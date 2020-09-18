دراسات حالة حول الفعاليات الافتراضية ومقاطع الفيديو المؤسسية

شاهد كيف نجحت شركة Herman Miller في توفير نصف مليون دولار سنويًا من خلال جذب البائعين باستخدام الفيديو المباشر الآمن.
اكتشف كيف تمكَّنت Salesforce من توسيع نطاق فعالية Dreamforce من خلال البث المباشر للفيديو.
اكتشف كيف نجحت شركة Mazda في زيادة عدد الحضور لحدث إطلاق منتجها بمعدل 100 ضعف باستخدام IBM Video Streaming.
تعرَّف على كيفية تمكُّن شركة IBM من التفاعل مع 380 ألف موظف في أكثر من 170 دولة حول العالم باستخدام محتوى الفيديو المباشر.
لقد أحدثت منصة TeeVid تحولًا في الفعاليات الافتراضية باستخدام حل البث IBM Video Streaming وIBM Cloud Bare Metal Servers.
جذبت فعالية IBM Think Digital لعام 2020 أكثر من 170 ألف مشاهد فريد. تعرَّف على كيفية مساهمة IBM Video Streaming في هذا الأمر.
اكتشف كيف تقوم شركة SiliconANGLE ببث 100 فعالية سنويًا من مواقع مختلفة بفضل حلول شركة IBM.
منصة بث سريعة النمو في مجالات الرياضة والموسيقى والترفيه تتوسع عالميًا مع شركة IBM.
التعاون مع IBM Video Streaming لتمكين الفِرَق الكبيرة والصغيرة في كرة القدم من بث مبارياتهم.
جذب المحترفين في مجال الاتصالات من خلال رواية قصص رائعة باستخدام تقنية بث مقاطع الفيديو من شركة IBM.
يمكن مضاعفة أعداد المشاركين من خريجي الجامعات في الفعاليات التي يتم بثَّها باستخدام IBM Video Streaming.
شاهد كيف تحوَّل مؤتمر MER سريعًا إلى تجربة رقمية تفاعلية جذبت الجمهور عن بُعد.
اكتشف كيف قامت إحدى المحاكم العُليا في كاليفورنيا ببث جلسات المحكمة مباشرةً للجمهور باستخدام حلول شركة IBM.
اكتشف كيف تمكنت شركة GROHE، من خلال شراكتها مع شركة IBM وVOK DAMS، من التحول بنجاح نحو إطلاق تجارب رقمية قوية.
اكتشف كيف تمكَّنت جامعة جورجيا، من خلال شراكتها مع شركة IBM وشركة AT&T، من نقل عروض الأداء عبر الإنترنت بنجاح في مقاطع فيديو ذات جودة عالية.
من خلال الاستفادة من التقنية في IBM Video Streaming، تم تحويل مؤتمر Excellence in Policing العشرين (EIP20) إلى تجربة افتراضية.
استكشف كيف تسعى فرقة Recycled Percussion، التي تعتمد أسلوبًا مبتكرًا في استخدام الأدوات الإيقاعية، إلى تطوير مهاراتها من خلال الشراكة مع شركة IBM عبر الإنترنت.
تحويل الفعاليات التي كانت تُعقد بالحضور المباشر إلى تجارب رقمية خلال ثلاثة أسابيع بفضل الاستفادة من IBM Video Streaming.
انظر كيف ساهم IBM Video Streaming في مساعدة 15 ألف موظف على الظهور بشكل مميز من خلال البث المباشر ومقاطع الفيديو عند الطلب.
شاهد كيف نجحت شركة Brandlive في إحداث تحول في استراتيجيات دخول السوق للعلامات التجارية وتجار التجزئة بفضل استخدام حلول IBM Video Streaming.
أدّى تبني شركة Cleeng لحلول IBM Video Streaming إلى مساعدة العملاء على اكتشاف مصادر جديدة للإيرادات من خلال تحويل الفيديو إلى أداة لتحقيق الربح.
تقوم Seekat ببث فعاليات مباشرة متنوعة تشمل حفلات موسيقية وندوات ومؤتمرات باستخدام IBM Video Streaming.
تساعد شركة Sandy Audio Visual المجالس التشريعية، والمحاكم العليا، وغيرها من المؤسسات على تنظيم الفعاليات المباشرة، مما أدى إلى كسب مئات آلاف الدولارات سنويًا.
تعرَّف على كيفية استقبال مسرح Madach Theater ما يقرب من 6 آلاف مشاهد في يونيو، رغم غلق أبوابه.
شاهد كيف حققت Sony ملايين المشاهدين من خلال بث الفيديو المباشر لإطلاق جهاز Playstation 4 (PS4).
تعرَّف على كيفية تمكُّن PeopletoPeople (التي تُعرف الآن باسم We'll) من زيادة نسبة المشاهدين بنسبة 100% في بيئة ثرية بالميزات الأمنية.
استمتع معجبو فيلم Mr. Robot بالبث المباشر بعد العرض مع الممثلين المفضلين لديهم بفضل حلول IBM.
استخدمت FOX Sports تقنية IBM Video Streaming لتحسين تجربة مشاهدة الرياضة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حيث قامت IBM Video Streaming بإعداد لقطات ملخصة من أحداث US Open لعام 2017 من أكثر من 300 ساعة من محتوى الفيديو.
تستخدم CreativeLive تقنية IBM Video Streaming لبث دروسها على الإنترنت عالميًا من خلال اتصال متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى.