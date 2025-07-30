O que é resiliência das aplicações?

As aplicações alimentam praticamente todos os aspectos dos negócios modernos, desde o processamento de transações de clientes e o gerenciamento de cadeias de suprimentos até a colaboração dos funcionários e a análise de dados em tempo real.

Quando essas aplicações falham, o impacto pode ser grave. O downtime, ou seja, períodos em que uma aplicação está indisponível ou não consegue funcionar corretamente, pode resultar em danos à reputação, degradação da experiência do usuário e perdas financeiras significativas.

De fato, 98% das organizações relatam que os custos de downtime excedem USD 100 mil por hora, com um terço delas estimando perdas entre USD 1 milhão e USD 5 milhões.

Ao projetar e implementar aplicações resilientes, as organizações podem evitar e mitigar essas interrupções.

A resiliência das aplicações depende de dois princípios básicos:

Tolerância a falhas: a capacidade de uma aplicação continuar operando quando parte dela falha.

Alta disponibilidade: capacidade de um sistema de ser acessível e confiável em quase 100% do tempo.

Aplicações resilientes ajudam a reduzir as vulnerabilidades em sua arquitetura, melhorar a eficiência operacional e garantir uma experiência de usuário consistente, mesmo em face de interrupções inesperadas.