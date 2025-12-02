O que é o modelo de maturidade da API?

O modelo de maturidade de Richardson, um dos frameworks mais citados, avalia a adesão de uma API aos princípios RESTful em quatro níveis de maturidade, com o nível mais alto representando um sistema totalmente RESTful.

Em 2000, o cientista da computação Roy Fielding introduziu o REST, um estilo de arquitetura que promove funcionalidades como interface uniforme, desacoplamento cliente-servidor, ausência de estado, capacidade de armazenamento em cache e sistemas em camadas. Juntos, esses recursos podem melhorar a escalabilidade, a eficiência e a flexibilidade nas organizações e podem contribuir para uma internet mais aberta, resiliente e segura quando implementados em larga escala. As iterações modernas geralmente usam HTTP para transportar informações e o formato JSON legível por humanos para organizar esses dados, embora outros protocolos e formatos também possam ser usados.

Em 2008, o engenheiro de software Leonard Richardson desenvolveu esse framework com um modelo que identifica mudanças técnicas específicas que as organizações podem implementar para melhorar a adaptabilidade e a resiliência de seu projeto de API REST. O modelo de maturidade de Richardson (RMM) "incentiva você a olhar para as três tecnologias da web – URI, HTTP e hipermídia (também conhecida como HTML) – como três tecnologias individuais em vez de um pacote", disse Richardson ao IBM Think. O framework mostra os benefícios práticos da implementação gradual de cada uma delas, "dado que temos essas tecnologias, elas são muito populares e são amplamente compatíveis com todas as linguagens de programação".

O modelo de maturidade de Richardson prioriza a implementação de recursos, onde cada recurso recebe um URI distinto, de acordo com os princípios gerais do REST, que recomendam atribuir a cada recurso uma identificação única. O RMM também incentiva o uso de documentos de resposta, que capturam o estado atual de uma API, em vez de documentos de descrição, que apresentam uma descrição estática e predefinida de uma API em um único ponto no tempo. O modelo geralmente se aplica a aplicações web baseadas em HTTP, embora como estrutura conceitual ele também possa ser utilizado em outros contextos, como redes IoT e pipelines de dados.