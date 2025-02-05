O que é orquestração de APIs?

A orquestração de APIs é um processo que combina várias interfaces de programação de aplicativos (APIs) em um único sistema unificado. A orquestração coordena o fluxo de dados, a sequência e as dependências de várias APIs para atingir uma meta de negócios específica e proporcionar uma experiência de usuário mais integrada.
Uma maneira simples de entender a orquestração é que ela apresenta uma única API (a camada de orquestração) que gerencia outras APIs. Ele permite que um cliente chame uma API para acessar um fluxo de trabalho que engloba vários serviços e recursos, cada um com sua própria API.
Ao adicionar uma camada de orquestração de APIs entre clientes e APIs, uma organização pode coordenar vários serviços e aplicações para criar um sistema único e fluido.
Muitas organizações dependem de uma rede complexa de APIs trabalhando juntas para concluir as tarefas de negócios. Essas APIs trabalham muito nos bastidores; para funcionarem de forma eficiente, precisam se comunicar tanto com os clientes que fazem solicitações de API quanto com outras aplicações e serviços. A orquestração de APIs adiciona uma camada de funcionalidade sobre os serviços existentes que permite que esses serviços trabalhem em conjunto uns com os outros. Isso proporciona ao usuário uma experiência de front-end tranquila enquanto o back-end está trabalhando ocupadamente.
A orquestração de APIs é especialmente importante quando uma organização está passando por uma transformação digital e tem sistemas e serviços legados e mais recentes no mesmo ambiente de computação. Os sistemas legados geralmente usam uma mistura de tipos de API e a comunicação entre aplicações SaaS e sistemas locais e bancos de dados pode ser alcançada por meio de uma camada de orquestração.
A orquestração de APIs também é importante em uma arquitetura de microsserviços, onde a funcionalidade de uma aplicação depende da comunicação entre muitos componentes individuais. Esses componentes se comunicam por meio de APIs, e a orquestração gerencia e coordena esses componentes individuais para permitir a entrega de um serviço maior.
A orquestração de APIs ajuda a gerenciar e encaminhar fluxos de trabalho complexos, coordenando várias APIs em um único sistema. Esses fluxos de trabalho geralmente exigem acesso a vários serviços ou recursos, cada um acessado por meio de uma API diferente. Uma camada de orquestração apresenta um único ponto de contato para aplicações e serviços que, de outra forma, precisariam chamar cada API individual.
Considere um caso de uso de exemplo em um fluxo de trabalho de comércio eletrônico: quando um cliente faz uma compra em uma plataforma de comércio eletrônico, muitos serviços e chamadas para vários endpoints são necessários para concluir esse pedido. Pode haver uma chamada para uma API para verificar o inventário, outra para extrair itens específicos, acessar plataformas de pagamento, extrair dados do software de CRM, enviar o pacote para a transportadora e muito mais.
Para que esses processos de negócios funcionem em tempo real (como é o esperado), todas essas ações devem ocorrer na ordem correta. Uma camada de orquestração coloca todas essas chamadas em um fluxo de trabalho lógico consistente, simplificando o que, de outra forma, é uma sequência complexa de eventos.
A orquestração de APIs coordena a comunicação entre esses diferentes serviços, facilitando a execução de diversas tarefas em um fluxo de trabalho para atingir um objetivo específico. A orquestração atua como um maestro, coordenando diversas APIs para criar um sistema unificado acessado por meio de uma única API de front-end.
Embora a orquestração de APIs e a integração de APIs sejam conceitos diferentes, elas estão relacionadas. A integração de APIs ajuda a facilitar a orquestração de APIs.
A integração de APIs é o processo pelo qual diferentes aplicações, sistemas e plataformas de software se conectam entre si e trocam dados. A integração de APIs consiste no uso de APIs para expor fluxos de integração e permitir que aplicações e sistemas (legados ou novos) troquem dados e compartilhem serviços.
A orquestração de APIs é o processo de coordenação de várias APIs, algumas das quais já podem ser usadas para conectar sistemas corporativos e fluxos de integração, para executar tarefas específicas. A orquestração de APIs pode organizar essas aplicações, sistemas e bancos de dados integrados em fluxos de trabalho valiosos.
Em resumo, a integração de APIs refere-se ao uso de APIs para expor fluxos de integração e conectar sistemas corporativos e fluxos de trabalho; A orquestração de APIs combina várias APIs para criar um único sistema.
API gateways e a orquestração de APIs podem realizar tarefas semelhantes. Embora um gateway possa executar algumas funções de orquestração e habilitar a orquestração, a orquestração de APIs vai além dos recursos de um gateway.
Um API gateway é uma ferramenta de API management. Ele atua como um único ponto de entrada para chamadas de API e direciona chamadas do cliente para recursos de back-end. Ele pode executar funções semelhantes à orquestração de APIs, como armazenamento em cache, monitoramento de erros e transformação de dados. O API Gateway também pode executar funções essenciais, como limitação de taxa.
A principal diferença é que o API gateway fornece um único ponto de entrada para solicitações de API e gerencia o fluxo dessas solicitações. A orquestração de APIs coordena várias APIs para concluir uma tarefa específica.
Microsserviços, ou arquitetura de microsserviços, é uma abordagem de arquitetura nativa da nuvem na qual uma única aplicação é composta por muitos componentes ou serviços menores vagamente acoplados e implementáveis de forma independente. Essas partes independentes se comunicam por meio de APIs e a orquestração de microsserviços ajuda a coordenar esses microsserviços para criar aplicações maiores coerentes.
Uma arquitetura de microsserviços só funciona como o esperado quando a comunicação entre todos os componentes é coordenada e consistente — e a orquestração facilita essa coordenação. A orquestração também adiciona descoberta de serviços, controle de fluxo de trabalho e tratamento de erros e permite que uma organização integre microsserviços aos seus sistemas legados.
Uma camada de orquestração executa várias funções vitais que melhoram a eficiência das APIs de uma organização. Essas funções incluem:
Essas funções são fundamentais para simplificar os fluxos de trabalho de APIs de uma organização e reduzir a quantidade de intervenção humana necessária em processos comerciais complexos.
Integração: as organizações geralmente usam uma mistura de tipos, estilos e linguagens de API, como GraphQL, RPC, WebSocket e APIs REST para diferentes casos de uso. Além disso, as organizações podem ter uma combinação de sistemas novos e legados no mesmo ambiente de computação. Uma camada de orquestração ajuda a normalizar as estruturas de dados entre sistemas e coordena a comunicação entre esses vários tipos de APIs
Transformação de dados: quando uma aplicação do cliente envia uma chamada de API, o formato da chamada e da resposta depende do protocolo, da linguagem ou do estilo arquitetônico da API. Se um fluxo de trabalho exigir que essas APIs se comuniquem e compartilhem dados umas com as outras, a resposta de uma API precisará ser transformada em um formato legível para ser enviada para a próxima API.
A orquestração introduz um formato de chamada padronizado que atende tanto aos requisitos do cliente que faz a chamada quanto à API de back-end que responde a ela.
Fluxos de trabalho lógicos: quando um fluxo de trabalho digital envolve várias APIs, geralmente é importante que essas APIs sejam chamadas em uma sequência específica. As ferramentas de orquestração de APIs podem refinar essa série complicada de processos de chamada e resposta por meio de ferramentas como o projeto de fluxos de trabalho visuais.
Automação: aautomação é um aspecto crucial da simplificação dos fluxos de trabalho digitais. As ferramentas de orquestração de APIs oferecem funcionalidades como conectores no-code, que permitem aos usuários criar e automatizar interações entre diferentes serviços.
Notificações de erros: as ferramentas de orquestração de APIs ajudam a monitorar e sinalizar erros na camada de orquestração, reduzindo a necessidade de verificar cada aplicativo e microsserviço em caso de erro.
Novas tentativas: a comunicação entre APIs pode falhar ocasionalmente e as ferramentas de orquestração de APIs podem tentar novamente essas comunicações com falha, mantendo o fluxo de dados apesar de interrupções momentâneas.
Autenticação e segurança de APIs: a segurança de APIs é importante, mas os fluxos de trabalho de autenticação às vezes podem retardar a comunicação entre APIs. Além disso, as organizações podem ter APIs que usam várias medidas de autenticação de APIs para conceder permissões, como chaves de APIs, OAuth e tokens de APIs. As ferramentas de orquestração de APIs podem automatizar o pipeline de autenticação, mantendo dados confidenciais seguros sem interromper o fluxo de dados.
Cache: para ajudar a manter os fluxos de trabalho de APIs eficientes, as ferramentas de orquestração de APIs são compatíveis com cache de dados, armazenando dados frequentemente referenciados em cache para que possam ser acessados sem uma chamada de API e processo de resposta.
A orquestração de APIs pode ajudar a otimizar o ambiente de APIs de uma organização. Os principais benefícios da orquestração de APIs incluem:
A orquestração de APIs pode simplificar fluxos de trabalho digitais complexos e facilitar o fluxo de dados. Isso é particularmente útil para organizações que usam uma mistura de tipos de API ou que estão integrando sistemas e aplicações legados a um novo ambiente de computação.
A orquestração de APIs facilita o fluxo de dados e a comunicação de APIs, criando ecossistemas de APIs mais flexíveis. Essa flexibilidade torna os ambientes mais escaláveis e facilita a adição de novas APIs, aplicação e serviços sem interromper os sistemas existentes.
A orquestração de APIs oferece uma API front-end unificada para interagir com uma web complexa de aplicativos e serviços. Isso simplifica o processo para os usuários finais e ajuda a migrar os processos. No back-end, a implementação de uma camada de orquestração melhora a eficiência do tratamento de solicitações sem a necessidade de intervenção dos funcionários.
Experimente o IBM® API Connect com uma avaliação sem custo ou converse sobre suas necessidades com os nossos especialistas. Se sua empresa está pronta para otimizar seu gerenciamento de APIs ou se você quiser saber mais, estamos à disposição para ajudar na sua transformação digital.
Descubra todo o potencial dos seus processos de integração com soluções impulsionadas por IA. Agende uma reunião com nossos especialistas ou explore a documentação de nossos produtos para começar.
Potencialize seus negócios com as soluções de mensagens seguras e de alto desempenho do IBM MQ. Comece sua avaliação sem custo ou fale com nossos especialistas para saber como o IBM MQ pode transformar suas operações.
Faça transferências de arquivos mais rápidas e seguras, de qualquer tamanho e distância. Experimente o IBM® Aspera hoje mesmo e simplifique os fluxos de trabalho dos seus dados com eficiência em alta velocidade.
Transforme seus negócios conectando aplicações e dados sem esforço. Inicie sua avaliação sem custo hoje mesmo e veja como o IBM App Connect pode simplificar sua jornada de integração.
A automação impulsionada por IA escala a agilidade em APIs, aplicações, eventos, arquivos e B2B/EDI.
Libere o potencial dos negócios com as soluções de integração da IBM, que conectam aplicações e sistemas para acessar dados críticos de forma rápida e segura.
Libere novos recursos e aumente a agilidade dos negócios com os serviços de consultoria em nuvem da IBM. Descubra como cocriar soluções, acelerar a transformação digital e otimizar o desempenho por meio de estratégias de nuvem híbrida e parcerias com especialistas.