O que é orquestração de APIs?

Uma camada de orquestração executa várias funções vitais que melhoram a eficiência das APIs de uma organização. Essas funções incluem:

integração

Transformação de dados

Fluxos de trabalho lógicos

automação

Notificações de erros

Novas tentativas

Autenticação e segurança de APIs

Cache

Essas funções são fundamentais para simplificar os fluxos de trabalho de APIs de uma organização e reduzir a quantidade de intervenção humana necessária em processos comerciais complexos.

Integração: as organizações geralmente usam uma mistura de tipos, estilos e linguagens de API, como GraphQL, RPC, WebSocket e APIs REST para diferentes casos de uso. Além disso, as organizações podem ter uma combinação de sistemas novos e legados no mesmo ambiente de computação. Uma camada de orquestração ajuda a normalizar as estruturas de dados entre sistemas e coordena a comunicação entre esses vários tipos de APIs

Transformação de dados: quando uma aplicação do cliente envia uma chamada de API, o formato da chamada e da resposta depende do protocolo, da linguagem ou do estilo arquitetônico da API. Se um fluxo de trabalho exigir que essas APIs se comuniquem e compartilhem dados umas com as outras, a resposta de uma API precisará ser transformada em um formato legível para ser enviada para a próxima API.



A orquestração introduz um formato de chamada padronizado que atende tanto aos requisitos do cliente que faz a chamada quanto à API de back-end que responde a ela.

Fluxos de trabalho lógicos: quando um fluxo de trabalho digital envolve várias APIs, geralmente é importante que essas APIs sejam chamadas em uma sequência específica. As ferramentas de orquestração de APIs podem refinar essa série complicada de processos de chamada e resposta por meio de ferramentas como o projeto de fluxos de trabalho visuais.

Automação: aautomação é um aspecto crucial da simplificação dos fluxos de trabalho digitais. As ferramentas de orquestração de APIs oferecem funcionalidades como conectores no-code, que permitem aos usuários criar e automatizar interações entre diferentes serviços.

Notificações de erros: as ferramentas de orquestração de APIs ajudam a monitorar e sinalizar erros na camada de orquestração, reduzindo a necessidade de verificar cada aplicativo e microsserviço em caso de erro.

Novas tentativas: a comunicação entre APIs pode falhar ocasionalmente e as ferramentas de orquestração de APIs podem tentar novamente essas comunicações com falha, mantendo o fluxo de dados apesar de interrupções momentâneas.

Autenticação e segurança de APIs: a segurança de APIs é importante, mas os fluxos de trabalho de autenticação às vezes podem retardar a comunicação entre APIs. Além disso, as organizações podem ter APIs que usam várias medidas de autenticação de APIs para conceder permissões, como chaves de APIs, OAuth e tokens de APIs. As ferramentas de orquestração de APIs podem automatizar o pipeline de autenticação, mantendo dados confidenciais seguros sem interromper o fluxo de dados.

Cache: para ajudar a manter os fluxos de trabalho de APIs eficientes, as ferramentas de orquestração de APIs são compatíveis com cache de dados, armazenando dados frequentemente referenciados em cache para que possam ser acessados sem uma chamada de API e processo de resposta.