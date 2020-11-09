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    Öne çıkan ürünler

     

    IBM SPSS Statistics

    İş ve araştırma sorunlarını çözmek amacıyla kullanım kolaylığı ve hızlı, eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunacak şekilde tasarlanmış, kapsamlı bir istatistiksel analiz yazılımı platformunu keşfedin.

     

    IBM Watson Studio

    Yapay zeka modellerini oluşturun, çalıştırın ve yönetin. Açık kaynak kodu ya da görsel modellemeyi kullanarak her tür bulut üzerinde verileri hazırlayın ve modeller oluşturun. Sonuçlarınızı tahmin edin ve optimize edin.

     

    Watson Assistant

    Watson Assistant, müşterilere her tür uygulama, cihaz ya da kanalda hızlı, tutarlı ve doğru yanıtlar sağlar.

     

    IBM Cognos Analytics on Cloud

    IBM Cognos Analytics ile verilerinizde gizli kalmış içgörüleri açığa çıkarın ve kuruluşunuz genelinde büyümeyi destekleyin.

     

    IBM Maximo

    Maximo Application Suite; akıllı varlık yönetimi, izleme, bakım, bilgisayar görüşü, güvenlik ve güvenilirlik için tek bir platform sunar.

     

    IBM Blueworks Live

    IBM Blueworks Live ile daha iyi iş akışları için işbirliği yapın

    Popüler deneme sürümleri olan ürünler

     

    IBM Cloud Pak for Data

    IBM Cloud Pak for Data, verileri toplama, düzenleme ve analiz etme şeklinizi birleştirmek ve basitleştirmek için güçlü otomasyon özelliğine sahip açık, genişletilebilir bir veri platformudur.

     

    IBM Aspera on Cloud

    Büyük dosyaların hızlı ve kolay gönderilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bir çözüm olan IBM Aspera on Cloud hakkında bilgi edinin. Paylaşılan ağ paylaşımı programlarını ve çalışma alanlarını kullanarak işbirliğini geliştirin.

     

    IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

    İş kararlarını optimize edin, optimizasyon modellerini hızla geliştirip devreye alın ve daha başarılı iş sonuçları elde etmek için gerçek dünyaya yönelik uygulamalar oluşturun.

     

    IBM Planning Analytics

    Manuel planlamanın sınırlarını aşmanıza yardımcı olan, yapay zekayla desteklenmiş entegre planlama çözümü.

     

    IBM SPSS Modeler

    IBM SPSS Modeler, veri kalıplarını ortaya çıkarmanıza, tahmine dayalı doğruluk elde etmenize ve karar vermeyi geliştirmenize yardımcı olacak tahmine dayalı analitik yeteneği sağlar.

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    Analitik

    Verilerdeki anlamlı modelleri ve öngörüleri keşfedin, yorumlayın ve iletin

    Yapay zeka

    İnsan çabası için uyarlamalı bir çözüm ortağı olarak bilgi teknolojisi ile etkileşime geçin

    Otomasyon

    İş süreçlerinden robot teknolojilerine, akıllı otomasyona kadar işlemleri daha akıllı hale getirin

    Blockchain teknolojisi

    Riskleri azaltmak ve yeni gelir akışları elde etmek için Blockchain ağları oluşturun ve bunları devreye alın.

    İş operasyonları

    Bu çözümler sayesinde kuruluşunuz içinde verimliliği sağlayın ve optimize edin

    Bulut bilgi işlem

    Paylaşılan bilgisayar işleme kaynaklarına ve verilerine hızlı ve istek üzerine erişim sağlayın

    BT altyapısı

    Donanım, yazılım, ağ ve tesislerin birleşimiyle bilgi teknolojisi hizmetlerini destekleyin

    Mobil teknoloji

    Bilişim ve internet bağlanırlığı uygulamaları ve paylaşım için mobil aygıtlarınızı etkinleştirin

    Güvenlik

    Yazılım geliştirme

    Yazılım ürünleri oluşturmak için uygulamalar, çerçeveler ve araçlar elde edin

    Tedarik zinciri yönetimi

    İşlenmemiş malzeme ve envanterden, nihai ürüne kadar mal ve hizmet akışını yönetin

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