Modernização da integração de pagamentos em escala

O IBM Financial Transaction Manager (FTM) aproveita o IBM App Connect Enterprise (ACE) como seu principal mecanismo de integração e orquestração. A equipe define fluxos de trabalho como máquinas de estado finito (FSMs), que são carregadas na memória em tempo de execução para progredir as transações durante seu ciclo de vida. Os eventos são gerados, e as ações são executadas usando os recursos do ACE, e os projetos do FTM são implementados como arquivos BAR no ACE. As solicitações recebidas são encaminhadas pela camada de API do FTM para o ACE, que atua como ponto de integração central para transformar e orquestrar dados antes de enviá-los para a frente. Ao mapear formatos de mensagens externas para o Internal Standard Format (ISF) usando ESQL no ACE, a equipe garantiu uma lógica de transformação consistente e reduziu a complexidade em diversos esquemas de pagamento.