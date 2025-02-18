إدارة دورة حياة المنتج (PLM) هي نهج استراتيجي يُمكّن فرق التطوير من إدارة دورة حياة المنتج بالكامل—من الفكرة والتصميم الأولي، مرورًا بالتوريد والإنتاج، وصولًا إلى الخدمة والتخلص.
تدمج هذه المنهجية بين الأفراد والبيانات والعمليات والأنظمة المؤسسية، لتشكيل بنية معلوماتية مركزية تخدم الشركات ومجموعات منتجاتها وبنيتها التحتية التقنية الشاملة.
توفر أدوات PLM مستودعًا مركزيًا لجميع بيانات منتجات الشركة، ما يُسهّل التعاون بين الفرق، ويتيح التكيف السريع مع تغيّرات السوق أو التطورات التقنية. كما تُبسط هذه الأدوات عمليات الإنتاج والابتكار، مما يُمكّن المؤسسات من طرح منتجات أفضل في وقت أقصر.
تُعد أدوات PLM ضرورية لضمان تصنيع المنتجات وتسليمها بكفاءة، ولضمان بقاء الشركات قادرة على تحقيق الأرباح حتى مع تغير الظروف.
ظهرت مفاهيم إدارة دورة حياة المنتج منذ بدايات التحول الرقمي. لكن النسخة الحديثة منها بدأت في ستينيات القرن الماضي مع حلول تطوير المنتجات المبكرة، مثل أنظمة التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)، التي ساعدت الشركات على بناء نماذج ثنائية الأبعاد—ثم ثلاثية الأبعاد لاحقًا—قبل تصنيع المنتجات فعليًا. ورغم أهمية هذه الأدوات، فإن أجهزة الكمبيوتر في ذلك الوقت لم تكن قادرة على تخزين أو توزيع أو إدارة ملفات CAD الضخمة بفعالية.
لمعالجة فجوات القدرات، طور المهندسون إدارة بيانات المنتج (PDM) - والتي تسمى أيضا PLM 1.0 - وهو نهج لا يزال يعتمد على CAD لكنه صُمم لمعالجة أحجام ملفات أكبر.1. كما اشتمل الإصدار PDM 1.0 على مكونات أساسية مثل قوائم المواد (BOMs)1 . تشمل هذه القوائم كل مكوّن وكل مادة خام مطلوبة لتصنيع المنتج وصيانته. كما تتضمن أيضًا إجراءات التغيير الهندسي، التي تشمل طلبات التغيير (ECRs) وأوامر التغيير (ECOs) المستخدمة في تعديل تصميم المنتج.
ومع ذلك، لم تكن هذه الأدوات كافية لمواكبة متطلبات الاستعانة بمصادر خارجية والعولمة. وفي تسعينيات القرن الماضي، قام المهندسون بتوسيع نطاق برامج PLM لتشمل طبقة أمان وخصائص لدعم التعاون الداخلي بين وحدات الأعمال. وعلى عكس PLM 1.0، الذي ركّز بشكل شبه حصري على عملية تطوير المنتج، قدّم PLM 2.0 مجموعة موسعة من الوظائف. من بين هذه الوظائف التصنيع، وتخطيط الجودة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمنتجات، كل ذلك بهدف تمكين المؤسسات من إدارة دورة حياة المنتجات بالكامل—من مرحلة الفكرة إلى الإيقاف.1
مع بداية الألفية الجديدة، ظهر PLM 3.0 الذي ركّز على تبسيط عمليات إطلاق المنتجات، ودمج قدرات أوسع ضمن دورة الحياة، مثل إدارة الابتكار، وإدارة المتطلبات. وقد ساعد هذا الإصدار المؤسسات على تحسين التكامل مع التصنيع، وسلاسل التوريد، وعمليات طرح المنتجات في السوق، غالبًا من خلال دمج هذه القدرات مع الأدوات القديمة. ورغم هذا التطور، ظل تخصيص وتنفيذ PLM 3.0 تحديًا كبيرًا لفرق تكنولوجيا المعلومات.
يركز PLM 4.0 اليوم على تحسين سلسلة التوريد وسهولة الاستخدام للعملاء. ويعتمد نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) لتسهيل التوسّع، وتقليل الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات، ودعم مبادرات التحول الرقمي.2 ويمكنه، على سبيل المثال، إنشاء ومراقبة سلاسل البيانات الرقمية، التي تدمج بيانات IOT، والتوائم الرقمية، والمصانع، ورؤى العملاء عبر الشركات. ويُسهم هذا التكامل في تفكيك صوامع البيانات وتبسيط عمليات جمع البيانات.
توفر أدوات PLM الحديثة المستندة إلى السحابة إمكانات وصول متكاملة وثنائية الاتجاه للبيانات لجميع الأطراف المعنية، ما يُمكّن المؤسسات من التركيز على تسريع الابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.
تساعد أنظمة Product Lifecycle Management المؤسسات على تحسين أداء المنتجات عبر خمس مراحل رئيسية من دورة الحياة.
في مرحلة الفكرة (Concept Stage)، تولد الفرق أفكارا جديدة للمنتجات بناء على أبحاث السوق، واحتياجات العملاء، والتقنيات المتاحة. وتتضمن هذه المرحلة عادة أنشطة مثل جلسات العصف الذهني، وتحليلات السوق والمنافسين، ودراسات الجدوى لتقييم جدوى الأفكار الجديدة.
كما تشمل المرحلة دراسة المخاطر والعوائد، والتخطيط المالي، وآليات التصفية التي تُسهم في نقل أفضل المفاهيم إلى المرحلة التالية.
من خلال استخدام أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) وأدوات التصميم الأخرى، تبتكر فرق التطوير تصميمات مفصلة للمنتجات تلبي احتياجاتها الجمالية والوظيفية وتساعد على تحسين قابلية التصنيع. تتبع فرق التطوير في هذه المرحلة منهجية النماذج الأولية التكرارية لمساعدة الفرق على اختبار مفاهيم التصميم وتحسينها باستمرار حتى يتم اعتماد النموذج النهائي للانتقال إلى الإنتاج الكامل. تشمل مرحلة التطوير أيضاً اختبارات الموثوقية، والسلامة، والامتثال التنظيمي لضمان جاهزية المنتج للطرح في السوق.
تتحول التصاميم الناجحة للمنتجات إلى سلع وخدمات مصنّعة خلال مرحلتي الإنتاج والإطلاق. تتولى فرق الإنتاج تنفيذ تخطيط العمليات، وتجهيز أدوات التصنيع، وبروتوكولات تخصيص الموارد، بما يضمن سير عملية التصنيع بكفاءة.وغالبًا ما تخضع المنتجات النهائية لاختبارات إضافية قبل الإطلاق وبعده، لمساعدة الشركات على تحسين جودة المنتجات بشكل مستمر بمرور الوقت.
فعلى سبيل المثال، يمكن لمزود برمجيات أن يستخدم نظام إدارة دورة حياة المنتج (PLM) لتوزيع استبيانات للمستخدمين وقياس مؤشر ولاء العملاء، أي مدى احتمالية أن يوصي المستخدم بالخدمة لغيره، لتحديد مجالات التحسين المطلوبة.
وبعد استكمال عمليات التصنيع وضمان الجودة، تبدأ فرق التسويق بوضع خطط المبيعات والحملات التسويقية لضمان أن يتماشى إطلاق المنتج مع أهداف المبيعات، أو يتجاوزها.
في مرحلتي الخدمة والدعم، يتلقى المنتج صيانة وتحديثات دورية لإطالة عمره التشغيلي.كما تجمع الشركات تعليقات العملاء من مصادر متنوعة، وتحللها لتغذية جهود التحسين والابتكار في المنتجات المستقبلية، وزيادة رضا العملاء.
فإذا كانت شركة تطوير برمجيات كخدمة (SaaS) على سبيل المثال تفكر في طرح ميزة جديدة، لكنها ترغب في اختبار أدائها قبل الإطلاق الكامل، فيمكنها إجراء اختبارات تجريبية من نوع بيتا أو A/B.تُجرى هذه الاختبارات مع مجموعات محددة من المستخدمين أولا. ثم تقوم الفرق بجمع وتحليل ملاحظات المستخدمين باستخدام نظام PLM، الذي يقدّم توصيات بالتعديلات وينشئ تقارير تفصيلية عن مدى تأثير الميزة الجديدة على سلسلة القيمة بالكامل.
وفي نهاية دورة حياة المنتج، تبدأ المؤسسات بإنهاء المخزون تدريجيًا وإيقاف الدعم، بما يضمن استمرار تجربة استخدام سلسة للعملاء.وبالنسبة للعديد من المؤسسات، تتضمن مرحلة الإيقاف أيضًا التخلص من المكونات المادية للمنتج، ويفضل أن يتم ذلك من خلال برامج إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام، بهدف تعزيز الاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
تتضمن حلول PLM الرائدة مجموعة من الخصائص التي تساعد الفرق على تبسيط العمليات الأساسية وأتمتتها. وتشمل هذه الخصائص:
تُعد إدارة بيانات المنتج (PDM) العمود الفقري لنظام PLM، حيث توفّر مستودعًا شاملاً لجميع المعلومات المرتبطة بالمنتج. تستخدم PDM ملفات CAD والمواصفات الفنية للحفاظ على تحديث البيانات التصميمية ودقتها، وإتاحتها للأطراف المعنية. كما تعتمد PDM أنظمة إدارة النسخ، التي تتيح للشركات تتبع كل نسخة من المنتج، وتطبيق صلاحيات وصول خاصة بالمستخدمين، وحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرّح به.
تتيح قدرات إدارة العمليات ضمن أدوات PLM من أتمتة سير العمل وتوحيد الإجراءات، وإدارة المشاريع بسلاسة. تُبسط مهام الأتمتة العمليات المتكررة، مما يضمن إنجازها بدقة وفي الوقت المحدد، وبأقل قدر من التدخل البشري. وتُقلل هذه الأدوات من الأعباء اليدوية المرتبطة بإدخال البيانات، مما يُفسح المجال أمام أعضاء الفريق للتركيز على الاستراتيجية والابتكار.
تساعد أدوات إدارة المشاريع الشركات على تبسيط الجداول الزمنية، وقوائم المهام، وتخصيص الموارد، ومتابعة التقدم، بما يضمن توافق جميع الأطراف المعنية مع أهداف المشروع، ويُسهّل على فرق المنتجات التعاون على مستوى المؤسسة. بفضل قدراتها في التوحيد القياسي، تتيح أدوات إدارة دورة حياة المنتج (PLM) إنشاء إجراءات وقوالب وإرشادات موحّدة وتطبيقها على مشروعات متعددة، مما يحافظ على تناسق المخرجات وسهولة الوصول إليها على مستوى المؤسسة بأكملها.
يُعد التواصل الواضح عنصرًا أساسيًا للتعاون الفعّال والعمل الجماعي بين الأقسام المختلفة، لا سيما في المؤسسات التي تنتشر عملياتها عبر مواقع جغرافية متعددة.
توفر حلول PLM منصات تواصل في الوقت الفعلي تدعم الرسائل الفورية، ومؤتمرات الفيديو، ومشاركة المستندات، مما يتيح تفاعلًا سلسًا بين أعضاء الفريق، بغض النظر عن مواقعهم الفعلية. تساعد هذه المنصات المؤسسات على بناء فرق متعددة التخصصات، ما يُعزز التكامل بين الخبرات ووجهات النظر المتنوعة، ويُسهم في تحسين المنتجات الحالية واكتشاف فرص جديدة.
تستخدم أدوات PLM أيضًا التكامل عبر الأنظمة المختلفة لمساعدة المؤسسات على تحسين سير العمل وتكامله. فعلى سبيل المثال، يمكن لأداة PLM الربط بين نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، بحيث تتمكن فرق المبيعات من تتبع المخزون وتسعير المنتجات في الوقت الفعلي.
تساعد وظائف إدارة التغيير الشركات على تتبع جميع تغييرات تصميم المنتجات وتطويرها.
وتُبسّط أدوات PLM هذه العمليات من خلال اعتماد نهج منظم لتقديم التعديلات واعتمادها. فعندما يطلب أحد الأطراف المعنية إجراء تعديل على المنتج أو على خطة المنتج، يتعيّن عليه تقديم الطلب ضمن سير عمل محدد مسبقًا، حيث يُقيّمه الأطراف المعنية من حيث الضرورة والأثر، ثم يتخذون قرارًا بالموافقة على التغيير أو رفضه.
تدعم قدرات إدارة المستندات ضمن برامج PLM الاحتفاظ بسجل تدقيق متكامل، يُوثّق من طلب التغيير، ومن وافق عليه، ومن نفّذه، والأسباب الكامنة وراء كل خطوة، وذلك للرجوع إليها مستقبلاً.
تستطيع أدوات PLM إدارة التحكم في الوثائق والتأكد من الامتثال لمجموعة واسعة من معايير السلامة الخاصة بالقطاع، والتشريعات البيئية، وشهادات الجودة. كما يمكنها دمج اختبارات الجودة تلقائيًا ضمن دورة حياة المنتج.
ولتعزيز ممارسات إدارة المخاطر، تتيح أدوات PLM إمكانية إجراء تقييمات للمخاطر (مثل تحليل أنماط الإخفاق وتأثيراتها – FMEAs)، إلى جانب تتبع أداء الموردين وعمليات التعاون معهم. تمكّن هذه القدرات المؤسسات من اكتشاف العيوب في مراحل مبكرة—حتى تلك التي تنشأ على مستوى المورد—والحدّ من خطر سحب المنتجات من الأسواق.
تقوم أدوات PLM بمراقبة بيانات دورة الحياة ومقارنتها بالمقاييس المحددة لتقييم نجاح المنتج وتحديد فرص التحسين. كما تعتمد على البيانات التاريخية والتحليلات التنبؤية لاستشراف تغيرات السوق، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة بشأن منتجاتها مستقبلاً.
توفر إدارة دورة حياة المنتج مجموعة من الفوائد، من أبرزها:
تمامًا كما هو الحال في مختلف القطاعات والممارسات المؤسسية، أثرت التقنيات الناشئة والحديثة تأثيرًا كبيرًا في تطور PLM. فقد مكنت أدوات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والحلول المستندة إلى السحابة الشركات من تسريع تطوير المنتجات، والتكيّف بسهولة مع بيئات الأعمال المتغيرة.
فعلى سبيل المثال، يُمكن لحلول PLM المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة تحسين الصيانة التنبؤية، وضبط الجودة، وصناعة القرار. وتقوم هذه التقنيات بتحليل كميات هائلة من البيانات لاكتشاف الأنماط والاتجاهات التي قد تفوت على العنصر البشري، ما يُتيح لقادة الأعمال اتخاذ قرارات أذكى وأسرع في جميع مراحل دورة الحياة. علاوة على ذلك، يمكن للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن توفّر رؤى وتوصيات لحظية، مما يُساعد الفرق على تحسين المنتجات في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة، بدءًا من الفكرة وحتى التخلص منها.
تتكامل تقنيات إنترنت الأشياء بشكل متزايد مع أنظمة إدارة دورة حياة المنتج. فهي توفر بيانات في الوقت الفعلي من الأجهزة والمنتجات المتصلة. يمكن لتحليل بيانات إنترنت الأشياء أن يمنح الشركات فهمًا أعمق لكيفية استخدام العملاء للمنتجات في الواقع، مما يُسهم في تحسين التصميم وتقديم خدمة عملاء أكثر استجابة.
تحظى حلول PLM السحابية بشعبية متزايدة بين مطوري المنتجات، إذ توفّر مرونة أكبر، وإمكانات توسّع أفضل، وسهولة وصول تفوق الحلول التقليدية. تقلل PLM السحابة من الحاجة إلى البنية التحتية المحلية، مما يقلل من تكاليف تنفيذ البنية التحتية والصيانة. تقلّل أنظمة PLM السحابية من الحاجة إلى البنية التحتية المحلية، مما يحد من تكاليف التنفيذ والصيانة. كما تتيح التعاون السلس بين الفرق، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، ويمكنها التكيّف بسرعة وفقًا لاحتياجات العمل المتغيرة.
تساعد أدوات PLM الحديثة المؤسسات على إنشاء توائم رقمية، وهي نسخ افتراضية من المنتجات الفعلية تُستخدم في المحاكاة والمراقبة وتحسينات التصميم في الوقت الفعلي. تتيح تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) لأدوات إدارة دورة حياة المنتج (PLM) إمكانية إسقاط المعلومات الرقمية على العالم الواقعي. مما يمكّن فرق تطوير المنتجات من إنشاء بيئات محاكاة غامرة تُستخدم في النماذج الأولية الافتراضية، وفي سيناريوهات تحتاج فيها الفرق إلى دعم في مهام التجميع أو الصيانة.
كما تسعى الشركات المعنية بالاستدامة إلى اعتماد ممارسات PLM أكثر مراعاة للبيئة. يركّز مفهوم PLM المستدام على تقليل الأثر البيئي من خلال تشجيع استخدام مركز البينات الخضراء والمواد المستدامة، ودمج برامج لإعادة الاستخدام والتدوير، إلى جانب تقليل الفاقد. تُتيح أدوات PLM الحديثة تتبّع الأثر البيئي وتحسين استخدام الموارد، مما يُساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها المرتبطة بالاستدامة.
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1“From PLM 1.0 to PLM 2.0: the evolving role of product lifecycle management (PLM) in the textile and apparel industries,” Journal of Fashion Marketing and Management, 29 April 2020
2“Leveraging blockchain and IoT technologies for smart manufacturing,” Infosys.com, 2022