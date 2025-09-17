DevOps

O que é entrega de aplicações

A entrega de aplicações, também conhecida como entrega de aplicações como serviço, leva aplicações da web aos usuários finais usando uma variedade de tecnologias e recursos de computação, incluindo data centers, redes e componentes baseados em nuvem.

Também conhecido simplesmente como entrega de aplicativos, ajuda a melhorar o desempenho das aplicações, a funcionalidade e a experiência do usuário, sem exigir que as empresas instalem e mantenham a infraestrutura subjacente.

A entrega de aplicações moderna permite que os gerentes de TI distribuam o tráfego de aplicações entre servidores, data centers e a nuvem para garantir alto desempenho. Desde possibilitar o trabalho remoto até o suporte de experiências digitais que impulsionam o engajamento do cliente, a entrega de aplicações se tornou fundamental para as estratégias de negócios de muitas organizações bem-sucedidas.  

A entrega de aplicativos foi forçada a evoluir recentemente para acompanhar os desenvolvimentos de tecnologias mais recentes, como inteligência artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT). Antes implementada principalmente em data centers locais e servidores de aplicações, ela agora pode ser implementada em ambientes baseados em nuvem, como AWS, Azure e IBM® Cloud.

À medida que as organizações continuam se modernizando para acompanhar as demandas do mercado, a entrega de aplicações continua desempenhando um papel importante em seus esforços de transformação digital. Ao ajudá-las a aproveitar as tecnologias mais recentes, as organizações agora podem descobrir insights, simplificar processos e melhorar os resultados com mais facilidade.

Como funciona a entrega de aplicações? 

A entrega de aplicações aos usuários finais em um ambiente moderno e totalmente digital depende de práticas modernas de DevOps, que são a combinação de desenvolvimento de software (dev) e operações de TI (ops). Veja aqui os principais componentes e tipos de entrega de aplicações e as práticas de DevOps que permitem que eles funcionem.

Componentes de entrega de aplicações

  • Balanceamento de carga: o balanceamento de carga, que é a distribuição do tráfego da web entre servidores de aplicações e data centers, é frequentemente chamado de a espinha dorsal da entrega de aplicativos moderna. A maioria dos ambientes modernos de TI implementa um controlador de entrega de aplicações (ADC), um dispositivo especializado mantido no local ou acessado na nuvem, para melhorar o gerenciamento de tráfego, reduzir o downtime e ser compatível com alta disponibilidade nos aplicativos. Os ADCs também ajudam a aumentar a automação e a escalabilidade devido à sua capacidade de se adaptar a mudanças nas cargas de trabalho em tempo real.
  • Segurança: a entrega de aplicativos protege os aplicativos da web modernos de várias maneiras importantes. Primeiro, os firewalls de aplicações da web (WAFs) testam constantemente o tráfego de rede em busca de ameaças em tempo real, como tentativas de usuários não autorizados de exploração de vulnerabilidades no código-fonte ou nos dados de destino enquanto estão em trânsito. Os ADCs e outros componentes importantes da infraestrutura de aplicações da web são equipados com recursos de criptografia robustos, como secure sockets layer (SSL) e transport layer security (TLS). Essas funcionalidades garantem que os dados estejam seguros e transferem cargas de trabalho de processamento de criptografia dos servidores de back-end, ao mesmo tempo em que mantêm os padrões de alto desempenho.
  • Cache: a entrega de aplicações depende do cache, o armazenamento local de conteúdo que um usuário solicita com frequência, não na nuvem. O cache envolve copiar os dados solicitados com frequência pelo usuário e armazená-los em um local de acesso rápido, como uma unidade de processamento central (CPU). O cache compacta os dados para reduzir o consumo de largura de banda, melhorando a aceleração das aplicações e reduzindo a latência da rede.
  • Gerenciamento de entrega de aplicações (ADM): o gerenciamento de entrega de aplicações (ADM) é um software que oferece aos administradores de TI visualizações em tempo real sobre a funcionalidade das aplicações e como está sendo entregue em um ambiente público, privado ou multinuvem. O ADM fornece insights sobre processos complexos e exigentes, facilitando para as equipes de TI a melhoria de seus métodos de entrega de aplicações e fluxos de trabalho.
  • Redes de entrega de aplicações (ADNs): redes de entrega de aplicações (ADNs) são coleções de tecnologias (pacotes) projetadas para acelerar a entrega de aplicações e o desempenho das aplicações em ambientes de TI empresariais complexos. A demanda por redes de entrega de aplicações está aumentando globalmente devido ao crescimento da popularidade de aplicações e tecnologias baseadas na nuvem. Com uma taxa de crescimento anual composta de 10,9%, de acordo com um relatório recente, o mercado global deve atingir US$ 27,8 bilhões nos próximos 10 anos.1
  • Redes de entrega de conteúdo (CDNs): redes de entrega de conteúdo (CDNs) são redes de servidores distribuídas geograficamente projetadas para armazenar conteúdo localmente (em vez de na nuvem) para facilitar o acesso. O conteúdo usado com frequência (ou armazenado em cache)-inclui vídeos e imagens que são armazenados mais próximos do usuário, reduzindo a latência e a largura de banda nas redes que o usuário está acessando.

Tipos de entrega de aplicações

As soluções de entrega de aplicações são normalmente descritas em três categorias:

On-premises

Os serviços de entrega de aplicações no local são configurados e gerenciados a partir da infraestrutura de TI das organizações, como um data center gerenciado localmente ou um ambiente de nuvem privada.

A entrega de aplicações no local é mais adequada para empresas que exigem um alto nível de controle e personalização — por exemplo, setores com requisitos rigorosos de conformidade, como saúde e finanças.

Embora a infraestrutura de entrega de aplicações no local gere mais controle, ela geralmente é mais cara e menos flexível e escalável do que as abordagens baseadas em nuvem.

Baseado na nuvem

As soluções de entrega de aplicações baseadas na nuvem aproveitam o poder computacional e a escalabilidade da nuvem para entregar uma solução altamente flexível e escalável. A entrega de aplicações baseada na nuvem permite que as organizações escalem seu poder computacional e recursos de rede de acordo com os picos ou quedas nas cargas de trabalho, sem afetar o desempenho das aplicações.

Além disso, os preços baseados na nuvem, pagos conforme o uso, são geralmente mais acessíveis do que o investimento inicial necessário para instalar e manter a infraestrutura de entrega de aplicações no local. 

Híbrido

A abordagem híbrida para a entrega de aplicações combina os benefícios da infraestrutura no local com a escalabilidade, flexibilidade e economia de custos da nuvem. Os gerentes de TI podem tomar decisões de roteamento de tráfego em tempo real e aumentar ou reduzir os recursos conforme a necessidade, ao mesmo tempo em que contam com data centers locais para determinadas cargas de trabalho.

As soluções híbridas de entrega de aplicações permitem que as organizações alcancem um equilíbrio efetivo entre a nuvem e os recursos no local, otimizando a disponibilidade, o desempenho e a escalabilidade das aplicações.

IBM DevOps

O que é DevOps?

Andrea Crawford explica o que é DevOps, seu valor e como suas práticas e ferramentas ajudam você a migrar suas aplicações por todo o pipeline de entrega de software, desde a concepção até a produção. Conduzido pelos principais líderes da IBM, o conteúdo foi concebido para ajudar os líderes empresariais a adquirir o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Explore o DevOps

Benefícios da entrega de aplicações

A entrega de aplicações tornou-se uma disciplina fundamental para a maioria dos departamentos de TI modernos. Veja a seguir alguns dos benefícios que ela oferece em nível empresarial. 

Melhor desempenho das aplicações

Por meio do uso efetivo de cache, descarregamento e balanceamento de carga, a entrega de aplicações ajuda a melhorar a responsividade e o desempenho dos aplicativos nos quais as empresas confiam para as funções de negócios principais.

Técnicas de aceleração de aplicações, como compactação e otimização de protocolo, melhoram o desempenho dos aplicativos e a experiência do usuário final, independentemente dos requisitos de cargas de trabalho.

Mais segurança

As organizações aproveitam a entrega de aplicações para melhorar sua postura de segurança contra uma ampla gama de ataques cibernéticos, incluindo distributed denial-of-service (DDoS) e injeção de SQL (SQLi). Ao adotar uma abordagem proativa para evitar violações de dados, a entrega de aplicações protege os usuários e dispositivos contra uma ampla gama de ameaças potencialmente dispendiosas.

De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM mais recente, de 2024, o custo médio global de uma violação de dados foi de US$ 4,4 milhões no ano passado.

Maior escalabilidade

As abordagens de entrega de aplicações baseadas na nuvem e híbridas são altamente escaláveis. Essas abordagens dão às equipes de TI acesso a recursos de computação virtual ilimitados por meio da nuvem, permitindo-lhes responder às demandas de qualquer carga de trabalho quase em tempo real.

A escalabilidade das soluções de entrega de aplicações híbridas e na nuvem permite que organizações de todos os tamanhos e com restrições orçamentárias variadas se beneficiem da entrega de aplicações moderna. 

Alta disponibilidade

Com aplicativos potencializando mais recursos, o downtime pode ter sérias consequências para as empresas, como perda de reputação da marca e diminuição da confiança do cliente.

As soluções avançadas de entrega de aplicações de hoje garantem alta disponibilidade em uma ampla gama de aplicativos, reduzindo o risco de downtime com failover, redundância e alertas em tempo real quando as cargas de trabalho disparam.

Melhores experiências dos usuários

Por fim, a entrega de aplicações ajuda as empresas a oferecer experiências aprimoradas aos clientes que dependem delas. Quer seja entregando um aplicativo que monitora remotamente a pressão arterial ou lembra um paciente quando é hora de tomar um determinado medicamento ou oferecendo uma experiência visual incrível, a entrega de aplicações bem-sucedida sustenta muitos dos principais recursos de empresas digitais bem-sucedidas.

Desafios de entrega de aplicações

Embora haja muitos benefícios na implementação da entrega de aplicações em nível empresarial, também existem algumas desvantagens. Veja a seguir alguns dos desafios persistentes que a tecnologia enfrenta à medida que evolui para atender às demandas dos ambientes de computação modernos.

Aumento do tráfego de rede

O surgimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial generativa (IA generativa) e a IOT, aumentou as demandas na infraestrutura de rede, testando os limites das soluções de entrega de aplicações.

Rotear e balancear o tráfego de aplicações, conforme a quantidade de dados transferidos entre redes aumenta exponencialmente, pode ser difícil. Além disso, às vezes pode resultar em maior latência, baixo desempenho das aplicações e experiências abaixo do ideal para os usuários.

Superfícies de ataque expandidas

Aplicações de alto desempenho, como as que as empresas implementam para realizar seus negócios principais, também expandem as superfícies de ataque, uma medida das vulnerabilidades em um sistema. Cada novo componente ou solução tecnológica usado para tornar um aplicativo mais eficaz também cria novas vulnerabilidades, que os agentes das ameaças podem explorar.

Como resultado, as organizações modernas precisam investir de forma tão audaciosa na proteção de suas aplicações quanto na otimização de seu processo de entrega de aplicações.

Integração com infraestrutura legada

Muitas aplicações modernas criadas para aproveitar tecnologias mais novas, como IA e nuvem, não se integram bem à infraestrutura legada. Por exemplo, é improvável que um chatbot impulsionado por IA que dependa de dados em tempo real e de uma infraestrutura escalável baseada na nuvem funcione em uma arquitetura de TI local tradicional.

Para garantir o alto desempenho e escalabilidade de seus aplicativos em diferentes ambientes, as organizações precisam realizar testes rigorosos durante os ciclos de DevOps e identificar e resolver todos os problemas com a infraestrutura legada antes do lançamento.

Análise de dados e geração de relatórios

Apesar da disponibilidade de ferramentas que fornecem visibilidade de ponta a ponta sobre o desempenho dos aplicativos, muitas soluções de entrega de aplicações ainda enfrentam dificuldades com análise de dados e geração de relatórios precisos. Normalmente, esses problemas não têm a ver com a eficácia das soluções em si, mas com o grande volume de dados das quais as aplicações modernas dependem. Os problemas também estão relacionados à dificuldade de integrar, processar e analisar os dados de forma a fornecer insights significativos.

Casos de uso de entrega de aplicações no nível empresarial

As soluções de entrega de aplicações tornaram-se fundamentais para a maioria dos ambientes de TI modernos, viabilizando os negócios principais das organizações às quais elas atendem. Do trabalho remoto à colaboração dos funcionários e à entrega de novas experiências do cliente, veja a seguir os principais casos de uso de entrega de aplicações empresariais.

E-commerce

A entrega de aplicações é a base de algumas das plataformas de comércio eletrônico mais bem-sucedidas do mundo, incluindo Square, Shopify e Wix. As organizações dependem de várias soluções de entrega de aplicações para criar e distribuir aplicativos compatíveis com transações online, interagir com novas bases de clientes, otimizar cadeias de suprimentos globais complexas e muito mais.
Tecnologia financeira (fintech)

As aplicações de tecnologia financeira, mais comumente conhecidas como fintech, dependem da entrega de aplicações para uma ampla gama de aplicações, incluindo operações bancárias de varejo, gerenciamento de portfólios e muito mais. Os aplicativos de fintechs exigem alta disponibilidade, segurança e capacidade de resposta em tempo real que as soluções modernas de entrega de aplicações fornecem.
Redes sociais

As soluções de entrega de aplicações se tornaram críticas para empresas de redes social que buscam aproveitar as tecnologias para criar novas experiências do cliente. Milhões de usuários em todo o mundo usam aplicativos de redes sociais como Snapchat, TikTok e Instagram para consumir e criar conteúdo a cada segundo. A entrega de aplicações garante que eles possam acessar o conteúdo de forma rápida e segura a partir do dispositivo preferido.
Setor de saúde

De rastreadores de condicionamento físico a marcapassos ou aplicações que permitem que os funcionários de serviços de emergência acessem registros de saúde de pacientes remotamente, as organizações de saúde agora dependem da entrega de aplicações para alguns de seus recursos mais avançados. ADNs confiáveis, por exemplo, permitem que aplicações poderosas de saúde transmitam dados confidenciais com segurança quase em tempo real, aprimorando o atendimento remoto e garantindo a conformidade com as regulamentações de soberania de dados.
Colaboração e produtividade

As ferramentas de entrega de aplicações ajudam as empresas a oferecer a seus funcionários novas maneiras de melhorar a colaboração e a produtividade em ambientes locais e remotos. Na última década, aplicações como Asana, Slack e Google Docs aproveitaram as soluções de entrega de aplicações para automatizar e simplificar a forma como os funcionários compartilham informações, colaboram em tempo real e registram entradas e saídas.

