¿Qué es la orquestación de la infraestructura de TI?

En lugar de gestionar los componentes individuales por separado, la orquestación crea flujos de trabajo automatizados de autoservicio que aprovisionan recursos, despliegan aplicaciones, configuran redes y mantienen sistemas de acuerdo con reglas y políticas predefinidas. Estos flujos de trabajo gestionan tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta mientras gestionan dependencias y posibles fallos.

Las empresas modernas ejecutan aplicaciones en entornos híbridos y multinube, desde centros de datos on premises hasta nubes públicas (por ejemplo, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform), y ubicaciones perimetrales. Sin orquestación, los equipos de TI se enfrentan a una complejidad creciente en la gestión de miles de recursos interdependientes. A medida que proliferan las plataformas en la nube, los microservicios y las aplicaciones en contenedores, gestionar y coordinar estos sistemas se vuelve imposible.

Considere una organización de servicios financieros que despliega una nueva aplicación móvil de banca. El proceso implica el aprovisionamiento de la infraestructura en la nube y la configuración de políticas de seguridad. Los equipos deben desplegar servicios y aplicaciones, configurar bases de datos, establecer conexiones de red e implementar sistemas de monitoreo. La orquestación de la infraestructura de TI automatiza estas tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta y gestionando las dependencias y los posibles fallos.

A medida que más organizaciones enfrentan desafíos de despliegue similares, la orquestación se ha vuelto esencial. Según Coherent Market Insights, se espera que el mercado global de orquestación en la nube crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 20.6% entre 2025 y 2032, alcanzando los 75.39 mil millones de dólares.1 Esto refleja la creciente necesidad de las organizaciones de contar con capacidades de coordinación sofisticadas para gestionar entornos de TI complejos a escala.