a era da IA pode fazer. Com uma solução híbrida unificada para todos os cenários de integração e IA agêntica para impulsionar a produtividade, a IBM lidera o caminho em integração.
O cenário de iPaaS está mudando. Obtenha as mais recentes tendências de mercado no The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
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Veja como a implementação do IBM webMethods pode proporcionar ROI mensurável para sua empresa, de acordo com o estudo TEI da Forrester.
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1 Pesquisa de Serviços de Aplicação da IDC de 2026 – Mundial, IDC, 15 de janeiro de 2026
2 The Enterprise in 2030, IBM Institute for Business Value, 19 de janeiro de 2026