İş ve araştırma sorunlarını çözmek amacıyla kullanım kolaylığı ve hızlı, eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunacak şekilde tasarlanmış, kapsamlı bir istatistiksel analiz yazılımı platformunu keşfedin.
IBM Watson Studio
Yapay zeka modellerini oluşturun, çalıştırın ve yönetin. Açık kaynak kodu ya da görsel modellemeyi kullanarak her tür bulut üzerinde verileri hazırlayın ve modeller oluşturun. Sonuçlarınızı tahmin edin ve optimize edin.
Watson Assistant
Watson Assistant, müşterilere her tür uygulama, cihaz ya da kanalda hızlı, tutarlı ve doğru yanıtlar sağlar.
IBM Cognos Analytics on Cloud
IBM Cognos Analytics ile verilerinizde gizli kalmış içgörüleri açığa çıkarın ve kuruluşunuz genelinde büyümeyi destekleyin.
IBM Maximo
Maximo Application Suite; akıllı varlık yönetimi, izleme, bakım, bilgisayar görüşü, güvenlik ve güvenilirlik için tek bir platform sunar.
IBM Blueworks Live
IBM Blueworks Live ile daha iyi iş akışları için işbirliği yapın
Popüler deneme sürümleri olan ürünler
IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak for Data, verileri toplama, düzenleme ve analiz etme şeklinizi birleştirmek ve basitleştirmek için güçlü otomasyon özelliğine sahip açık, genişletilebilir bir veri platformudur.
IBM Aspera on Cloud
Büyük dosyaların hızlı ve kolay gönderilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bir çözüm olan IBM Aspera on Cloud hakkında bilgi edinin. Paylaşılan ağ paylaşımı programlarını ve çalışma alanlarını kullanarak işbirliğini geliştirin.
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
İş kararlarını optimize edin, optimizasyon modellerini hızla geliştirip devreye alın ve daha başarılı iş sonuçları elde etmek için gerçek dünyaya yönelik uygulamalar oluşturun.
IBM Planning Analytics
Manuel planlamanın sınırlarını aşmanıza yardımcı olan, yapay zekayla desteklenmiş entegre planlama çözümü.
IBM SPSS Modeler
IBM SPSS Modeler, veri kalıplarını ortaya çıkarmanıza, tahmine dayalı doğruluk elde etmenize ve karar vermeyi geliştirmenize yardımcı olacak tahmine dayalı analitik yeteneği sağlar.
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Analitik
Verilerdeki anlamlı modelleri ve öngörüleri keşfedin, yorumlayın ve iletin
Yapay zeka
İnsan çabası için uyarlamalı bir çözüm ortağı olarak bilgi teknolojisi ile etkileşime geçin
Otomasyon
İş süreçlerinden robot teknolojilerine, akıllı otomasyona kadar işlemleri daha akıllı hale getirin
Blockchain teknolojisi
Riskleri azaltmak ve yeni gelir akışları elde etmek için Blockchain ağları oluşturun ve bunları devreye alın.
İş operasyonları
Bu çözümler sayesinde kuruluşunuz içinde verimliliği sağlayın ve optimize edin
Bulut bilgi işlem
Paylaşılan bilgisayar işleme kaynaklarına ve verilerine hızlı ve istek üzerine erişim sağlayın
BT altyapısı
Donanım, yazılım, ağ ve tesislerin birleşimiyle bilgi teknolojisi hizmetlerini destekleyin
Mobil teknoloji
Bilişim ve internet bağlanırlığı uygulamaları ve paylaşım için mobil aygıtlarınızı etkinleştirin
Güvenlik
Yazılım geliştirme
Yazılım ürünleri oluşturmak için uygulamalar, çerçeveler ve araçlar elde edin
Tedarik zinciri yönetimi
İşlenmemiş malzeme ve envanterden, nihai ürüne kadar mal ve hizmet akışını yönetin