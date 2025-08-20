¿Qué es la arquitectura de tres niveles?

Nivel de presentación

El nivel de presentación es la interfaz de usuario y de comunicación de la aplicación, donde el usuario final interactúa con la aplicación. Su objetivo principal es mostrar información al usuario y recopilar datos de este. Este primer nivel se puede ejecutar en un navegador web como una aplicación de desktop o una interfaz gráfica de usuario (GUI). Los niveles de presentación web se suelen desarrollar utilizando HTML, CSS y JavaScript. Las aplicaciones de desktop se pueden escribir en una variedad de lenguajes, dependiendo de la plataforma.

Nivel de aplicación

El nivel de aplicación, también conocido como el nivel lógico o medio, es el núcleo de la aplicación. En este nivel, la información recopilada en el nivel de presentación se procesa, a veces contra otra información en el nivel de datos, utilizando la lógica empresarial, un conjunto específico de normas empresariales. El nivel de aplicación también puede añadir, suprimir o modificar datos en el nivel de datos.

El nivel de aplicación normalmente se desarrolla utilizando Python, Java, Perl, PHP o Ruby, y se comunica con el nivel de datos mediante llamadas API.

Nivel de datos

El nivel de datos, a veces denominado nivel de base de datos, nivel de acceso a datos o backend, es donde se almacena y gestiona la información procesada por la aplicación. Este puede ser un sistema relacional de gestión de base de datos, tal como PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, DB2, Informix o Microsoft SQL Server, o en un servidor de base de datos NoSQL como Cassandra, CouchDB o MongoDB.

En una aplicación de tres niveles, toda la comunicación pasa por el nivel de la aplicación. Los niveles de presentación y de datos no pueden comunicarse directamente entre sí.

Nivel (tier) frente a capa (layer)

En discusiones sobre arquitectura de tres niveles, la capa a menudo se usa indistintamente, y de manera errónea para referirse a nivel, como en "capa de presentación" o "capa de lógica empresarial".

No significan lo mismo. Una "capa" se refiere a una división funcional del software, pero un "nivel" se refiere a una división funcional del software que se ejecuta en una infraestructura separada de las otras divisiones. La aplicación Contactos de su teléfono, por ejemplo, es una aplicación de tres capas, pero una aplicación de un solo nivel, porque las tres capas se ejecutan en su teléfono.

La diferencia es importante porque las capas no pueden ofrecer los mismos beneficios que los niveles.