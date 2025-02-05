O que é projeto de APIs?

Para obter o máximo valor das APIs empresariais, as organizações geralmente enfatizam:

Governança e documentação de APIs

Coleta de feedback dos stakeholders

Autenticação adequada

Versão

Padronização de mensagens de erro

Escalonamento e contexto

Consistência

Esses princípios ajudam a manter todos os stakeholders informados durante todo o processo de projeto de APIs e a garantir que as APIs estejam alinhadas às metas e à estratégia organizacionais.

Governança e documentação de APIs: estabelecer uma estratégia de governança e documentação de APIs para toda a organização desde o início ajuda a promover a consistência e facilitar a navegação pelo portfólio de APIs de uma empresa. Por exemplo, uma organização pode optar por adotar uma especificação como o OpenAPI para que todas as APIs corporativas sigam um padrão de todo o setor. Em qualquer caso, manter a governança e a documentação adequadas e consistentes permite que novos usuários da API obtenham uma compreensão rápida da API e de suas funções.



Coleta de feedback dos stakeholders: as entradas precoces dos principais stakeholders e consumidores de APIs ajudam a manter os desenvolvedores no caminho certo durante todo o processo de desenvolvimento. Uma comunicação deficiente pode levar a atrasos no desenvolvimento de APIs e APIs menos valiosas.

Autenticação adequada e segurança de APIs: para proteger APIs, bem como dados confidenciais, as organizações implementam técnicas de autenticação que fornecem validação para solicitações de API. Mecanismos de autenticação como chaves de API, OAuth e tokens da Web JSON (JWT) fornecem diferentes métodos de proteção de dados e tráfego de APIs. A criptografia de APIs, o processo de codificação de dados para deslocamentos entre o cliente e o servidor, também é usada para proteger dados e APIs.

Testes e controle de versão: os testes de APIs incluem a cobertura de vários cenários, positivos e negativos, para identificar problemas antes que uma API seja implementada. As APIs evoluem ao longo desses testes, e os desenvolvedores criam novas versões que corrigem bugs ou melhoram o desempenho. Novas versões de APIs também são lançadas por outros motivos, como quando os desenvolvedores adicionam novas funcionalidades a uma API. O controle de versão é como os desenvolvedores gerenciam alterações em uma API, tornam as alterações transparentes e garantem que as atualizações não interrompam os usuários atuais.

É útil ter mecanismos de controle de versão, como controle de versão baseado em URL ou baseado em cabeçalho, definidos antes do início do desenvolvimento.

Padronização de mensagens de erro: o tratamento adequado de erros melhora a experiência do consumidor de APIs, pois ajuda na solução de problemas quando algo dá errado. Os códigos, mensagens e respostas de erros precisam descrever com precisão a natureza do erro e permanecer claros e consistentes.

Contexto e restrições: cada API existe em um contexto específico que determina como ela será criada e quais são as suas funções. Prazos de projeto concorrentes, volumes de tráfego esperados e se a empresa é API-first ou code-first podem moldar a API resultante. É importante que todos os stakeholders estejam cientes dessas informações para que possam tomar decisões informadas durante o processo de desenvolvimento.

Consistência: acima de tudo, manter tudo consistente geralmente leva a um melhor projeto de APIs. A consistência no projeto de APIs vai além do controle de versão e dos códigos de erros. Ao definir endpoints, manter as convenções de nomenclatura consistentes pode facilitar a identificação. Ao fazer uma solicitação específica a uma API, ela deve ser resolvida sempre da mesma maneira. Quando tudo é consistente em um cenário de API, também é mais fácil documentar as APIs para que elas sejam compreensíveis para futuros usuários.