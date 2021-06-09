ما المقصود بإدارة المستندات؟

قد يتطلب تخزين المستندات الورقية مساحة تخزين كبيرة. ومع ذلك، يمكن لمنصة إدارة المستندات دمج المستندات المتنوعة لتحقيق قدر أكبر من التحكم وتحسين الوصول وكفاءة العمليات. كما تقدم مزايا من حيث استرجاع المعلومات، وتعزيز الأمن، وتطبيق الحوكمة، وتقليل تكاليف التشغيل. علاوة على ذلك، أصبحت الإدارة السليمة للسجلات ضرورة قانونية.