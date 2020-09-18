دراسات حالة حول الفعاليات الافتراضية ومقاطع الفيديو المؤسسية

مؤتمر Excellence in Policing من خلال الاستفادة من التقنية في IBM Video Streaming، تم تحويل مؤتمر Excellence in Policing العشرين (EIP20) إلى تجربة افتراضية.

فرقة Recycled Percussion استكشف كيف تسعى فرقة Recycled Percussion، التي تعتمد أسلوبًا مبتكرًا في استخدام الأدوات الإيقاعية، إلى تطوير مهاراتها من خلال الشراكة مع شركة IBM عبر الإنترنت.

مركز Digital Hub Logistics Hamburg تحويل الفعاليات التي كانت تُعقد بالحضور المباشر إلى تجارب رقمية خلال ثلاثة أسابيع بفضل الاستفادة من IBM Video Streaming.