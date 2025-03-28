تدير إدارة سلامة الطفل في أريزونا (DCS) عمليات معقدة باعتبارها جزءًا من مهمتها لحماية الأطفال ولم شمل الأسر وضمان بيئات معيشية آمنة ومنع الصدمات غير الضرورية.
في الماضي، كانت الإدارة تكافح من أجل إدارة كميات كبيرة من حالات العمل المعقدة ومواكبة السياسات المتطورة باستمرار. وعلاوة على ذلك، أدت العمليات اليدوية إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار، وهو ما أدى إلى حدوث أوجه قصور وتأخير.
تطلبت الطبيعة الحساسة لعمل إدارة سلامة الطفل في أريزونا اتباع نهج مدروس. وللتأكد من التعامل مع تغييرات العملية بعناية واهتمام، دخلت إدارة سلامة الطفل في أريزونا في شراكة مع IBM Consulting وطبقت نهجًا تدريجيًا باستخدام قدرات Microsoft® Azure وMicrosoft genAI. وقد أتاح هذا المزيج تحولاً استراتيجيًا ومبتكرًا ومركّزًا على النتائج، مصممًا خصوصًا لتلبية المتطلبات المميزة لعمليات إدارة سلامة الطفل. استخدمت فرق التسليم في IBM Consulting أيضًا IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (المدعومة من ™IBM watsonx) لمواد دعم البرامج الرئيسية ومهام سير العمل الداخلية، ما عزز الدقة وأدى إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.
لقد نتج عن تحول نظام إدارة سلامة الطفل في أريزونا وتحديثه تحسين تصنيف السجل المركزي ودعم المساعد الافتراضي لتغييرات السياسات وتبسيط عمليات التطوير التي قللت من حمل العمل وزادت الإنتاجية. وكل هذا أتاح لمهنيي إدارة سلامة الطفل قضاء المزيد من الوقت مع العائلات وأفراد المجتمع بدلاً من إكمال المهام الإدارية.
واجهت إدارة سلامة الطفل في أريزونا تحديًا في تصنيف نتائج الادعاءات القديمة الموجودة في سجلها المركزي، وهو قاعدة بيانات للتقارير المتعلقة بإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم. كان النظام الحالي يعتمد على مراجعة النص العادي يدويًا، ما جعل من الصعب إدارة الكم الهائل من البيانات وتحليله بكفاءة. وقد أدى التصنيف اليدوي إلى حالات تأخير في اتخاذ القرارات، كما أن عدم وجود تصنيف فرعي جعل من الصعب تحديد ادعاءات معينة ومدى خطورتها. لقد أدى إدخال تغييرات على تعريفات التصنيف الفرعي من خلال التشريعات وقضايا المحاكم والسياسات والإجراءات إلى زيادة تعقيد عملية التصنيف الشاملة.
في المرحلة الأولى من التحول، ركز الفريق المشترك بين إدارة سلامة الطفل في أريزونا وIBM Consulting على إيجاد تصنيف محسّن وفعال باستخدام قدرات Microsoft OpenAI لإعداد نظام لتصنيف الادعاءات إلى 4 فئات رئيسية.
في المرحلة الثانية، عمل الفريق على تحسين التصنيف باستخدام أدوات Microsoft Azure OpenAI لإنشاء فئات فرعية للادعاءات المصنفة بناءً على السرد وتعريفات التصنيف الفرعي. وقد ساعد هذا النجاح على تعزيز قدرة إدارة سلامة الطفل في أريزونا على التصنيف لتتماشى بشكل أفضل مع خطورة المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الأتمتة على تعزيز عملية اتخاذ القرارات البشرية في إدارة سلامة الطفل.
تشهد إدارة سلامة الطفل في أريزونا العديد من المزايا لتصنيف السجل المركزي وتصنيفه:
تساعد دقة التصنيف الجديدة لإدارة سلامة الطفل في أريزونا على تحسين قرارات فترة الاحتفاظ وتتيح اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بفترات الاحتفاظ في السجل المركزي.
تُعد خطورة المخالفات الآن عاملاً إضافيًا حاسمًا في قرارات فترة الاحتفاظ.
يتيح التصنيف المحسّن اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات مع تحسين الدقة، من أجل تحقيق نتائج أفضل للأطفال والأسر.
تُقلل التكاليف وتُحقق مكاسب إنتاجية من خلال التصنيف الصحيح مع تقليل التدخل اليدوي والمعالجة اليدوية.
واجهت إدارة سلامة الطفل في أريزونا مشكلات في إبقاء الاختصاصيين الاجتماعيين على اطلاع دائم بالتغييرات في السياسات والتحديثات الإجرائية على بوابة Program Policy، وهي أداة صُممت لتوفير المعلومات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات. وأدى تعقيد وثائق السياسات ومشكلات أخرى تتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات إلى عدم كفاءة استرجاع المعلومات وفهمها، ما أدى إلى فقدان الإنتاجية وتحديات في جهود الامتثال.
بفضل التعاون مع IBM Consulting وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من Microsoft Azure، قدم الفريق حلاً للتصدي للتحديات التي يواجهها مهنيو إدارة سلامة الطفل في أريزونا؛ حيث صُمم مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية الوصول إلى وثائق السياسات وفهمها.
تتضمن ميزات المساعد الافتراضي الجديد واجهة سهلة الاستخدام تتيح لمهنيي إدارة سلامة الطفل في أريزونا التنقل بين وثائق السياسات المعقدة وتقديم ملخص لوثائق السياسات. وتُفرز كل الملخصات بناءً على مستوى الثقة والموثوقية لضمان دقة المعلومات، إلى جانب وجود روابط لمصدر المعلومات. يوفر المساعد الافتراضي الوقت للمستخدم في البحث عن معلومات السياسة ويساعد على الفهم الواضح لضمان الامتثال.
أصبح حل المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي هذا متاحًا الآن ويوفر المزايا الآتية:
تجربة مستخدم محسّنة من خلال واجهة سهلة الاستخدام توفر تصفحًا ووصولاً سلسًا إلى وثائق السياسات لمهنيي إدارة سلامة الطفل.
يسهل البحث والاسترجاع السريع البحث السريع والدقيق واسترجاع معلومات السياسة استجابةً لاستفسارات المستخدم.
تساعد لغة السياسات المبسطة للحصول على شروحات واضحة على تقليل احتمالية حدوث انتهاكات للسياسات.
زيادة الإنتاجية وتقليل وقت المراجعة المستغرق في تعديل السياسات، ما يسمح لمهنيي إدارة سلامة الطفل في أريزونا بالتركيز على مسؤولياتهم الأساسية المتمثلة في مساعدة الأسر المحتاجة.
بشكل عام، أصبح بإمكان مهنيي إدارة سلامة الطفل في أريزونا العمل بكفاءة وفعالية أكبر في أداء مهمتهم المتمثلة في تحسين صحة المجتمع ودعم أسر أريزونا. كما أدى الحل إلى تحسين تجارب المستخدمين وتبسيط لغة السياسات وتقليل مخاطر حدوث انتهاكات للسياسات.
وأشار سويني إلى أن "استرداد البيانات أصبح أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 40%، ما يسمح للموظفين بالوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة وتعزيز عمليات اتخاذ القرار".
واجهت إدارة سلامة الطفل في أريزونا تحديًا للتعامل مع العديد من العوائق في عمليتها حيث كان مالكو المنتجات ومحللو الأعمال يهتمون بمسؤوليات إضافية لدعم المتعاملين مع الحالات. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التأخير. كما أدت العملية التي يستغرق فيها مالكو المنتجات ومحللو الأعمال وقتًا طويلاً لإنشاء قصص المستخدمين ومعايير القبول إلى تأخير عمليات تطوير المهام والتأثير في الجداول الزمنية للمشروع وانخفاض إنتاجية الفرق.
بعد التصميم والتخطيط التفصيلي، عمل الفريق على دمج TachyonGPT، وهي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمها ®Neudesic، وهي شركة تابعة لشركة IBM، مزودة بلوحة Azure لعمليات التطوير من أجل توفير المزايا وقصص المستخدمين ومعايير القبول وحالات الاختبار وتحسينها. استخدم الفريق لغة Gherkin لكتابة قصص المستخدمين ومعايير القبول لتحقيق الاتساق والوضوح. وبالنظر إلى ذلك، تمكنت إدارة سلامة الطفل في أريزونا من إنشاء طريقة متسقة لصياغة عناصر عمل Azure لعمليات التطوير وتقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية، ما ساعد في النهاية على تمكين مالكي المنتجات ومحللي الأعمال من التركيز على المهام ذات الأولوية القصوى وتقليل أحمال التشغيل.
تشمل مزايا إدارة سلامة الطفل في أريزونا الإضافية ما يأتي:
زيادة مكاسب الإنتاجية بنسبة 40%، ما يسمح بزيادة الكفاءة.
تسريع الجداول الزمنية للتطوير، ما يتيح تسليم أسرع للمشروعات والميزات.
يعمل التطوير القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي على تمكين الفريق من دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة وإدارة المخاطر بفعالية.
يعمل تكامل TachyonGPT مع Azure DevOps على تبسيط عمليات التطوير وتقليل حمل العمل وإثبات قدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل طريقة عمل الفرق وتسليم المشروعات بشكل مشترك.
كانت معالجة أكثر من 30,000 مستند متعلق بحالات العمل شهريًا تُمثل تحديًا كبيرًا لإدارة سلامة الطفل في أريزونا. كانت العملية الحالية تستغرق وقتًا طويلاً وغير فعالة. على سبيل المثال، كان يتم ربط المستندات بحالة واحدة فقط في كل مرة، وكان ربط المستندات يتطلب عدة خطوات ونقرات، ما يزيد من وقت المعالجة الإجمالي.
ولحل هذه المشكلة، نفذ الفريق آلية لقراءة المستندات التي تملأ النماذج تلقائيًا باستخدام قدرات معالجة المستندات لمنشئ الذكاء الاصطناعي في Microsoft Power Platform. ثم تطور التركيز بعد ذلك إلى تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي لتحقيق دقة أفضل، وهو ما يجري العمل عليه الآن، حيث يُدرب الفريق حاليًا نموذج معالجة المستندات لمنشئ الذكاء الاصطناعي على ما يقرب من 200 نوع مختلف من المستندات. تساعد هذه الأتمتة على تعزيز عملية اتخاذ القرار لدى الفريق في إدارة سلامة الطفل في أريزونا.
اختتم سويني قائلاً: "لقد أدت هذه التحسينات إلى إدارة أسرع وأكثر موثوقية للحالات، وارتفاع مستوى رضا أصحاب المصلحة، وتوفير كبير في التكاليف".
بفضل فعالية منشئ الذكاء الاصطناعي، حسّن الفريق كفاءة معالجة المستندات بشكل كبير لتحقيق مزايا متعددة:
يؤدي تقليل زمن المعالجة إلى توفير الموارد للمهام الأكثر أهمية.
يؤدي التحميل التلقائي لمستندات متعددة إلى تقليل زمن تحميل المستندات بنسبة 500%.
توفر المعالجة المبسطة للمستندات الوقت والموارد لمقدمي الخدمات والموظفين في إدارة سلامة الطفل.
تدرس أيضًا إدارة سلامة الطفل في أريزونا قدرات Microsoft Copilot لحالات استخدام برنامج التحول بالذكاء الاصطناعي التوليدي في المستقبل، حيث يستمر البرنامج الشامل في المساعدة على تلبية احتياجات الأطفال والعائلات في كل أنحاء الولاية.
تتولى إدارة سلامة الطفل في أريزونا (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) مسؤولية حماية الأطفال في الولاية. فهي تسعى إلى لم شمل الأسر وضمان بيئات معيشية آمنة للأطفال ومنع الصدمات التي يمكن تجنبها.
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