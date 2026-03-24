تحديث تكامل المدفوعات على نطاق واسع

تعتمد المؤسسات المالية مسارات دفع متعددة (المدفوعات الكلية/غرفة المقاصة الآلية، المدفوعات الفورية/اللحظية، والمدفوعات عالية القيمة/نظام التسوية الإجمالية الآنية)، ولكل منها أنظمة وقواعد بروتوكولية وتنسيقات رسائل محددة (على سبيل المثال: ISO 20022 و SWIFT MT/MX و EDI/NACHA). تاريخياً، أدت البرمجيات الوسيطة المُجزأة والتكاملات المباشرة إلى إبطاء عملية التغيير، وزيادة المخاطر التشغيلية، وتعقيد إجراءات الامتثال. لبناء منصة بمواصفات عالمية، احتاج فريق عمل IBM® Financial Transaction Manager (FTM) إلى محرك تكامل جاهز للمستقبل؛ وذلك لتنسيق دورات حياة المعاملات المعقدة عبر تدفقات عمل قابلة للضبط. لقد احتاجوا إلى أداة لتوحيد تنسيقات خارجية متنوعة وتحويلها إلى نموذج داخلي معياري (ISF)؛ وذلك لتقليل تعقيد عملية الربط وإعادة استخدام أصول التكامل. علاوة على ذلك، كان عليهم تحقيق التوسع الأفقي والرأسي للتعامل مع الأحجام المتغيرة بشكل آمن.