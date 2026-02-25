¿Qué es el almacenamiento persistente para contenedores?

La contenerización consiste en empaquetar código de software con solo las bibliotecas y dependencias del sistema operativo (OS), normalmente basadas en Linux, necesarias para ejecutarlo. Este proceso crea una única unidad ligera, como un contenedor, que puede ejecutarse de forma coherente en cualquier infraestructura.

A medida que las organizaciones pasaron de las máquinas virtuales (VM) a los contenedores, creció la necesidad de gestionar cargas de trabajo en contenedores a escala. Docker, introducido en 2013, hizo que los contenedores fueran ampliamente accesibles al ofrecer a los desarrolladores una forma estandarizada de crearlos y compartirlos. Pero orquestar cientos o miles de contenedores en entornos multinube híbridos requiere una forma de manejar la complejidad. Por ello, Kubernetes se desarrolló para automatizar el despliegue, escalado y gestión de aplicaciones contenedorizadas.

Creado por Google en 2014, Kubernetes es una plataforma de código abierto mantenida por Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Los principales proveedores de la nube, como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud, admiten la plataforma.

Kubernetes ejecuta contenedores en pods, que se despliegan en los distintos nodos de un clúster de Kubernetes. Gestiona la configuración y la comunicación entre componentes a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), lo que admite la orquestación automatizada en diversos sistemas. Hoy en día, Kubernetes es el estándar de facto para la orquestación de contenedores.

En relación con el almacenamiento de datos, un aspecto importante de cómo funciona Kubernetes es comprender la distinción entre aplicaciones sin estado y con estado. Las aplicaciones sin estado (por ejemplo, los servidores web que manejan solicitudes de API) manejan cada solicitud de forma independiente. Como resultado, no conservan datos entre sesiones. En contraste, las aplicaciones con estado (por ejemplo, bases de datos) retienen datos y dependen de la información de interacciones anteriores para funcionar correctamente.

Además, los contenedores y pods en Kubernetes son efímeros, y se pueden detener, reiniciar o reprogramar en cualquier momento. En el caso de las aplicaciones sin estado, este comportamiento no supone ningún problema. Sin embargo, en las aplicaciones con estado, cuando un contenedor se detiene, se pierden todos los datos almacenados en su interior. Aquí es donde el almacenamiento persistente desempeña un papel esencial en entornos contenedores, separando los datos del ciclo de vida del contenedor.

Además de que las aplicaciones tradicionales se están migrando a contenedores, las cargas de trabajo con un uso intensivo en datos, como las bases de datos, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), se están trasladando cada vez más a la nube. Estas cargas de trabajo requieren almacenamiento persistente para garantizar que los datos se mantengan tras la finalización del contenedor, conserven su estado dentro de los sistemas distribuidos y ofrezcan el alto rendimiento y la baja latencia que exige el entrenamiento de modelos.