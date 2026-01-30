다르게 말하면, 이는 기업 에코시스템 전반에서 광범위한 스토리지 관리를 제공하는 스마트 소프트웨어 계층입니다. 주요 기능에는 예측 분석, 자율 데이터 티어링, 자동 소프트웨어 업데이트 및 사전 대응형 문제 해결이 포함됩니다.

오늘날 조직은 특히 인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 도입이 가속화됨에 따라 점점 증가하는 데이터 집약적 워크로드에 직면하고 있습니다. 이들은 이러한 고급 분석 워크로드를 지원하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하기 위해 데이터 스토리지 인프라를 현대화하고 있습니다.

지능형 스토리지에 대한 필요성은 빠르게 증가하고 있습니다. Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 데이터 스토리지 시장은 2026년 2,985억 4천만 달러에서 2034년 9,845억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 16.10%입니다.¹

이러한 성장은 사물 인터넷(IoT) 장치, 클라우드 컴퓨팅 및 AI 애플리케이션에서 생성되는 방대한 데이터와, 로컬 데이터 처리 기능이 필요한 엣지 데이터에 의해 촉진됩니다. 이에 대응하여 조직은 이러한 복잡성을 관리하기 위해 소프트웨어 정의 스토리지(SDS) 및 지능형 스토리지 시스템과 같은 고급 솔루션을 도입하고 있습니다.