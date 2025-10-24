¿Qué es la orquestación de la infraestructura de TI?

La orquestación de la infraestructura de TI es la coordinación y gestión automatizadas de extremo a extremo de los recursos informáticos, las aplicaciones, los servicios y los flujos de trabajo en toda la pila tecnológica de una organización.
En lugar de gestionar los componentes individuales por separado, la orquestación crea flujos de trabajo automatizados de autoservicio que aprovisionan recursos, despliegan aplicaciones, configuran redes y mantienen sistemas de acuerdo con reglas y políticas predefinidas. Estos flujos de trabajo gestionan tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta mientras gestionan dependencias y posibles fallos.
Las empresas modernas ejecutan aplicaciones en entornos híbridos y multinube, desde centros de datos on premises hasta nubes públicas (por ejemplo, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform), y ubicaciones perimetrales. Sin orquestación, los equipos de TI se enfrentan a una complejidad creciente en la gestión de miles de recursos interdependientes. A medida que proliferan las plataformas en la nube, los microservicios y las aplicaciones en contenedores, gestionar y coordinar estos sistemas se vuelve imposible.
Considere una organización de servicios financieros que despliega una nueva aplicación móvil de banca. El proceso implica el aprovisionamiento de la infraestructura en la nube y la configuración de políticas de seguridad. Los equipos deben desplegar servicios y aplicaciones, configurar bases de datos, establecer conexiones de red e implementar sistemas de monitoreo. La orquestación de la infraestructura de TI automatiza estas tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta y gestionando las dependencias y los posibles fallos.
A medida que más organizaciones enfrentan desafíos de despliegue similares, la orquestación se ha vuelto esencial. Según Coherent Market Insights, se espera que el mercado global de orquestación en la nube crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 20.6% entre 2025 y 2032, alcanzando los 75.39 mil millones de dólares.1 Esto refleja la creciente necesidad de las organizaciones de contar con capacidades de coordinación sofisticadas para gestionar entornos de TI complejos a escala.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Si bien a menudo se usan indistintamente, la automatización de la infraestructura y la orquestación de infraestructura representan conceptos distintos con diferencias importantes.
La automatización de la infraestructura se centra en eliminar el trabajo manual de las tareas individuales. Por ejemplo, un flujo de trabajo automatizado podría aprovisionar una máquina virtual (VM), crear una copia de seguridad de la base de datos o reiniciar un servicio fallido sin intervención humana. Estas tareas automatizadas funcionan de forma independiente, ejecutando funciones específicas cuando se activan.
Un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) de 2023 reveló que el 92% de los ejecutivos esperaban que sus flujos de trabajo se digitalizaran y utilizaran la automatización impulsada por IA para 2025. Estas expectativas requieren capacidades avanzadas de orquestación para gestionarlas a gran escala.
La orquestación de la infraestructura va un paso más allá, coordinando múltiples tareas automatizadas en flujos de trabajo cohesionados que permiten alcanzar objetivos empresariales más amplios. El sistema gestiona la secuencia, la sincronización, las dependencias y el manejo de errores en diversas tareas de automatización.
Por ejemplo, desplegar una aplicación sitio web de tres niveles (por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico) requiere aprovisionar infraestructura y configurar balanceadores de carga. Los equipos deben desplegar el código de la aplicación, inicializar las bases de datos y configurar la supervisión. La automatización maneja cada tarea, mientras que la orquestación coordina todo el flujo de trabajo, asegurando que las tareas se ejecuten en el orden adecuado y manejando escenarios donde fallan los pasos individuales.
Las organizaciones líderes combinan ambos enfoques. Utilizan herramientas de automatización para manejar tareas repetitivas de manera eficiente. La orquestación garantiza que estos componentes automatizados trabajen juntos para lograr resultados estratégicos.
La orquestación de infraestructura opera a través de motores de flujo de trabajo inteligentes que coordinan recursos, servicios y procesos de TI en entornos distribuidos.
La orquestación en la nube se volvió esencial para las operaciones modernas de TI, con herramientas especializadas que coordinan recursos en la nube a través de múltiples plataformas en la nube. Gestionan todo, desde máquinas virtuales y contenedores (normalmente Docker) hasta funciones sin servidor y servicios gestionados. Kubernetes surgió como el estándar de facto para la orquestación de contenedores. Automatiza el despliegue, el escalado, las redes y la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones en contenedores.
Las plataformas de orquestación de infraestructura ofrecen varias capacidades esenciales:
Las organizaciones que adoptan la orquestación de infraestructura obtienen beneficios significativos:
La orquestación reduce los tiempos de despliegue de aplicaciones de semanas a minutos al automatizar los procesos manuales y eliminar los retrasos en la coordinación. Los equipos de desarrollo envían funciones más rápido sin esperar a que se realicen actividades de configuración o aprovisionamiento de infraestructura.
Los flujos de trabajo automatizados eliminan el error humano y garantizan configuraciones coherentes. Cada despliegue sigue procesos idénticos, produciendo resultados previsibles en diferentes entornos.
Las plataformas de orquestación optimizan la asignación de recursos de forma dinámica, ampliando los servicios durante los picos de demanda y reduciéndolos durante los períodos de baja demanda. Esta flexibilidad reduce el exceso de aprovisionamiento y permite ahorrar en costos de infraestructura sin perder rendimiento.
La orquestación de la infraestructura garantiza que los controles de seguridad, los requisitos de cumplimiento y las normas corporativas se apliquen de manera coherente en todos los componentes de la infraestructura.
Las organizaciones responden más rápido a las oportunidades del mercado cuando la infraestructura se adapta rápidamente a los requisitos cambiantes. Los equipos de ingeniería de plataformas pueden ofrecer iniciativas empresariales y nuevos servicios para llegar a los clientes en días en lugar de meses.
La orquestación de la infraestructura ofrece valor en numerosas disciplinas de TI y escenarios operativos:
El ámbito de la orquestación incluye diversas plataformas y soluciones de automatización diseñadas para casos de uso y entornos específicos. Seleccionar las herramientas adecuadas requiere comprender las necesidades de la organización, la infraestructura existente y los objetivos estratégicos.
Las herramientas y plataformas de orquestación esenciales incluyen:
Kubernetes es la plataforma de orquestación de contenedores de código abierto dominante para las organizaciones que desarrollan aplicaciones nativas de la nube. Automatiza el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores en clústeres de máquinas.
Los principales proveedores de servicios en la nube como AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure y Google Cloud ofrecen servicios gestionados de Kubernetes Service.
Terraform by HashiCorp habilita infraestructura como código (IaC) a través de múltiples proveedores de la nube y entornos on premises. Los equipos definen la infraestructura en archivos de configuración declarativos y plantillas que Terraform utiliza para aprovisionar y gestionar recursos de forma coherente.
Ansible proporciona automatización y orquestación sin agentes para la gestión de la configuración, el despliegue de aplicaciones y la automatización de tareas. Su sintaxis simple y su amplia biblioteca de módulos lo hacen accesible para equipos nuevos en la orquestación.
Red Hat OpenShift combina Kubernetes con otras características empresariales, como herramientas para desarrolladores, funciones de seguridad y gestión de múltiples clústeres, lo que simplifica las aplicaciones en contenedores a gran escala en entornos de nube híbrida. La plataforma ofrece operaciones sistemáticas en toda la infraestructura on premises y en las principales plataformas en la nube, como IBM Cloud.
Las organizaciones deben evaluar las plataformas en función de varios criterios clave. Comience por evaluar la compatibilidad con la infraestructura y las aplicaciones existentes. ¿La plataforma es compatible con las tecnologías actuales y optimiza la integración con las herramientas existentes?
Además, considere la curva de aprendizaje. ¿Pueden los equipos internos adquirir las habilidades necesarias de manera eficiente o ya tienen experiencia relevante?
Los requisitos de escalabilidad son muy importantes. La plataforma adecuada debe manejar las cargas de trabajo actuales y, al mismo tiempo, adaptarse al crecimiento futuro. Mire también el ecosistema de proveedores y el soporte de la comunidad. Las comunidades sólidas proporcionan valiosos recursos de solución de problemas y aceleran la resolución de problemas cuando surgen desafíos.
Las capacidades de seguridad y cumplimiento requieren una evaluación cuidadosa, especialmente para las industrias reguladas. Además, el costo total de propiedad se extiende más allá de la licencia para incluir los gastos de capacitación, implementación y gestión continua.
Muchas organizaciones encuentran el éxito adoptando múltiples herramientas de orquestación en lugar de buscar una única plataforma. Este enfoque les permite utilizar herramientas especializadas para cargas de trabajo específicas, al tiempo que se mantiene la integración entre ellas.
La orquestación de infraestructuras sigue evolucionando rápidamente a medida que las compañías pasan de la experimentación con IA a despliegues de producción a gran escala. Varias tendencias clave están definiendo la próxima generación de capacidades de orquestación:
Las organizaciones están pasando de la automatización tradicional a sistemas inteligentes que actúan de forma autónoma mientras mantienen la gobernanza y la observabilidad. Las plataformas de orquestación de IA coordinan agentes de IA, modelos de IA generativa y herramientas a través de entornos empresariales, permitiéndoles trabajar juntos mientras aplican controles de políticas.
El machine learning también está transformando la orquestación de sistemas reactivos basados en reglas a plataformas proactivas que predicen y previenen problemas antes de que ocurran, analizando patrones de infraestructura y anticipando los requerimientos de recursos antes de los picos de demanda.
Las plataformas de orquestación modernas incorporan telemetría avanzada, rastreo distribuido y análisis en tiempo real. Esta observabilidad basada en la nube proporciona visibilidad sobre cómo funcionan e interactúan los sistemas orquestados, permitiendo una resolución de problemas más rápida y decisiones de automatización inteligente.
La computación sin servidor y la función como servicio (FaaS) requieren una orquestación que va más allá de la infraestructura tradicional. Estas plataformas coordinan cargas de trabajo efímeras impulsadas por eventos, administrando aplicaciones compuestas por funciones poco acopladas que se ejecutan bajo demanda mientras manejan escalado automático y enrutamiento de eventos.
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y listo para la IA, impulsando la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por IA. Aprenda de los estudios de casos y las soluciones destacadas para ver cómo las empresas están usando la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las diferencias clave entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costos ocultos del escalamiento de la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluido por qué es crítico para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas de tecnología.
IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para la nube híbrida y su estrategia de IA.
Encuentre una solución de infraestructura en la nube que sea adecuada para las necesidades de su negocio y escale los recursos bajo demanda.
Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de IBM, tanto de nube híbrida como preparadas para la IA. Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para proteger, escalar y modernizar su negocio o acceder a insights de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.