O que é entrega de aplicações?

As soluções de entrega de aplicações são normalmente descritas em três categorias:

On-premises

Os serviços de entrega de aplicações no local são configurados e gerenciados a partir da infraestrutura de TI das organizações, como um data center gerenciado localmente ou um ambiente de nuvem privada.

A entrega de aplicações no local é mais adequada para empresas que exigem um alto nível de controle e personalização — por exemplo, setores com requisitos rigorosos de conformidade, como saúde e finanças.

Embora a infraestrutura de entrega de aplicações no local gere mais controle, ela geralmente é mais cara e menos flexível e escalável do que as abordagens baseadas em nuvem.

Baseado na nuvem

As soluções de entrega de aplicações baseadas na nuvem aproveitam o poder computacional e a escalabilidade da nuvem para entregar uma solução altamente flexível e escalável. A entrega de aplicações baseada na nuvem permite que as organizações escalem seu poder computacional e recursos de rede de acordo com os picos ou quedas nas cargas de trabalho, sem afetar o desempenho das aplicações.

Além disso, os preços baseados na nuvem, pagos conforme o uso, são geralmente mais acessíveis do que o investimento inicial necessário para instalar e manter a infraestrutura de entrega de aplicações no local.

Híbrido

A abordagem híbrida para a entrega de aplicações combina os benefícios da infraestrutura no local com a escalabilidade, flexibilidade e economia de custos da nuvem. Os gerentes de TI podem tomar decisões de roteamento de tráfego em tempo real e aumentar ou reduzir os recursos conforme a necessidade, ao mesmo tempo em que contam com data centers locais para determinadas cargas de trabalho.

As soluções híbridas de entrega de aplicações permitem que as organizações alcancem um equilíbrio efetivo entre a nuvem e os recursos no local, otimizando a disponibilidade, o desempenho e a escalabilidade das aplicações.