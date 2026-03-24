Modernização da integração de pagamentos em escala

O FTM no App Connect Enterprise impulsiona a orquestração segura e escalável em pagamentos em massa, instantâneos e de alto valor
As instituições financeiras operam várias grades de pagamentos (bulk/ACH, instantâneo/realtime, highvalue/RTGS), cada uma com esquemas, livros de regras e formatos de mensagens distintos (por exemplo, ISO 20022, SWIFT MT/MX, EDI/NACHA). Historicamente, middleware fragmentado e as integrações ponto a ponto retardavam as mudanças, aumentavam o risco operacional e complicavam a conformidade. Para construir uma plataforma de classe mundial, a equipe do IBM Financial Transaction Manager (FTM) precisava de um mecanismo de integração pronto para o futuro para orquestrar ciclos de vida de transações complexos com fluxos de trabalho configuráveis. Ela precisava de uma ferramenta para normalizar diversos formatos externos em um formato padrão interno canônico (ISF), para reduzir a complexidade do mapeamento e reutilizar os ativos de integração. Além disso, precisava escalar horizontal e verticalmente para lidar com volumes variáveis com segurança.
O IBM Financial Transaction Manager (FTM) aproveita o IBM App Connect Enterprise (ACE) como seu principal mecanismo de integração e orquestração. A equipe define fluxos de trabalho como máquinas de estado finito (FSMs), que são carregadas na memória em tempo de execução para progredir as transações durante seu ciclo de vida. Os eventos são gerados, e as ações são executadas usando os recursos do ACE, e os projetos do FTM são implementados como arquivos BAR no ACE. As solicitações recebidas são encaminhadas pela camada de API do FTM para o ACE, que atua como ponto de integração central para transformar e orquestrar dados antes de enviá-los para a frente. Ao mapear formatos de mensagens externas para o Internal Standard Format (ISF) usando ESQL no ACE, a equipe garantiu uma lógica de transformação consistente e reduziu a complexidade em diversos esquemas de pagamento.
Ao incorporar o IBM App Connect Enterprise (ACE) no FTM, as instituições financeiras agora operam em uma plataforma de integração unificada que orquestra pagamentos em massa, instantâneos e de alto valor de forma consistente em todos os canais. O processamento canônico por meio do Internal Standard Format reduz a complexidade do mapeamento e acelera a integração de novos esquemas e serviços externos. A implementação conteinerizada permite o escalonamento horizontal e vertical para sustentar volumes de pico com resiliência e segurança. As instituições agora podem gerenciar os ciclos de vida das transações de forma centralizada, adaptar-se mais rapidamente às regulamentações em evolução e apoiar o crescimento sem expandir camadas de integração fragmentadas. A IBM continua apoiando essa evolução como um parceiro de tecnologia estratégico para inovações futuras em pagamentos.
O IBM Financial Transaction Manager (FTM) é uma plataforma de integração de pagamentos da IBM que permite que instituições financeiras orquestrem, processem e monitorem pagamentos em massa, instantâneos e de alto valor. Oferecido globalmente, o FTM é compatível com bancos e provedores de pagamentos com processamento seguro de transações, conformidade regulatória e integração escalável em diversos esquemas e sistemas de pagamento.
O IBM App Connect Enterprise é uma plataforma de integração impulsionada por IA que unifica aplicativos, APIs e dados em ambientes híbridos. Ele oferece recursos no-code, de pouco código e pro-code, que permitem que usuários corporativos e especialistas em integração projetem, implementem e gerenciem integrações com velocidade e controle. Ao ser compatível com padrões orientados por APIs, eventos e mensagens, o IBM App Connect Enterprise ajuda as organizações a acelerar a automação, modernizar sistemas legados e conectar aplicações com segurança em implementações no local, na nuvem e conteinerizadas.
© Copyright IBM Corporation. Março de 2026.
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