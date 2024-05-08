ما هي تطبيقات المؤسسة؟

تطبيقات المؤسسة هي حلول برمجية واسعة النطاق مصممة لتبسيط وأتمتة العمليات المختلفة لعمليات المنظمة. تهدف هذه الحلول إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة والتعاون عبر الإدارات.
تطبيقات المؤسسة هي حلول برمجية متطورة وشاملة مصممة للمنظمات الكبيرة (المؤسسات). على عكس تطبيقات المستهلك، والتي يتم تصميمها عادةً للمستخدمين الأفراد، فإن الهدف الأساسي لتطبيقات المؤسسة هو تحسين الكفاءة والإنتاجية والفعالية الشاملة لعمليات المنظمة التجارية.
يمكن أن تتراوح هذه التطبيقات من أنظمة إدارة المحتوى الأساسية (CMS) إلى البرامج الأكثر تعقيدًا التي تعمل على أتمتة المهام الروتينية. وهذا يقلل من الحاجة إلى الجهد البشري ويضمن الاتساق في تنفيذ مهام سير العمل المختلفة.
مصطلح "تطبيقات المؤسسة" يُستخدم للإشارة بشكل عام إلى هذه الحلول البرمجية. بينما يُعد "برنامج تطبيقات المؤسسة" (EAS) مصطلحًا أكثر تحديدًا يُشير إلى الأنواع الفعلية من البرمجيات المستخدمة لدعم الوظائف والعمليات على مستوى المؤسسات.
تركز تطبيقات المؤسسة وبرنامج تطبيقات المؤسسة (EAS) على قابلية التوسع، وتهدف إلى التكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية ومع تطبيقات المؤسسة الأخرى عبر المنظمة. وينشئ هذا التكامل منصة مركزية لإدارة البيانات وسير العمل والموارد. كما أنها تتيح تنسيق العمل والتعاون في جميع أنحاء المنظمة.
غالبًا ما يتم تصميم تطبيقات المؤسسة لتلبية الاحتياجات المحددة للأعمال. ويتم عادةً تحقيق هذا التخصيص باستخدام خدمات تطوير التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير برامج تطبيقات المؤسسات يجعل من الممكن الوصول إلى ما يتجاوز المؤسسة. ويمكن للشركات الارتباط بالموردين والشركاء والعملاء، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وتحكمًا أكبر في عملياتهم. ويحقق هذا إمكانية زيادة الكفاءة.
تشمل الخصائص الرئيسية لتطبيقات المؤسسة وبرنامج تطبيقات المؤسسة (EAS) ما يلي:
الإدارة المركزية: التحكم المركزي في وظائف الأعمال وقدرة المسؤولين على مراقبة النظام وتحديثه بكفاءة.
التعقيد: مصمم بوحدات وعناصر متعددة لمعالجة جوانب مختلفة من العمليات التجارية.
التخصيص: قابلية تخصيص لتلبية الاحتياجات والعمليات المحددة للمنظمة.
المرونة: قابلية تكيف بسرعة مع تغير عمليات سير العمل بأقل قدر من التعديلات ودون تعطيل سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر القدرة على التفاعل مع خدمات ومنصات برمجية متعددة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات والمكونات الإضافية والامتدادات وغير ذلك الكثير.
التكامل: مصممة للتكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات والتقنيات الموجودة داخل المنظمة لضمان سلاسة الاتصال وتدفق البيانات.
قابلية التوسع: القدرة على التعامل مع كثير من المستخدمين والمعاملات لاستيعاب احتياجات منظمة كبيرة ومتنامية.
الأمان: التميز بتدابير أمنية قوية لحماية بيانات الأعمال المهمة وضمان الامتثال للوائح.
يمكن أن تساهم تطبيقات المؤسسة وبرامج تطبيقات المؤسسة (EAS) في تحقيق الكفاءة والإنتاجية ونجاح المنظمة بشكل العام. تتضمن بعض مزاياها الرئيسية ما يلي:
انخفاض التكاليف: في حين أن تنفيذ هذه التطبيقات وتخصيصها يمكن أن يكون مكلفًا، إلا أن قدرتها على أتمتة العمليات وتقليل الأخطاء اليدوية وتحسين تخصيص الموارد يمكن أن يُثبت فعاليتها من حيث التكلفة مع مرور الوقت.
تعزيز العلاقات مع العملاء: تساعد أنظمة برامج تطبيقات المؤسسة (EAS)، وخاصةً أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، المنظمات في تحسين دعم العملاء وإدارة بيانات العملاء وتفاعلاتهم وتحليلها. ويمكن أن يؤدي تعزيز العلاقات مع العملاء إلى تحسين رضا العملاء وولائهم.
المرونة والقدرة على التكيف: غالبًا ما تكون هذه التطبيقات قابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات المحددة للمنظمة. تسمح هذه المرونة للشركات بتعديل البرنامج حسب سير العمل والمتطلبات المحددة الخاصة بها.
زيادة دقة البيانات: يمكن لأدوات ذكاء الأعمال (BI) (نوع من برامج تطبيقات المؤسسة (EAS) ) تقييم كميات هائلة من البيانات المخزنة على منصات الحوسبة السحابية. حيث تستخدم تحليلات البيانات في الوقت الفعلي لتمكين تحسين التنبؤ واتخاذ القرارات الذكية.
تحسين التواصل والتعاون: من خلال توفير منصة مركزية، يمكن للموظفين مشاركة المعلومات والتعاون في المشاريع. ويؤدي هذا إلى تعزيز العمل الجماعي.
تحسين الأمان والامتثال: تتضمن كثير من تطبيقات المؤسسات وبرامج تطبيقات المؤسسة (EAS) ميزات الامتثال التنظيمي والأمان. وهذا أمر بالغ الأهمية للمنظمات التي تتعامل مع البيانات المهمة.
قابلية التوسع: صُممت تطبيقات المؤسسات وبرامج تطبيقات المؤسسة (EAS) للتوسع مع نمو المنظمة. فمع توسع الشركات، يمكن أن تستوعب هذه الحلول زيادة أحجام البيانات وقواعد المستخدمين وأحمال المعاملات. ويضمن هذا لها دورة حياة أطول حيث تظل فعالة وملائمة بمرور الوقت.
تبسيط العمليات: تعمل كل من تطبيقات المؤسسات وبرامج تطبيقات المؤسسة (EAS) على تبسيط العمليات التجارية المعقدة وأتمتتها. ويؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة وتحسين سير العمل بشكل عام حيث يتم تشغيل المهام بسرعة أكبر واتساق مع عدد أقل من الأخطاء.
تشمل الاستخدامات الشائعة لتطبيقات المؤسسات وبرامج تطبيقات المؤسسة (EAS) ما يلي:
أنظمة الفوترة الآلية: تتكامل هذه التطبيقات مع نظام المحاسبة وتراقب الميزانيات والمصروفات و الأرباح.
ذكاء الأعمال (BI) والتحليلات: توفر أدواتذكاء الأعمال إمكانات قوية للتحليلات وإعداد التقارير، مما يسمح للشركات بتحليل البيانات واكتساب معرف واتخاذ قرارات مستنيرة.
التعاون والتواصل: تعمل أدواتالتعاون مثل برامج إدارة المشاريع ومنصات الشبكات الداخلية وأدوات الاتصال على تسهيل مشاركة المستندات والتواصل وإدارة المشاريع.
إدارة المحتوى: تتيحأنظمة إدارة المحتوى (CMS) إنشاء المحتوى الرقمي وتعديله وإدارته. وتدعم هذه الأنظمة إدارة مواقع الويب والتعاون في المستندات ومشاركة المعرفة.
إدارة علاقات العملاء (CRM): يمكن برنامجإدارة علاقات العملاء (CRM) الشركات من إدارة تفاعلات العملاء وتحليلها وتبسيط عمليات المبيعات وتعزيز رضا العملاء. ومن الأمثلة على ذلك HubSpot وIBM watsonx Assistant وSalesforce.
التجارة الإلكترونية والمبيعات: تدعم منصات التجارة الإلكترونية المبيعات والمعاملات عبر الإنترنت. فهي تدير المخزون والطلبات وتفاعلات العملاء، مما يمكن تجار التجزئة من تقديم تجارب تسوق سلسة عبر الإنترنت.
إدارة محتوى المؤسسة (ECM): تستخدم أنظمة إدارة محتوى المؤسسة لتخزين المحتوى غير المنظم وتنظيمه واسترجاعه، بما في ذلك المستندات والصور والوسائط المتعددة.
تخطيط موارد المؤسسات (ERP): تتكامل أنظمةتخطيط موارد المؤسسات مع نظام التشغيل الأساسي لإدارة العمليات التجارية الأساسية مثل التمويل والموارد البشرية والمشتريات والتصنيع. ومن الأمثلة على هذه التطبيقات (SaaS) Microsoft Dynamics 365 وOracle® Cloud ERP وSAP® ERP.
إدارة الموارد البشرية (HRM): تعمل برامج إدارة الموارد البشرية على تبسيط عمليات الموارد البشرية. وهي مصممة لتمكين المستخدمين من إدارة التوظيف وتأهيل الموظفين وإدارة الرواتب والأداء بسهولة. وتتضمن الأمثلة على ذلك Oracle® Fusion Cloud HCM وSAP® SuccessFactors HXM Suite وWorkday® HCM.
أنظمة إدارة التعلُّم (LMS): تُستخدم برمجيات أنظمة إدارة التعلُّم (LMS) لتدريب الموظفين وتطويرهم. وتساعد تطبيقات أنظمة إدارة التعلُّم (LMS) في إدارة برامج التدريب وتقديمها وتتبع تقدم الموظفين وتقييم نتائج التعلم.
إدارة سلسلة التوريد (SCM): تساعد أنظمةإدارة سلسلة التوريد (SCM) في تحسين عمليات سلسلة التوريد الشاملة بما في ذلك المشتريات والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع.
أتمتة سير العمل: تعمل أنظمةإدارة سير العمل على تبسيط العمليات التجارية وأتمتتها، مما يقلل الجهد اليدوي ويحسن الكفاءة.
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