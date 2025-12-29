عادةً ما تواجه نظم الأعمال—بما في ذلك برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة عمليات الأعمال (BPM)، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة قواعد البيانات، وإدارة سلاسل التوريد—صعوبة في التواصل مع بعضها البعض. قد يستخدمون لغات برمجة، وأنظمة تشغيل وتنسيقات بيانات مختلفة، كما قد يتواجدون في بيئات أو بنيات منفصلة.
تساعد حلول تكامل التطبيقات المؤسسية (EAIs) هذه الأنظمة على تبادل نقاط البيانات الحيوية، مما يتغلب على حالات عدم التوافق التي قد تعيق عمليات الأعمال لولا ذلك. حلول التكامل تسمح للمؤسسات أيضاً باستخدام الأنظمة القديمة، مما يحافظ على البيانات التاريخية الهامة ويقضي على الحاجة إلى إعادة بناء التطبيقات في كل مرة يقدم فيها المطورون خدمات جديدة.
وأخيراً، تمكن أنظمة EAIs من مشاركة الأتمتة، مما يسرع ويبسط سير العمل بين الأقسام. في سياق التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات استخدام التكامل لمعالجة المدفوعات تلقائياً، وتحديث المخزون، وإنشاء ملصقات شحن في كل مرة يطلب فيها العميل طلباً—حتى عندما تحدث هذه العمليات عبر أنظمة أو بيئات مختلفة.
يمكن أن تساعد بنى تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) في دعم الشبكات الموزعة، حيث تكون التطبيقات والخدمات مقترنة بشكل مرن وتعمل بشكل مستقل. غالباً ما كانت منصات EAI التقليدية تعتمد على برمجيات وسيطة تُثبّت محلياً على الخوادم، مثل ناقل خدمة المؤسسة، والتي كان يتولى فريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة تثبيتها وتشغيلها داخلياً. اليوم، تستخدم العديد من المؤسسات أيضاً حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS) لتسهيل وإدارة التكاملات.
توفر منصة iPaaS خدمة مماثلة، وهي تعد نوعاً من حلول تكامل التطبيقات المؤسسية، رغم اختلاف نموذج التشغيل والتنفيذ الخاص بها—حيث يتم استضافة iPaaS خارجياً وتقديمها عبر السحابة. في الممارسة العملية، تستخدم العديد من المؤسسات، ولا سيما المؤسسات الكبيرة، كليهما: نظام EAI التقليدي للأنظمة الأساسية المحلية، ومنصة iPaaS الخارجية لتكاملات السحابة و SaaS.
غالبًا ما تستخدم أنظمة تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) البرمجيات الوسيطة الموجهة للرسائل (MOM) لتسهيل وإدارة الاتصالات بين الخدمات. تستقبل البرمجيات الوسيطة الموجهة للرسائل (MOM) حزم البيانات التي تسمى رسائل وتنقلها، كما تدعم مشاركة البيانات غير المتزامنة، حيث يتم تخزين الرسائل الواردة مؤقتاً في قائمة انتظار أو مخزن مؤقت إلى أن يصبح البرنامج المستلم (المستهلك) جاهزاً لمعالجتها.
على سبيل المثال، إذا تعرض المستهلك لفترة تعطل، يمكن لقوائم الانتظار حفظ الرسائل حتى يعود نظام الاستقبال للعمل مرة أخرى. إنَّ وسيط الرسائل مسؤول عن إدارة قائمة الانتظار وتوجيه الرسائل إلى الخدمات الصحيحة. يمكن للوسطاء أيضًا إعطاء الأولوية للرسائل ذات الأولوية العالية على الرسائل الأقل إلحاحًا. تتيح الأنظمة القائمة على البرمجيات الوسيطة الموجهة للرسائل (MOM) للخدمات مشاركة المعلومات حتى دون معرفة هوية مستهلكين محددين، مما يسهل تدفقات البيانات.
غالبًا ما يكون التكامل غير المتزامن هو الأفضل للمهام الخلفية التي لا تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي—وحيثما يكون التأخير القصير مقبولاً. إحدى حالات الاستخدام الشائعة هي إدارة تكاملات الأنظمة غير الحساسة للوقت، مثل تبادل البيانات بين أنظمة ERP و CRM.
بينما قد يقوم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بإرسال تحديثات العملاء وتوقعات الطلب وغيرها من البيانات إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بشكل مستمر، يمكن لنظام الـ ERP الانتظار لمعالجة هذه البيانات خلال ساعات خارج وقت الذروة. تحسن هذه الاستراتيجية أداء النظام وتحسين الموارد. وفي الوقت نفسه، قد لا تكون الأساليب غير المتزامنة مثالية لتطبيقات الواجهة الأمامية، حيث يتوقع العملاء الوصول الفوري إلى الخدمات.
تستخدم منصات EAI الأخرى تدفقات بيانات متزامنة، حيث يقوم التطبيق بإجراء استدعاء أو طلب لواجهة برمجة التطبيقات إلى خدمة ما وينتظر الرد. هذه العملية أكثر فورية ومباشرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود قائمة انتظار تؤدي إلى إبطاء الطلبات.
ولكن المعالجة المتزامنة قد تكون عرضة بطء الاستجابة في سيناريوهات العمل المكثف، لأن المهام يجب أن تكتمل بالتسلسل. كما أن الخدمات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، ما يقلل من استقلاليتها. غالباً ما تُستخدم الأساليب المتزامنة في خدمات الواجهة الأمامية وتطبيقات الأعمال الفورية، خاصةً الخدمات التي تتطلب استجابة فورية (مثل فحص برامج إدارة المخزون قبل تنفيذ الطلب).
تتضمن العديد من منصات EAI الحديثة كلاً من تدفقات البيانات المتزامنة وغير المتزامنة لتلبية احتياجات التكامل المختلفة.
تُعد بنية تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) بمثابة مخطط توجيهي يحدد كيفية تواصل التطبيقات والخدمات داخل نظام متكامل، بما في ذلك النماذج والمكونات والبروتوكولات المستخدمة لتسهيل هذه الاتصالات. تصف أنماط EAI بشكل عام أساليب تصميم أكثر دقة، بما في ذلك التوجيه المحدد ونقطة النهاية وبنية الرسائل.
حدد كتاب صدر عام 2003 لمهندسي البرمجيات Gregor Hohpe و Bobby Woolf 65 نمطاً من أنماط التكامل، مما منح المطورين لغة مشتركة حول أنواع التكامل الممكنة وكيفية تنفيذها. ومع ذلك، ونظراً لأن العديد من هذه الأنماط قد تم استخلاصها وتبسيطها في منصات تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) الحديثة، سيركز هذا الاستعراض بدلاً من ذلك على أنماط البنى الأوسع نطاقاً.
غالباً ما تدمج الشركات أساليب بنى متعددة، بحيث يدعم كل منها طبقات أو وظائف مختلفة داخل النظام. تشمل بنى التكامل الشائعة:
تعمل عملية التكامل بين نقطتين على توصيل تطبيقين أو أكثر، غالباً باستخدام واجهة برمجة تطبيقات (API)، أو برمجيات وسيطة، أو تعليمات برمجية مخصصة، بحيث يمكن لهذه التطبيقات تبادل البيانات مباشرةً دون وجود مستوى إدارة مركزي. يعمل هذا النهج بشكل جيد مع الأنظمة التي تحتوي على عدد قليل من الخدمات فقط لأنه من السهل نسبيًا إعدادها وصيانتها.
لكن على نطاق أوسع، قد تصبح التوصيلات من نقطة لنقطة متشابكة ومعقدة للغاية، وهي ظاهرة تُعرف باسم التكامل المعقد (تكامل السباغيتي). مع عدم وجود وسيط لإدارة عمليات تبادل البيانات، يصعب تحديد اختناقات الأداء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ومع محدودية الرقابة على كل اتصال، تكون مناهج ’نقطة لنقطة‘ عرضة لمشكلات أمنية وأخرى تتعلق بتحسين الأداء.
أخيرًا، تصبح عمليات الطرح تحديًا، حيث يجب تكوينها بشكل منفصل لكل تكامل في النظام. قد تبدأ المؤسسات بالتكامل من نقطة لنقطة لكنها تتطور إلى أساليب تكامل أكثر نضجاً مع توسع عملياتها.
في نماذج المحور والأطراف، تتصل أنظمة أو خدمات متعددة (الأطراف) بمحور مركزي. يدير المحور الاتصالات بين الخدمات بحيث لا تضطر إلى التفاعل مع بعضها بشكل مباشر.
غالباً ما يتخذ المحور المركزي شكل ناقل خدمة المؤسسة (ESB)، وهو حل برمجيات وسيطة رفيع المستوى يوجه ويدير عمليات تبادل البيانات. قد تشمل مسؤوليات المحور التوجيه والحوكمة والمصادقة والمراقبة وتحويل البيانات. بينما تتولى ESBs مهام الإدارة، تقوم MOMs عادةً بنقل البيانات باستخدام بروتوكول مثل JMS أو MQTT. وبدلاً من ذلك، يمكن لأساليب المحور والأطراف استخدام بوابات واجهة برمجة التطبيقات من أجل تنسيق واجهات برمجة التطبيقات (حيث تكون البوابة هي المحور والواجهات هي الأطراف)، مما يتيح الاتصال المتزامن الذي غالباً ما يستخدم بروتوكول HTTP كآلية للنقل.
غالباً ما تكون نُهج "المحور والأطراف" أكثر كفاءة ومرونة مقارنة بنهج "نقطة لنقطة"، لا سيما في عمليات النشر المعقدة التي تتضمن عشرات أو مئات الخدمات. يمكن أن تكون هذه الأنظمة أيضًا أسهل في الصيانة والحوكمة لأن كل تفاعل يحدث من خلال مستوى إدارة مشترك. أخيراً، يمكن إضافة تطبيقات جديدة دون التأثير على الخدمات المتكاملة.
ومع ذلك، فإن السلبية الرئيسية تكمن في أنه نظرًا لاعتماد كل خدمة على مستوى الإدارة المركزي، فإن أي خطأ في المحور المركزي يمكن أن يؤثر على النظام بأكمله.
في البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA) ، يتم مواءمة الخدمات حول سياسات ومعايير مشتركة، لكنها تظل مفككة الارتباط ومستقلة بذاتها، مما يعزز من إمكانية إعادة الاستخدام والتشغيل البيني. تشارك الخدمات وظائفها وقدراتها من خلال العقود دون كشف الكود والبيانات الداخلية اللازمة لتشغيلها، مما يحسّن من قابلية الاكتشاف.
على سبيل المثال، يمكن إضافة خدمة معالجة المدفوعات الخاصة بالمؤسسة إلى التطبيقات الجديدة دون حاجة المطورين لإعادة بناء الخدمة من الصفر. تشمل العيوب ارتفاع تكاليف التنفيذ والصيانة وزيادة تعقيد النظام، مما قد يجهد الأداء ويخلق ثغرات أمنية.
كفلسفة تصميم لا تعتمد على المنصة ، يمكن استخدام البنية الموجهة نحو الخدمة مع أي عدد من البنى. على سبيل المثال، عند تطبيق هذا المفهوم على نموذج المحور والأطراف، يستمر المحور المركزي في إدارة التفاعلات، ولكن يمكن للخدمات وصف وظائف أعمالها بحيث يتمكن المطورون من دمجها وإعادة استخدامها بسلاسة دون معرفة مسبقة بما هي قادرة على فعله.
تبني الخدمات المصغرة على المبادئ الأساسية للبنية الموجهة نحو الخدمة (SOA)، لكنها تعتمد ميزات أحدث للسحابة الأصلية. تتطلب SOA من كل خدمة الالتزام بمعايير محددة بدقة، مما يجعل النظام أقل مرونة وأكثر عرضة لتباطؤ الأداء.
أما الخدمات المصغرة، فتعطي الأولوية لوسائل النقل خفيفة الوزن (غالباً من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات APIs)، بحيث تقوم نقاط النهاية بحد ذاتها بتنفيذ منطق العمل ومعالجة الطلبات. يمنح هذا النهج كل خدمة مزيداً من الاستقلالية، مما يسمح للفرق الفردية بفرض طرق الحوكمة والنشر والتخزين الداخلية للخدمات التي يديرونها. يختلف النهجان أيضاً من حيث النطاق: فالبنية الموجهة نحو الخدمة (SOA) عادةً ما تتعامل مع تطبيقات على مستوى المؤسسة، بينما غالباً ما تكون الخدمات المصغرة أكثر دقة، حيث تقوم بتفكيك الخدمات الفردية إلى مكونات أصغر.
أخيراً، بينما تستخدم البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA) غالباً ناقل خدمة المؤسسة (ESB) لتسهيل التواصل بين الخدمة، تعتمد الخدمات المصغرة غالباً على بوابات واجهة برمجة التطبيقات أو شبكات الخدمة. أصبحت الخدمات المصغرة مهيمنة وبشكل سريع؛ حيث تستخدم 74% من الشركات حالياً بنية الخدمات المصغرة، بينما تخطط 23% إضافية للقيام بذلك في المستقبل، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة Gartner لعام 2023.
في حين أن الرسائل قد تحتوي على إجراءات أو طلبات، فإن الأحداث هي مؤشرات ثابتة على حدوث إجراء ملحوظ. تمكّن البنية المعتمدة على الأحداث للخدمات بتبادل إشعارات الأحداث بشكل فعال وآمن.
عادةً ما ترسل التطبيقات الأحداث إلى وسيط الأحداث، والذي يكون مسؤولاً عن توزيعها على الخدمات المناسبة. يمكن للمستهلكين اختيار الأحداث التي يرغبون في اشترك فيها، بحيث لا يتلقون سوى السجلات ذات الصلة بوظائفهم أو احتياجات أعمالهم.
على سبيل المثال، قد تستخدم إحدى شركات التجارة الإلكترونية الأحداث لإخطار خدمة البريد الإلكتروني في كل مرة يقوم فيها العميل بعملية شراء. عندما تستقبل خدمة البريد الإلكتروني إشعار الحدث الذي يشير إلى البيع، يمكنها تلقائياً إرسال تأكيد الطلب للمشتري. وفي الوقت ذاته، قد تشترك قاعدة بيانات تحليلية في الأحداث المتعلقة بوقت التوقف أو الأداء لجمع نقاط البيانات ذات الصلة.
من فوائد أطر العمل المعتمدة على الأحداث أن الخدمات لا تحتاج إلى فهم كيفية استخدام الأحداث الخاصة بها، أو معرفة أي المستهلكين يستخدمونها—بل يكفيها فقط معرفة كيفية إرسال هذه الأحداث إلى وسيط الأحداث. تُعتبر المنهجيات المعتمدة على الأحداث أيضاً أسهل في التوسع؛ لأن المطورين يمكنهم تكرار الخدمات أو إزالتها دون التداخل مع آليات الإبلاغ عن الأحداث.
ولكن بدون إدارة سليمة، قد تقوم المنصات المعتمدة على الأحداث بالإبلاغ الزائد عن الأحداث أو إرسال نسخ مكررة منها عن غير قصد، مما يجعل من الصعب على المستهلكين استيعابها وفهمها. علاوة على ذلك، مع توسع المؤسسات، فإنها غالباً ما تضيف المزيد من مثيلات المستهلكين لتحسين الأداء. ولكن هذا الانتشار الهائل للخدمات قد يجعل من الصعب على المطورين عزل الأخطاء وإصلاحها.
أخيرًا، نظرًا لأن المنصات التي تعتمد على الأحداث يمكن أن تواجه تجربة تأخير، فهي ليست مثالية لتبادل البيانات في الوقت الفعلي.
بشكل عام، تندرج منصة التكامل كخدمة (iPaaS) تحت مظلة تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI)؛ وهي نموذج أحدث يعتمد على السحابة لتكامل التطبيقات المؤسسية. تشير منصة التكامل كخدمة (iPaaS) إلى أدوات التكامل المرتكز على السحابة، والتي يديرها عادة البائع الخارجي. تشمل الأمثلة منصة webMethods Hybrid Integration من IBM، و MuleSoft من Salesforce، و Azure Integration Services من Microsoft.
غالباً ما تستخدم منصات iPaaS القدرات التوليدية، والموصلات المدمجة مسبقاً، وأدوات التطوير التي تتطلب قدراً قليلاً من البرمجة أو بدون برمجة، و إنترنت الأشياء (IoT)، وغيرها من الابتكارات الحديثة. غالباً ما تعمل منصات iPaaS على بنى بدون خادم أو معبأة بحاوية، لذا فهي تميل إلى أن تكون مرنة وخفيفة الوزن؛ كونها لا تعتمد على ناقلات الخدمة للمؤسسات (ESBs) في الموقع—والتي قد تكون ضخمة وعرضة لعدم التوافق—لتسهيل الاتصال.
يتمثل أحد الجوانب الجاذبة الرئيسية في أن المؤسسات لن تضطر إلى استهلاك الوقت والموارد في بناء اتصالات مخصصة، بل يمكنها بدلاً من ذلك الاعتماد على البنية التحتية الشاملة التي توفرها منصة iPaaS. قد تُباع منصات iPaaS أحياناً ضمن حزمة مع منتجات SaaS أخرى، مثل برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو برامج إدارة علاقات العملاء (CRM).
تُعد تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) نهجاً تقليدياً وقديماً، غالباً ما تُدار من خلال البنية التحتية المحلية أو عبر بنية هجينة. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ EAI في أن الشركات تحافظ على التحكم الكامل في عمليات التكامل الخاصة بها. قد يُفضل هذا النهج في القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة، مثل القانون أو الرعاية الصحية، حيث تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات إلى مستوى أعمق من التخصيص والإشراف مما توفره منصات iPaaS الخارجية.
على الرغم من الشعبية المتزايدة لمنصات التكامل كخدمة (iPaaS)، إلا أن 80% من الشركات لا تزال تعتمد على التطوير الداخلي لبناء بعض تكاملاتها على الأقل، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن Fortune Business Insights لعام 2024. في المؤسسات الكبيرة، غالبًا ما يتم استخدام EAI و iPaaS جنبًا إلى جنب لأتمتة طبقات التنسيق المختلفة.
بينما تساعد منصات تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) الشركات بشكل أساسي على مشاركة البيانات داخلياً، فإن التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) يعمل على توحيد وتسهيل عملية نقل المعلومات—مثل الفواتير أو السجلات أو إشعارات الشحن—بين المؤسسات، ليحل محل المعاملات الورقية التقليدية. يعود تاريخ معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) إلى ستينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحكومات والشركات في أتمتة تبادل البيانات، مما قلل من اعتمادها على الإدخال اليدوي للبيانات.
يستخدم التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بروتوكولات متخصصة لمساعدة الشركات على الحفاظ على الامتثال للوائح والمعايير الدولية. على سبيل المثال، يتطلب قانون HIPAA من المؤسسات تبادل بيانات الرعاية الصحية الأمريكية من خلال بروتوكول X12 الموجه للأمان، بينما غالباً ما تتم المعاملات التجارية الدولية عبر معيار EDIFACT العالمي.
يجمع تخطيط موارد المؤسسات بين الموارد البشرية، وإدارة دورة حياة المنتج، والمالية، وعمليات الأعمال الأخرى من خلال قاعدة بيانات مركزية مشتركة لتحسين الاتصال واتساق البيانات بين الأنظمة الداخلية. غالبًا ما تتكون منصات تخطيط موارد المؤسسات من عدة وحدات مؤسسية، يمثل كل منها وظيفة عمل مختلفة. يمكن لهذه الوحدات أداء مهام مميزة أثناء العمل معًا لتحقيق أهداف العمل المشتركة.
بينما يدعم كل من تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) و تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عملية التكامل، إلا أنهما يعملان على مستويات مختلفة من البنية التكنولوجية للمؤسسة. تعمل EAI كجسر أو رابط بين التطبيقات المنفردة، بينما يوفر ERP واجهة موحدة تتيح للمؤسسات الوصول إلى وظائف عمل متعددة.
يمكن أن يكون تحديث نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو استبداله تحدياً تشغيلياً ومكلفاً، وذلك لأن كل وحدة من وحدات المؤسسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجموعة تطبيقات مركزية. وفي الوقت نفسه، يمكن تنفيذ تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) تدريجياً وعلى مراحل، لأنه يعتمد على البرمجيات الوسيطة أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتي يمكن غالباً إعادة تهيئتها دون مقاطعة تدفق البيانات."
غالبًا ما تستخدم المؤسسات منصات تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) معًا؛ حيث تتولى أنظمة ERP إدارة وظائف العمل الأساسية، بينما تقوم منصات EAI بمعالجة الربط بين منصة الـ ERP والمكونات الأخرى، مثل منصات التحليل وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).
يمكن أن تنشأ الثغرات الأمنية وصوامع البيانات وعدم التوافق عندما تكون أنظمة الأعمال معزولة وغير قادرة على التواصل. بدون استراتيجية EAI، قد تحتاج المؤسسات إلى الاعتماد على البرمجة المخصصة المكثفة، والصيانة المستمرة، وإدخال البيانات يدوياً للحفاظ على الاتصالات، مما قد يؤدي إلى تكاملات هشة. يمكن أن تساعد أنظمة EAI في التغلب على هذه العوائق من خلال:
تساعد عملية تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) على تحسين تدفق البيانات ووضوحها من خلال تمكين مزامنة البيانات في الوقت الفعلي (أو في وقت قريب من الوقت الفعلي) عبر المؤسسة. فهي تمكّن الخدمات من الوصول إلى الأدوات ومصادر البيانات عبر المؤسسة، مع الحفاظ على استقلاليتها.
يعزز هذا التزامن أتمتة العمليات من خلال تمكين الفرق من تطوير عمليات أتمتة عبر خدمات متعددة، مما يساهم في تسريع سير العمل وتقليل الأخطاء البشرية. يمكن أن يؤدي تكامل البيانات إلى تحسين اتخاذ القرار، حيث يساعد الفرق على جمع وتحليل المعلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة.
على سبيل المثال، يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إرسال بيانات المبيعات التاريخية إلى منصة متكاملة لإدارة المخزون لمساعدة الفرق في تحديد كمية المخزون التي ينبغي طلبها لفترة معينة.
إنّ إحالة الأنظمة القديمة إلى التقاعد أو استبدالها قد يؤدي إلى تعطيل وظائف العمل الحيوية، وخلق حالات من عدم المواءمة، والمساهمة في تضخم التكاليف بشكل خارج عن السيطرة.
قد تعتمد المؤسسات في القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة على التطبيقات القديمة لضمان الامتثال للقوانين ومعايير الصناعة. أيضاً، قد يكون من الصعب نقل البيانات الحيوية المخزنة في قواعد البيانات القديمة إلى أنظمة أحدث.
تساعد تقنية تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) في إطالة عمر التطبيقات القديمة. فهي تمكّن المؤسسات من الاستمرار في استخدام هذه التطبيقات والمنصات من خلال تحويل البروتوكولات القديمة إلى تنسيقات حديثة متوافقة، والربط بين الأنظمة القديمة والأنظمة الأحدث.
يمكن لمنصات تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) أن تساعد في تقليل تعقيد عملية التكامل. بدلا من بناء وصيانة العديد من الاتصالات من نقطة إلى نقطة، يمكن للمؤسسة استخدام منصة تكامل، مثل حل iPaaS أو ESB، لربط التطبيقات عبر طبقة تكامل مركزية. الموصلات الجاهزة وأنماط التكامل القابلة لإعادة الاستخدام التي غالباً ما تتضمنها هذه الحلول تساعد أيضا في توصيل الأنظمة بشكل أسرع.
وأخيرًا، يمكن لتكامل تطبيقات المؤسسية (EAI) تحسين قابلية التوسع والمرونة. الارتباط الضعيف يجعل من السهل استبدال التطبيقات أو اعتماد تقنيات جديدة. يمكن لمؤسسة ما استبدال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها أو إضافة منصة تجارة إلكترونية جديدة دون إعادة صياغة بنية التكامل الخاصة بها بالكامل.
كما تساعد EAI الفرق على تنسيق عمليات الطرح بشكل أفضل لأنها توفر رؤية أكبر لكيفية تأثير التحديثات ليس فقط في الخدمات الخاصة بها ولكن على النظام ككل.
في حين أن EAI يمكن أن يبسط وظائف الأعمال، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعقيد النظام والعقبات التشغيلية. وتشمل التحديات الشائعة ما يلي:
نظرًا لأن منصات EAI تعرض خدمات لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا، فقد يصبح الحفاظ على منظومة آمنة أكثر صعوبة. يمكن أن تؤدي الأخطاء في الإعدادات إلى جعل البيانات الحساسة عرضة للانكشاف أثناء النقل، في حين أن بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API gateways) وناقلات الخدمة للمؤسسات (ESBs) قد تشكل نقطة فشل واحدة، مما يتسبب في انتقال الأخطاء بشكل متسلسل إلى الخدمات المتصلة.
تتضمن الحلول دمج عناصر تحكم قوية في الوصول، وبروتوكولات المصادقة والترخيص، ومعايير التشفير وأمن الشبكة. إنّ الحوكمة الشاملة، التي تملك فيها كلّ مجموعة مسؤوليات محددة بوضوح، والاستجابة السريعة للحوادث، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تحسين الأمن.
نظرًا لأن منصات تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) يمكنها الوصول إلى جميع مجالات العمل تقريبًا، فقد تصبح المؤسسات معتمدة عليها بشكل كلي. يمكن أن يكون الترحيل إلى منصة EAI جديدة مكلفًا للغاية ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات خلال الفترة الانتقالية.
للتخفيف من حدة هذه التحديات، يمكن للمؤسسات إعطاء الأولوية لأنماط التكامل المعيارية والمرنة، مثل الهندسة القائمة على الخدمات المصغرة والهندسة الموجهة بالأحداث، والتي تكون عادةً أسهل في التخصيص وإعادة التشكيل وإعادة الاستخدام. أما المحاكاة الافتراضية للبيانات، فيمكن أن تساعد المؤسسات في الحفاظ على البيانات الحساسة حتى مع تغير مستويات الخدمات والإدارة حولها.
تُقدم منصات تكامل التطبيقات المؤسسية اتصالات جديدة بين الخدمات، مما قد يجعل الحوكمة والرقابة والتتبع واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر صعوبة.
تتطلب الصيانة خبرة متخصصة، ويمكن أن تكون تكلفتها أعلى مقارنة بنهج البنى التقليدية من نقطة لنقطة. بينما يفتح التكامل بين الأنظمة الحديثة والأنظمة القديمة آفاقاً جديدة لرؤى البيانات، إلا أن إدارة الإصدارات عبر هذه الأنظمة قد تشكل تحدياً تشغيلياً.
يمكن للمؤسسات معالجة هذا التعقيد من خلال فصل الخدمات إلى مجالات منفصلة بحيث تشارك التطبيقات البيانات فقط مع الخدمات ذات الصلة. يمكن للأتمتة الحديثة بدون أكواد وعقود البيانات المحددة جيداً أن تساعد أيضاً في تبسيط العمليات، بحيث تتمكن الفرق من تبادل البيانات دون الحاجة إلى معرفة مسبقة.
يمكن أن تواجه منصات تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) التي تعتمد على ناقلات خدمات المؤسسة (ESB) وبوابات واجهة برمجة التطبيقات (API Gateways) مشكلات في تدفق البيانات، وذلك لأن جميع عمليات التبادل يجب أن تمر عبر طبقة توجيه مشتركة.
على سبيل المثال، قد تحتاج المؤسسات إلى إضافة المزيد من نقاط النهاية لاستيعاب الزيادة في حركة المرور أو الميزات الجديدة، ولكن هذه التحديثات قد تتسبب عن غير قصد في حدوث زمن انتقال ومشكلات أخرى في الأداء، مما يزيد من الضغط على النظام.
يمكن للمؤسسات تقليل احتمالية حدوث اختناقات من خلال تطبيق تقنيات التخزين المؤقت والتحجيم التلقائي، الذي يقوم بتعديل النطاق بناءً على البيانات في الوقت الفعلي. إن البنيات الأفقية والموزعة، وتبادل البيانات غير المتزامن، وأطر عمل الحافة التي تعالج البيانات بالقرب من مصدرها، يمكن أن تساهم أيضاً في تحقيق عمليات تكامل أسرع وأكثر مرونة.
على الرغم من أن تكامل التطبيقات المؤسسية (EAI) مفهوم قديم منذ عقود، إلا أن منصات EAI اليوم تدمج بشكل متزايد ابتكارات حديثة لتحسين قابلية التشغيل البيني والأداء ومرونة الشبكات. تستخدم الفرق الآن الذكاء الاصطناعي التوليدي لرصد حالات عدم الاتساق والأعطال تلقائياً—أو إصلاحها استباقياً قبل أن تتسبب في عرقلة تدفقات التواصل. يمكن للتعلم الآلي أيضاً تنسيق خطوط الأتمتة المعقدة، مما يقلل من أعباء العمل وحالات عدم الاتساق.
كما أصبح تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI) مجالاً يسهل الوصول إليه بشكل أكبر، مما يمنح الفرق القدرة على تصميم عمليات التكامل باستخدام موصلات جاهزة برمجيات منخفضة الكود. تمنح الأنظمة بدون خادم المؤسسات المرونة للتنقل بين السحابة والبيئات الهجينة والمحلية. وتعمل واجهة برمجة التطبيقات (API) والبنى الموجهة نحو الخدمات المصغرة على تحسين قابلية الاكتشاف وإعادة الاستخدام.
إن ظهور حلول iPaaS وانتشارها يعني قدرة المؤسسات على الاشتراك في خدمات الربط التي تحتاجها فقط، مما يساهم في خفض التكاليف وإعفائها من مهام الإدارة التي تستهلك الكثير من الوقت.
