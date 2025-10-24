Infraestructura de TI Automatización de TI DdevOps

¿Qué es la orquestación de la infraestructura de TI?

Publicado el 24 de octubre de 2025
Una computadora portátil que ejecuta código en una sala de servidores

Autores

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

¿Qué es la orquestación de la infraestructura de TI?

La orquestación de la infraestructura de TI es la coordinación y gestión automatizadas de extremo a extremo de los recursos informáticos, las aplicaciones, los servicios y los flujos de trabajo en toda la pila tecnológica de una organización.

En lugar de gestionar los componentes individuales por separado, la orquestación crea flujos de trabajo automatizados de autoservicio que aprovisionan recursos, despliegan aplicaciones, configuran redes y mantienen sistemas de acuerdo con reglas y políticas predefinidas. Estos flujos de trabajo gestionan tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta mientras gestionan dependencias y posibles fallos.

Las empresas modernas ejecutan aplicaciones en entornos híbridos y multinube, desde centros de datos on premises hasta nubes públicas (por ejemplo, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform), y ubicaciones perimetrales. Sin orquestación, los equipos de TI se enfrentan a una complejidad creciente en la gestión de miles de recursos interdependientes. A medida que proliferan las plataformas en la nube, los microservicios y las aplicaciones en contenedores, gestionar y coordinar estos sistemas se vuelve imposible.

Considere una organización de servicios financieros que despliega una nueva aplicación móvil de banca. El proceso implica el aprovisionamiento de la infraestructura en la nube y la configuración de políticas de seguridad. Los equipos deben desplegar servicios y aplicaciones, configurar bases de datos, establecer conexiones de red e implementar sistemas de monitoreo. La orquestación de la infraestructura de TI automatiza estas tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta y gestionando las dependencias y los posibles fallos.

A medida que más organizaciones enfrentan desafíos de despliegue similares, la orquestación se ha vuelto esencial. Según Coherent Market Insights, se espera que el mercado global de orquestación en la nube crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 20.6% entre 2025 y 2032, alcanzando los 75.39 mil millones de dólares.1 Esto refleja la creciente necesidad de las organizaciones de contar con capacidades de coordinación sofisticadas para gestionar entornos de TI complejos a escala.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Automatización de infraestructura frente a orquestación de infraestructura

Si bien a menudo se usan indistintamente, la automatización de la infraestructura y la orquestación de infraestructura representan conceptos distintos con diferencias importantes.

La automatización de la infraestructura se centra en eliminar el trabajo manual de las tareas individuales. Por ejemplo, un flujo de trabajo automatizado podría aprovisionar una máquina virtual (VM), crear una copia de seguridad de la base de datos o reiniciar un servicio fallido sin intervención humana. Estas tareas automatizadas funcionan de forma independiente, ejecutando funciones específicas cuando se activan.

Un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) de 2023 reveló que el 92% de los ejecutivos esperaban que sus flujos de trabajo se digitalizaran y utilizaran la automatización impulsada por IA para 2025. Estas expectativas requieren capacidades avanzadas de orquestación para gestionarlas a gran escala.

La orquestación de la infraestructura va un paso más allá, coordinando múltiples tareas automatizadas en flujos de trabajo cohesionados que permiten alcanzar objetivos empresariales más amplios. El sistema gestiona la secuencia, la sincronización, las dependencias y el manejo de errores en diversas tareas de automatización.

Por ejemplo, desplegar una aplicación sitio web de tres niveles (por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico) requiere aprovisionar infraestructura y configurar balanceadores de carga. Los equipos deben desplegar el código de la aplicación, inicializar las bases de datos y configurar la supervisión. La automatización maneja cada tarea, mientras que la orquestación coordina todo el flujo de trabajo, asegurando que las tareas se ejecuten en el orden adecuado y manejando escenarios donde fallan los pasos individuales.

Las organizaciones líderes combinan ambos enfoques. Utilizan herramientas de automatización para manejar tareas repetitivas de manera eficiente. La orquestación garantiza que estos componentes automatizados trabajen juntos para lograr resultados estratégicos.

Academia de IA

Cómo lograr la preparación para la IA con la nube híbrida

Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Ir al episodio

Cómo funciona la orquestación de infraestructura

La orquestación de infraestructura opera a través de motores de flujo de trabajo inteligentes que coordinan recursos, servicios y procesos de TI en entornos distribuidos.

La orquestación en la nube se volvió esencial para las operaciones modernas de TI, con herramientas especializadas que coordinan recursos en la nube a través de múltiples plataformas en la nube. Gestionan todo, desde máquinas virtuales y contenedores (normalmente Docker) hasta funciones sin servidor y servicios gestionados. Kubernetes surgió como el estándar de facto para la orquestación de contenedores. Automatiza el despliegue, el escalado, las redes y la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones en contenedores.

Las plataformas de orquestación de infraestructura ofrecen varias capacidades esenciales:

  • Aprovisionamiento y gestión de recursos: los sistemas de orquestación asignan automáticamente los recursos informáticos, de almacenamiento y de red en función de los requisitos de las aplicaciones y las políticas de la organización. Esta capacidad elimina las tareas de aprovisionamiento manual y garantiza que los recursos permanezcan disponibles cuando sea necesario.
  • Gestión de la configuración: estas plataformas aplican configuraciones de manera constante en todos los entornos, lo que garantiza que los sistemas mantengan sus estados deseados a lo largo del tiempo. La gestión de la configuración evita la desviación que se produce cuando los sistemas se alejan gradualmente de las especificaciones previstas.
  • Aplicación de políticas: las verificaciones automatizadas de cumplimiento de normas, el control de acceso y los controles de gobierno se aplican de manera uniforme en todos los componentes de la infraestructura para identificar y remediar vulnerabilidades. Las organizaciones pueden definir políticas una vez y luego la plataforma de orquestación las aplica de forma consistente sin intervención manual.
  • Descubrimiento de servicios y redes: las plataformas de orquestación identifican y conectan dinámicamente los servicios distribuidos a medida que se amplían o reducen. Los servicios pueden localizarse y comunicarse entre sí automáticamente a medida que la infraestructura se amplía y evoluciona.
  • Monitoreo del estado y autocorrección: las comprobaciones continuas del estado del sistema se ejecutan automáticamente, con sistemas de orquestación que envían notificaciones y activan la corrección cuando se detectan problemas. Las capacidades de autocorrección restauran la disponibilidad del servicio sin necesidad de solucionar problemas manualmente.
  • Control de versiones y reversión: los cambios de configuración se registran de forma sistemática, lo que permite a los equipos volver a estados anteriores cuando surgen problemas. Esta capacidad de control de versiones reduce el riesgo al desplegar actualizaciones de infraestructura.
  • Gestión multientorno: la orquestación coordina los despliegues en entornos de desarrollo, ensayo y producción, lo que permite a los equipos promover cambios a través de entornos de forma sistemática, manteniendo la coherencia en la gestión de la infraestructura.
  • Capacidades de integración: las plataformas de orquestación modernas se conectan perfectamente con las herramientas existentes a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), incluidos sistemas de monitoreo, plataformas de seguridad y sistemas de emisión de tickets. Estas integraciones crean flujos de trabajo unificados en toda la pila de tecnología.

Beneficios de la orquestación de infraestructura

Las organizaciones que adoptan la orquestación de infraestructura obtienen beneficios significativos:

  • Velocidad de despliegue aumentada
  • Fiabilidad y coherencia mejoradas
  • Mejor uso de los recursos
  • Mayor cumplimiento y gobernanza
  • Agilidad empresarial

Mayor velocidad de despliegue

La orquestación reduce los tiempos de despliegue de aplicaciones de semanas a minutos al automatizar los procesos manuales y eliminar los retrasos en la coordinación. Los equipos de desarrollo envían funciones más rápido sin esperar a que se realicen actividades de configuración o aprovisionamiento de infraestructura.

Mayor confiabilidad y sistematicidad

Los flujos de trabajo automatizados eliminan el error humano y garantizan configuraciones coherentes. Cada despliegue sigue procesos idénticos, produciendo resultados previsibles en diferentes entornos.

Mejor uso de los recursos

Las plataformas de orquestación optimizan la asignación de recursos de forma dinámica, ampliando los servicios durante los picos de demanda y reduciéndolos durante los períodos de baja demanda. Esta flexibilidad reduce el exceso de aprovisionamiento y permite ahorrar en costos de infraestructura sin perder rendimiento.

Cumplimiento y gobernanza más sólidos

La orquestación de la infraestructura garantiza que los controles de seguridad, los requisitos de cumplimiento y las normas corporativas se apliquen de manera coherente en todos los componentes de la infraestructura.

Agilidad empresarial

Las organizaciones responden más rápido a las oportunidades del mercado cuando la infraestructura se adapta rápidamente a los requisitos cambiantes. Los equipos de ingeniería de plataformas pueden ofrecer iniciativas empresariales y nuevos servicios para llegar a los clientes en días en lugar de meses.

Casos de uso de orquestación de TI

La orquestación de la infraestructura ofrece valor en numerosas disciplinas de TI y escenarios operativos:

  • DevOps e integración continua y despliegue continuo (CI/CD): las plataformas de orquestación forman la base de las prácticas modernas de DevOps, automatizando todo el proceso de desarrollo y entrega de software, desde los cambios de código hasta las pruebas, la preparación y el despliegue de producción. Garantiza procesos coherentes y repetibles que permiten a los equipos de desarrollo enviar características varias veces al día en lugar de mensualmente, acelerando los ciclos de innovación.
  • Gestión de redes: las redes definidas por software (SDN) se basan en la orquestación para aprovisionar redes de forma dinámica, configurar políticas de enrutamiento y gestionar controles de seguridad en entornos distribuidos. La orquestación de red permite a las organizaciones tratar la infraestructura de red como recursos programables en lugar de equipamiento que requiere configuración manual.
  • Cargas de trabajo de inteligencia artificial y machine learning (IA/ML): el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA) y de machine learning (ML) requiere importantes recursos de cómputo. La orquestación automatiza todo el ciclo de vida de la IA y el machine learning (ML), incluyendo la gestión de pipelines de datos, la provisión de infraestructura de entrenamiento de modelos, el control de versiones y el despliegue de modelos capacitados en entornos de producción.
  • Entornos perimetrales: las organizaciones que despliegan aplicaciones en entornos perimetrales distribuidos utilizan la orquestación para gestionar miles de sitios de forma sistemática. Garantiza que las aplicaciones, las configuraciones y las políticas de seguridad se desplieguen correctamente en los dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y otras ubicaciones perimetrales, independientemente de los desafíos de conectividad de la red.
  • Recuperación ante desastres (DR): la orquestación automatiza los procesos de conmutación por error, la replicación de datos y los flujos de trabajo de recuperación. Cuando se producen interrupciones, los planes orquestados de recuperación ante desastres (DR) se ejecutan sistemáticamente, lo que reduce los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) de horas a minutos.

Herramientas y plataformas de orquestación

El ámbito de la orquestación incluye diversas plataformas y soluciones de automatización diseñadas para casos de uso y entornos específicos. Seleccionar las herramientas adecuadas requiere comprender las necesidades de la organización, la infraestructura existente y los objetivos estratégicos.

Las herramientas y plataformas de orquestación esenciales incluyen:

  • Kubernetes
  • Terraform
  • Ansible
  • Red Hat OpenShift

Kubernetes

Kubernetes es la plataforma de orquestación de contenedores de código abierto dominante para las organizaciones que desarrollan aplicaciones nativas de la nube. Automatiza el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores en clústeres de máquinas.

Los principales proveedores de servicios en la nube como AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure y Google Cloud ofrecen servicios gestionados de Kubernetes Service.

Terraform

Terraform by HashiCorp habilita infraestructura como código (IaC) a través de múltiples proveedores de la nube y entornos on premises. Los equipos definen la infraestructura en archivos de configuración declarativos y plantillas que Terraform utiliza para aprovisionar y gestionar recursos de forma coherente.

Ansible

Ansible proporciona automatización y orquestación sin agentes para la gestión de la configuración, el despliegue de aplicaciones y la automatización de tareas. Su sintaxis simple y su amplia biblioteca de módulos lo hacen accesible para equipos nuevos en la orquestación.

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift combina Kubernetes con otras características empresariales, como herramientas para desarrolladores, funciones de seguridad y gestión de múltiples clústeres, lo que simplifica las aplicaciones en contenedores a gran escala en entornos de nube híbrida. La plataforma ofrece operaciones sistemáticas en toda la infraestructura on premises y en las principales plataformas en la nube, como IBM Cloud.

Elegir las herramientas y plataformas de orquestación adecuadas

Las organizaciones deben evaluar las plataformas en función de varios criterios clave. Comience por evaluar la compatibilidad con la infraestructura y las aplicaciones existentes. ¿La plataforma es compatible con las tecnologías actuales y optimiza la integración con las herramientas existentes?

Además, considere la curva de aprendizaje. ¿Pueden los equipos internos adquirir las habilidades necesarias de manera eficiente o ya tienen experiencia relevante?

Los requisitos de escalabilidad son muy importantes. La plataforma adecuada debe manejar las cargas de trabajo actuales y, al mismo tiempo, adaptarse al crecimiento futuro. Mire también el ecosistema de proveedores y el soporte de la comunidad. Las comunidades sólidas proporcionan valiosos recursos de solución de problemas y aceleran la resolución de problemas cuando surgen desafíos.

Las capacidades de seguridad y cumplimiento requieren una evaluación cuidadosa, especialmente para las industrias reguladas. Además, el costo total de propiedad se extiende más allá de la licencia para incluir los gastos de capacitación, implementación y gestión continua.

Muchas organizaciones encuentran el éxito adoptando múltiples herramientas de orquestación en lugar de buscar una única plataforma. Este enfoque les permite utilizar herramientas especializadas para cargas de trabajo específicas, al tiempo que se mantiene la integración entre ellas.

El futuro de la orquestación de infraestructura

La orquestación de infraestructuras sigue evolucionando rápidamente a medida que las compañías pasan de la experimentación con IA a despliegues de producción a gran escala. Varias tendencias clave están definiendo la próxima generación de capacidades de orquestación:

  • Orquestación impulsada por IA
  • Observabilidad avanzada
  • Arquitecturas sin servidor y basadas en eventos

Orquestación impulsada por IA

Las organizaciones están pasando de la automatización tradicional a sistemas inteligentes que actúan de forma autónoma mientras mantienen la gobernanza y la observabilidad. Las plataformas de orquestación de IA coordinan agentes de IA, modelos de IA generativa y herramientas a través de entornos empresariales, permitiéndoles trabajar juntos mientras aplican controles de políticas.

El machine learning también está transformando la orquestación de sistemas reactivos basados en reglas a plataformas proactivas que predicen y previenen problemas antes de que ocurran, analizando patrones de infraestructura y anticipando los requerimientos de recursos antes de los picos de demanda.

Observabilidad avanzada

Las plataformas de orquestación modernas incorporan telemetría avanzada, rastreo distribuido y análisis en tiempo real. Esta observabilidad basada en la nube proporciona visibilidad sobre cómo funcionan e interactúan los sistemas orquestados, permitiendo una resolución de problemas más rápida y decisiones de automatización inteligente.

Arquitecturas sin servidor y basadas en eventos

La computación sin servidor y la función como servicio (FaaS) requieren una orquestación que va más allá de la infraestructura tradicional. Estas plataformas coordinan cargas de trabajo efímeras impulsadas por eventos, administrando aplicaciones compuestas por funciones poco acopladas que se ejecutan bajo demanda mientras manejan escalado automático y enrutamiento de eventos.

Recursos

La nube híbrida impulsada por IA: desarrollo de una infraestructura para el éxito del mañana

Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y listo para la IA, impulsando la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones.
Soluciones de nube híbrida para una transformación impulsada por IA

Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por IA. Aprenda de los estudios de casos y las soluciones destacadas para ver cómo las empresas están usando la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.

Conozca IaaS, PaaS y SaaS para elegir la solución adecuada en la nube

Conozca las diferencias clave entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Conozca los verdaderos costos de la IA generativa

Descubra los costos ocultos del escalamiento de la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
¿Qué es la gestión de TI?

Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluido por qué es crítico para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas de tecnología.
Explore los tutoriales y recursos de infraestructura de TI

Descubra una variedad de tutoriales y recursos para ayudarle a gestionar y dar soporte a la infraestructura de TI, desde la gestión de servidores hasta la integration de la nube, el almacenamiento y la seguridad de la red.

Soluciones relacionadas
IBM Cloud Infrastructure Center 

IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.

 Explore Cloud Infrastructure Center
Soluciones de infraestructura de TI

Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para la nube híbrida y su estrategia de IA.

 Explore las soluciones de infraestructura de TI
Soluciones de infraestructura en la nube

Encuentre una solución de infraestructura en la nube que sea adecuada para las necesidades de su negocio y escale los recursos bajo demanda.

 Soluciones en la nube
Dé el siguiente paso

Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de IBM, tanto de nube híbrida como preparadas para la IA. Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para proteger, escalar y modernizar su negocio o acceder a insights de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.

 Explore las soluciones de infraestructura de TI Descargue el ebook
Notas de pie de página

1. Cloud Orchestration Market Size and Share Analysis, Coherent Market Insights, 26 de junio de 2025

 