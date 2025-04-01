IBM Video Streaming

منصة بث مقاطع الفيديو المصممة لمراعاة الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، المدعومة من IBM Watson AI

انظر خيارات التسعير جرِّب مجانًا
منصة للفعاليات الافتراضية وبث مقاطع الفيديو

تُعتبر الفعاليات الافتراضية والاتصالات عبر الفيديو ضرورية في مستقبل أماكن العمل الهجينة، حيث إن حماية السرية أمر بالغ الأهمية في العالم الرقمي. تهدف ميزات البث المباشر، ومحاكاة البث المباشر، والأرشفة التلقائية، وإدارة محتوى الفيديو عند الطلب، وبوابة الفيديو لدينا إلى زيادة تفاعل الجمهور. تمكَّن من بث الفعاليات الافتراضية، واجتماعات القادة، وإطلاق المنتجات التسويقية، وغير ذلك الكثير. منصة مصممة لضمان الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفر في IBM Watson لتوفير ترجمة نصية تلقائية ووظائف بحث فعَّالة.

شاهِد قصة Salesforce →
المنتجات
IBM Video Streaming

خدمة بث مباشر وفيديو عند الطلب للوصول إلى جمهور كبير عبر قنوات مفتوحة أو محمية بكلمة مرور على منصة بث مقاطع الفيديو.

بادر بالشراء الآن
انظر خيارات التسعير IBM Enterprise Video Streaming

تتضمن خدمة البث المباشر وعند الطلب ميزات لحماية المحتوى الحساس من خلال التحكم الدقيق في الوصول والتسجيل والتتبع على منصة بث مقاطع الفيديو.

بادر بالشراء الآن
انظر خيارات التسعير

العروض التوضيحية

بث مقاطع الفيديو Enterprise Video Streaming برنامج Digital Event Hub
الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمقاطع الفيديو لكفاءة أعلى وتقليل الجهد اليدوي. وتستطيع أتمتة كتابة العناوين التوضيحية للبث المباشر، وإطلاق العنان لإمكانات تحليلات الفيديو وقدرات البحث في محتوى الفيديو، وغير ذلك الكثير.

 تمكين التسليم الموثوق به في جميع أنحاء العالم

يمكن الوصول إلى جمهور بث مباشر غير محدود تقريبًا حول العالم مع إبقاء الحضور في تواصل مستمر. وباستخدام بنية تحتية متعددة الشبكات لتقديم المحتوى (CDN)، يمكنك تحقيق ذلك.

 حماية السرية

يمكنك حماية علامة شركتك التجارية من المتطفلين على الفعاليات، مع دعم المشاهدين على مختلف الأجهزة كتلك التي بأنظمة iOS و Android. تتوفر طبقات متعددة من الحماية والتشفير تساعد على زيادة الثقة في التجارب الرقمية.
البحث المتعمق في مقاطع الفيديو والمستند إلى الذكاء الاصطناعي

من خلال عملية التفريغ الصوتي المستند إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن البحث في محتوى الفيديو على مستوى المكتبة، حيث يتم عرض النتائج بناءً على الكلمات المفتاحية التي تبحث عنها. ويمكن للمشاهدين الانتقال إلى لحظات معينة باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي.

 استضافة فعاليات يحضرها جمهور ضخم

جذب ودعم جماهير ضخمة لفعالياتك. تمكين تتبع الأداء باستخدام قياسات في الوقت الحقيقي.

 أحد حلول الفيديو الثرية بالميزات الأمنية

يمكنك بكل ذكاء تقييد الوصول إلى أصول الفيديو الخاصة بالشركة. يمكنك التكامل بسهولة مع أنظمة دليل الشركة لتسجيل الدخول الموحد أو استخدام مصادقة البريد الإلكتروني لتمكين تتبع المستخدم الفردي.

 بوابات فيديو قابلة للتخصيص

توفير بوابة مستضافة تحمل شعار الشركة وهويتها ويمكن تخصيصها للوصول إلى محتوى الفيديو والفعاليات الرقمية، أو استخدام واجهات برمجة التطبيقات لنقل التجربة إلى موقع إلكتروني صغير مصمَّم خصيصًا لهذه الفعالية.

 مشغِّل متوافق مع الأجهزة المحمولة

شاهد مقاطع الفيديو في بث مباشر أو مسجلة حسب الطلب على أجهزة كثيرة جدًا مع أي حجم للشاشة أو سرعة الإنترنت، مع تبديل تلقائي لجودة البث لتحسين تجارب المشاهدة.

 توزيع مقاطع الفيديو وسير العمل

تستطيع تبسيط عملية إدخال البيانات الوصفية وتجميعها.

 الدردشة المباشرة والأسئلة والأجوبة

استخدم الدردشة الفورية ونماذج الأسئلة والأجوبة، مع الإدارة المضمنة للمستخدمين والتحكم فيها، والرموز التعبيرية وإمكانية تصويت المستخدمين.

 شبكات متعددة لتوصيل المحتوى

استخدم تبديل شبكات توصيل المحتوى (CDN) المتعددة لتحسين الوصول العالمي وقابلية التوسع.

 قوائم تشغيل مباشرة تتضمن ميزة التكرار

يمكنك جدولة مقاطع الفيديو بحيث يتم عرضها في أوقات محددة أو تفعيل التشغيل التلقائي المتكرر عند محاكاة البث المباشر.

 صفحة قناة قابلة للتخصيص

يمكن تمييز عمليات البث السابقة، والعروض القادمة، وغيرها من المعلومات الأخرى المهمة للمشاهدين على صفحة قناة مخصصة تحمل شعار علامتك التجارية.

 الترجمة النصية التلقائية على الشاشة

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي مع خاصية التعرُّف على الكلام لإضافة التعليقات التوضيحية التلقائية على البث المباشر والفيديو عبر الإنترنت.

 استكشف IBM Close Captioning Software واجهات API للمطورين

يمكنك إنشاء تطبيقات بث خاصة بك، وتخصيص الواجهات، وتحليل تفاعل المستخدمين، وغير ذلك الكثير باستخدام أدوات تطوير بث مقاطع الفيديو.

 الوصول إلى الأدوات
قصص العملاء
فيديو Salesforce

اكتشف كيف تمكَّنت Salesforce من توسيع نطاق فعالية Dreamforce من خلال البث المباشر للفيديو.

شاهِد الفيديو (3:08) فيديو جامعة University of Pennsylvania Wharton

تعرف على كيفية مضاعفة أعداد المشاركين من خريجي الجامعات في الفعاليات التي يتم بثَّها باستخدام IBM Video Streaming.

شاهِد الفيديو (1:56) المزيد من قصص العملاء

اكتشف أكثر من 30 قصة نجاح عملاء Video Streaming تشرح نجاح الفعاليات الافتراضية، وإطلاق المنتجات، والاتصالات المؤسسية، وغيرها من استخدامات مقاطع الفيديو المؤسسية.

استكشف قصص العملاء
يمكن أن يكون لديك عشرات الآلاف من الأشخاص، وأحيانًا مئات آلاف الأشخاص الذين يشاهدون صفًا ما معًا ويخوضون التجربة نفسها في الوقت نفسه، وهذه هي قابلية التوسع. Ryan Vance نائب رئيس قسم المحتوى
تقييمات المنتجات
الخطوات التالية
اطلع على الأسعار شاهد العرض التوضيحي
المزيد من الطرق للاستكشاف الدعم مدونة الخبراء موارد المطور
الحواشي

الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية، وتخضع لتوفر عروض المنتجات في المنطقة المحلية. بعد الفترة الأولية، سيتم تجديد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بالسعر المُعلن في القائمة.