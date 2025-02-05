Melhores práticas de estratégia de API

As APIs são frequentemente usadas como um vetor de ataque e introduzem um risco de segurança que deve ser abordado. Uma estratégia de API que detalha os padrões de segurança organizacional e como uma organização impedirá o uso indevido de suas APIs pode reduzir esse risco. Ferramentas como API Gateway e técnicas como autenticação ou limitação de taxa são frequentemente usadas para fazer isso.

A limitação de taxa é usada para reduzir o risco de ataques de força bruta ou de ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). A limitação de taxa bloqueia ou descarta solicitações que representam um risco de volume e evita que os sistemas sejam inundados com solicitações. Existem funções automatizadas que também podem ser ainda mais precisas. Por exemplo, as Organizações podem estabelecer limites de taxa para determinados endereços IP com alta atividade de solicitações que foram sinalizadas como suspeitas.

Técnicas de autenticação também são incorporadas à estratégia de segurança de API para garantir que apenas solicitações seguras e aprovadas sejam atendidas. OAuth, ou autorização aberta, é um protocolo que utiliza um token de acesso que concede aos usuários acesso a dados ou serviços previamente aprovados sem a necessidade de fazer login. As chaves de API, que são uma sequência única de caracteres conhecidos apenas pelo cliente e pelo servidor, são outra ferramenta popular que as organizações usam para manter as APIs seguras.

As organizações podem usar plataformas de teste automatizado que verificam continuamente a segurança do sistema para complementar e melhorar a verificação e os testes manuais.