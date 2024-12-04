ما المقصود بالبث المباشر؟

لقد أعاد البث المباشر تشكيل طريقة تقديم الأشخاص للمحتوى والتواصل معه. يحصل المشاهدون على وصول عالمي وفوري للأحداث مثل الحفلات الموسيقية، والبث الرياضي، وإطلاق المنتجات، وندوات الإنترنت، وبث ألعاب الفيديو، بينما يمكن للشركات وموزعي المحتوى إجراء البث المباشر بسهولة لتقديم محتوى فوري وأكثر تفاعلية.

بالمقارنة مع البث التقليدي، يختلف البث المباشر في:

المنصات وطرق الإرسال. في حين أن البث التقليدي ينقل إشارات عبر الهواء إلى محطات الراديو والقنوات التليفزيونية، فإن البث المباشر ينقل محتوى الصوت والفيديو الرقمي باستخدام اتصالات الإنترنت.

نطاق الجمهور وحجمه. يسعى المذيعون عادةً إلى الوصول إلى جماهير واسعة داخل بلد محدد أو منطقة معينة. يمكن لشركات البث المباشر أن تصل إلى جمهور عالمي، ولكنها غالبًا ما تهدف إلى الوصول إلى شريحة محددة من الناس (عشاق الملاكمة أو عشاق ألعاب المغامرات، على سبيل المثال).

الجدولة والمرونة. عادةً ما تلتزم عمليات البث التقليدية بجدول زمني ثابت -تحدِّده المحطة أو القناة ومزوِّد البث- وتوفِّر للمستهلكين تجربة مشاهدة منظمة. يمكن لأي شخص إنتاج البث المباشر، كما يمكن تقديمه ومشاهدته في أي وقت.

التفاعل. يتم استخدام البث التقليدي في المقام الأول للاتصالات أحادية الاتجاه، حيث ترسِل المحطة أو القناة المحتوى إلى أجهزة التليفزيون والراديو الخاصة بالعملاء، ولكن لا يستطيع العميل التفاعل مع البث. يُتيح البث المباشر إمكانية التواصل ثنائي الاتجاه، حيث يمكن للمشاهدين في كثير من الأحيان التفاعل مباشرةً مع البث باستخدام ميزات الدردشة والتعليق والتفاعلات.

التكلفة وإمكانية الوصول. يتطلب البث من منتجِي المحتوى استثمارات كبيرة مسبقة (في البنية التحتية والمعدات)، كما يستلزم من العملاء امتلاك جهاز تلفاز أو راديو. يستخدم البث المباشر بنية تحتية أقل ومعدات أقل تكلفة، ويجعل المحتوى متاحًا لأي جهاز متصل بالإنترنت.

مع تطور تقنيات البث وقدراته، من المرجح أن يستمر عدد مشاهدي البث المباشر -وكذلك فائدته للأعمال- في التوسع. في الربع الثالث من عام 2024، شاهَد ما يقرب 30% من مستخدمي الإنترنت حول العالم شكلًا من أشكال محتوى البث المباشر أسبوعيًا.1 بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق البث المباشر العالمي بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي بين عامَي 2025 و2029.2

على هذا النحو، يمكن أن يشكِّل البث المباشر أداة قوية للمؤسسات التي تسعى للوصول إلى جمهور عالمي عبر منتجات ترفيهية وتعليمية وتجارية مبتكرة وجذابة.