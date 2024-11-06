스토리지 관리란 무엇인가요?

데이터 스토리지에는 다음과 같은 세 가지 주요 형태가 있습니다.
스토리지 관리는 매우 기본적인 개념이기 때문에 이 문구에 다른 의미가 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 또 다른 유형의 '스토리지 관리'는 개인이 생활 공간에 담을 수 있는 것보다 더 많은 소유물을 소유하고 있을 때 개인 자산의 물리적 저장 공간을 추가로 제공하는 급성장하는 산업과 관련이 있습니다. 이러한 저장 공간 대여 시설이 곳곳에 생겨나고 있다는 사실은 점점 더 많은 사람들이 물건의 용도를 모르는 채로 물건을 쌓아두고 있다는 사실을 말해줍니다.
이러한 상황은 대부분의 조직이 직면하고 있는 데이터 워크로드의 증가와 유사합니다. 오래된 개인 소지품 상자에 둘러싸인 사람들처럼 일부 기업은 점점 더 많은 양의 데이터를 축적하려다 종종 걸려 넘어집니다. 그런데 이러한 기업들은 이 여분의 데이터를 어떻게 처리해야 할지 모르는 경우가 많습니다. 때로는 레이더에서 완전히 벗어나 조직이 투자한 데이터 세트를 잃어버리는 경우도 있습니다.
스토리지 관리의 목적은 다양한 유형의 스토리지 디바이스 및 시스템에 의해 지원됩니다.
조직이 데이터의 홍수 속에서 효과적인 스토리지 관리 전략이 없는 경우, 두 가지 문제가 동시에 발생합니다. 첫 번째는 확보한 데이터 리소스를 개발하지 않을 때 발생하는 기회 손실입니다. 수집된 데이터를 충분히 활용하지 못해 기업이 얼마나 많은 희생을 겪을 수 있는지 알 수 없습니다. 이렇게 수집된 데이터의 어딘가에 조직의 미래를 위한 열쇠가 있거나 획기적인 매출 절감의 길이 있을 수 있습니다.
사용하지 않는 대량의 데이터를 보관하는 것이 바람직하지 않은 또 다른 중요한 이유도 있습니다. 데이터는 일정한 가치를 지니고 있기 때문에 사이버 위협의 표적이 될 수 있습니다.
데이터는 자체 파괴를 목적으로 또는 회사 및 운영 체제에 대한 사이버 공격의 일부로 손상될 수 있습니다. 따라서 유지되는 모든 데이터는 확실한 책임이 되지 않도록 안전하게 보관해야 합니다.
코미디언인 Steven Wright는 마음을 뒤흔드는 부조리를 유머에 녹여내는 데 재능이 있었습니다. 그의 고전적인 관찰 중 하나는 스토리지 관리의 핵심을 직접적으로 말해줍니다. "모든 것을 가질 수는 없습니다. 어디에 두시겠어요?"
Wright의 한 마디는 점점 더 많은 기업이 직면하고 있는 스토리지 관리 문제의 양면성을 잘 요약하고 있습니다. 핵심 문제는 다음과 같습니다. 컴퓨터 데이터에 관해서 조직은 모든 것을 가질 수 있다고 믿게 되었습니다. 적어도 원하는 모든 데이터를 가질 수 있다고 말입니다. 물론 IT 업계는 스토리지와 같은 모든 조직의 요구 사항을 충족하는 새로운 제품을 생산함으로써 이러한 노력을 지원합니다. 이제 이를 위한 앱과 이를 위한 플랫폼이 있습니다. 결과적으로, 컴퓨터 데이터의 급증은 공급업체가 이렇게 만연한 컴퓨터 데이터의 관리 및 분석을 돕기 위해 설계하는 애플리케이션, 프로그램 및 플랫폼의 수가 폭발적으로 증가하는 것과 일치합니다.
이것이 바로 지금의 상황입니다. 지금은 훨씬 더 많은 양의 데이터가 생성되고 있습니다. 기업들은 이러한 데이터를 지속적으로 축적하고 있습니다. 이제 데이터를 평가하는 데이터가 있으며, 이 데이터는 수집된 데이터를 다양한 각도에서 연구하여 가능한 모든 정보를 수집합니다. 이는 Wright의 '방정식'의 두 번째 부분으로 바로 이어집니다. "이제 세상의 모든 데이터를 확보했으니 어디에 보관할 수 있을까요?"
데이터 관리 및 데이터 처리 소프트웨어의 증가와 함께 다양한 유형의 스토리지 리소스와 데이터를 저장할 수 있는 수많은 장소가 생겨났기 때문에 잠재적인 해답은 많습니다. 하지만 스토리지 솔루션을 선택하는 것만큼 간단하지는 않습니다. 관리 소프트웨어는 '모든 것에 맞는 하나의 크기'로 간주되어서는 안 됩니다. 회사마다 데이터 스토리지 요구 사항이 다릅니다.
그리고 비용이 듭니다. 스토리지는 많은 기회를 제공하지만 무료로 제공되는 것은 거의 없습니다. 스토리지 솔루션이 온프레미스 서버 및 기타 유형의 스토리지 하드웨어에 대한 투자에 의존하든, 스토리지 관리 소프트웨어를 사용하든, 클라우드 스토리지 옵션을 추구하든, 항상 가격적인 측면을 고려해야 합니다.
또한 비용과 관련된 질문 외에도 스스로에게 물어봐야 할 다른 핵심 질문이 있습니다.
질문: 모든 스토리지 솔루션이 동일하게 기능하는 것은 아닙니다. 특히 데이터 접근과 관련해서는 더욱 그렇습니다. 어떤 스토리지 환경은 다른 스토리지 환경보다 저장된 정보를 더 빠르게 검색할 수 있나요?
답변: 예. 일반적으로 고성능 스토리지 관리는 시스템 최적화, 지연 시간 감소, 높은 처리량, 빠른 데이터 액세스 속도로 나타나는 효율성 극대화를 위한 노력을 반영합니다.
질문: 저장 중인 데이터에 어떤 유형의 인공 지능(AI)기반 기능을 적용할 수 있으며, 얼마나 쉽게 적용할 수 있나요?
답변: 데이터 계층화, 이상 징후 탐지(보안 강화), 데이터 중복 제거, 스토리지 사용량 최적화 등 저장 중인 데이터에 다양한 유형의 AI를 적용할 수 있습니다. 사용 편의성은 관리 소프트웨어 제품에 따라 다릅니다.
질문: 저장된 정보는 얼마나 안전하며, 해당 데이터는 시간이 지나도 복원력을 유지할 수 있나요? 아니면 저장된 데이터에 데이터 손실로 이어질 수 있는 고유한 수명 주기를 기반으로 하는 '만료 날짜'가 있나요?
답변: 안타까운 일이지만 데이터는 시간이 지남에 따라 손실됩니다. 모든 데이터는 데이터 감쇠의 영향을 받으며, 이로 인해 데이터의 신뢰성과 유용성이 점점 떨어집니다. 따라서 조직은 강력한 스토리지 관리 프로그램을 통해 데이터 자산을 유지 관리하는 것이 더욱 중요합니다.
앞으로 살펴보겠지만, 이는 일반적으로 단순히 스토리지 용량 제한을 해결하는 방법을 찾거나 추가 스토리지 공간을 확보하기 위한 프로비저닝을 하는 문제가 아닙니다. 비결은 현재와 가까운 미래에 조직의 스토리지 요구 사항에 가장 밀접하게 맞는 스토리지 솔루션을 찾는 것입니다.
데이터 스토리지 시스템에서 작동하는 핵심 개념은 이해하기가 지나치게 복잡하지 않습니다. 기본적으로 조직은 안전하게 보관해야 하지만 직원이 해당 정보를 검색해야 하는 경우 액세스할 수 있어야 하는 데이터 자산을 보유하고 있습니다. 자산은 데이터 센터라고 하는 물리적 시설에 있는 스토리지 어레이(디스크 어레이라고도 함)로 전송되거나 복사됩니다. 스토리지 어레이는 서버와 애플리케이션에서 사용할 데이터를 저장하기 위해 여러 디스크 드라이브에 의존하는 중앙 집중식 스토리지 시스템입니다.
스토리지 어레이에 데이터를 배치한 후에는 빠른 데이터 액세스를 지원하는 방식으로 데이터를 구성해야 합니다. 파일 시스템은 사용자가 탐색하기 쉽고 컴퓨터의 OS가 쉽게 사용할 수 있도록 논리적으로 구성된 표준화된 방법(예: 알파벳순 구성 또는 분기 다이어그램 사용)을 사용하여 질서를 부여함으로써 이러한 목적을 달성합니다. 파일 시스템은 조직의 SSD(솔리드 스테이트 드라이브), HDD(하드 디스크 드라이브) 또는 플래시 드라이브, 자기 테이프 또는 광디스크와 같은 기타 스토리지 미디어에서 찾을 수 있습니다.
API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 사용하는 것도 스토리지 관리 목표를 지원하는 또 다른 방법입니다. API를 통해 사용자는 로컬 기반 애플리케이션에서 클라우드 기반 시스템의 데이터 저장소에 액세스하고 작업할 수 있습니다. API는 자동화, 데이터 추출 기술, 서로 다른 소프트웨어 시스템 간의 데이터 공유를 가능하게 하는 등 다양한 방식으로 프로세스를 지원합니다.
또한 API는 게이트키퍼 역할을 하고 브라우저 트래픽의 스토리지 액세스 요청을 관리함으로써 개발 작업을 지원하고 확장성을 높이며 보안을 강화합니다. 예를 들어, Windows 스토리지 관리 API는 스토리지 관리와 Microsoft의 Windows OS를 연결하는 다리 역할을 합니다.
스토리지 서비스는 스토리지 하드웨어 또는 스토리지 소프트웨어에 대한 막대한 투자와 회사 인건비 지출을 피하려는 조직을 위한 또 다른 옵션입니다. 대신 이러한 기업은 온라인 구독 서비스처럼 운영되는 스토리지 서비스를 구독합니다. 기업에 우선순위가 있는 경우 공급업체의 인프라를 사용하여 해당 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
스토리지 서비스는 가상화된 클라우드 환경에서 이루어지며 공유 스토리지 풀에서 스토리지 공간에 일상적으로 액세스하는 가상 머신(VM)의 유틸리티를 활용합니다. 스토리지 관리 소프트웨어는 VM과 VM의 작동 방식을 제어합니다.
스토리지 관리를 신중하게 실행하면 많은 이점을 얻을 수 있으므로 이를 분류하고 그룹화하면 도움이 됩니다.
조직의 스토리지 관리 요구 사항이 하드웨어를 통해 충족되든 클라우드 스토리지를 통해 충족되든 스토리지 관리를 통해 상당한 비용 절감 효과를 실현할 수 있습니다.
하드웨어 측면에서는 스마트한 스토리지 관리를 통해 기업이 장비를 업그레이드하는 데 드는 비용을 절감할 수 있습니다. 조직이 클라우드 전략을 기반으로 스토리지를 기반으로 하는 경우 스토리지 관리는 클라우드 스토리지를 최적화하여 비용 절감에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
스토리지 관리의 성능 이점은 주로 운영 속도와 관련이 있습니다. 따라서 정보를 검색할 수 있어야 하는 직원이 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있습니다.
또한, 데이터 세트가 자산으로 가득 차면서 점점 더 필요성이 커지고 있는 데이터 전송 속도가 빨라지는 등 성능상의 이점도 있습니다. 클라우드 스토리지의 또 다른 장점은 유연한 확장성과 팀원 간의 공유된 협업 의식입니다.
사이버 범죄자의 위협이 진화함에 따라 보안은 스토리지 관리에서 점점 더 중요한 부분이 되고 있으며 앞으로도 그럴 것입니다. 데이터는 지속적인 보호가 필요하며 데이터 스토리지는 데이터 침해에 대한 보호 장치를 마련하여 데이터 손실에 대한 효과적인 헤지를 제공합니다. 최악의 상황이 발생하여 회사가 중요한 데이터를 잃는 경우 효과적인 스토리지 관리는 데이터를 주요 위치에 저장하여 중복성을 보장함으로써 재해 복구 노력을 지원할 수 있습니다.
서비스형 스토리지(STaaS)는 클라우드를 통해 작동하여 원하는 만큼의 스토리지 및 컴퓨팅 리소스에 액세스할 수 있습니다. STaaS를 통해 조직은 하드웨어, 소프트웨어 또는 이 두 가지의 조합에 전액 투자하지 않고도 클라우드 서비스의 다양한 이점을 얻을 수 있습니다.
이러한 유형의 스토리지 구독 모델은 사용 편의성, 실제 사용한 스토리지에 대해서만 요금이 부과되고 필요에 따라 확장성이 향상되는 등의 이점을 제공합니다. 또한 이러한 스토리지 서비스는 상당한 다용성을 갖추고 있어 데이터 복제가 매우 중요한 재해 복구 작업에서 그 효과가 입증됩니다.
Dell, Hewlett Packard Enterprise(HPE), IBM, NetApp, Pure Storage 등 수많은 공급업체가 STaaS 테마 제품을 제공하고 있습니다.
또한 클라우드 서비스를 제공하는 Microsoft Azure 및 Amazon Web Services(AWS)와 같은 퍼블릭 클라우드 공급업체도 있습니다.
또 다른 옵션인 하이브리드 클라우드 모델은 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 스토리지를 사용할 수 있도록 하여 두 가지 유형의 스토리지의 장점을 모두 누릴 수 있도록 함으로써 기업이 다양한 데이터 유형을 여러 클라우드에 보관할 수 있도록 합니다.
좋은 소식은 기업의 스토리지 관리를 위한 효과적인 계획을 세우는 데 도움이 되는 몇 가지 핵심 원칙을 염두에 두어야 한다는 것입니다. 나쁜 소식은 이들 모두 어떤 형태로든 지속적인 참여가 필요하다는 것입니다. 단순히 자산을 더 큰 스토리지 영역으로 옮기거나 새로운 유형의 데이터 관리 소프트웨어에 적응하는 것만으로는 충분하지 않지만, 이를 일반적으로 무시하거나 우선순위를 낮게 지정해서도 안됩니다.
다음은 주목할 만한 몇 가지 아이디어입니다.
'큰 그림'의 관점에서 스토리지 관리를 연구하세요. 데이터의 수명 주기와 조직에서 해당 정보를 실제로 얼마나 오래 보관해야 하는지 고려하세요.
또한, 데이터 유출이나 기타 재해로 인해 데이터가 손실된 경우 기업이 얼마나 빨리 데이터를 복구하거나 교체해야 하는지 평가해야 합니다. 평상시 데이터 검색 속도는 어떨까요? 스토리지 관리 전략은 현실적인 데이터 액세스 시간에 맞춰 조정하는 것이 중요합니다.
디스크 사용 수준을 정기적으로 모니터링하고 스토리지 관리를 다각도로 고려하며 필요에 따라 전략적으로 방향을 수정하는 것이 중요합니다. 이러한 수정에는 일반적으로 향후 작업에 필요하지 않다고 판단되는 파일의 제거가 포함되며, 이는 종종 캐시 파일, 소멸된 백업 정보 또는 임시 파일의 삭제를 의미합니다. 마찬가지로 더 이상 보존할 가치가 없는 것으로 간주되는 프로그램은 스토리지 공간을 확보하기 위해 폐기되어야 합니다.
불필요한 자료를 제거한 후에는 보관 중인 자료를 최상의 상태로 유지하기 위해 노력해야 합니다. 이는 먼저 파일을 찾을 수 있도록 하고, 이를 위해 체계적인 구조를 사용하여 파일을 보관함으로써 달성할 수 있습니다.
성공적으로 이전되면 해당 자산을 압축하여 스토리지 공간을 절약할 수 있습니다. 또한 데이터는 암호화를 통해 보호되어야 하며, 데이터 백업을 통해 안전하게 보호되어야 합니다.
모든 산업의 요구를 충족하며 보안을 제공하고 어디서나 자유롭게 구축 및 실행할 수 있도록 설계된 IBM Cloud는 데이터, 컨테이너, AI, IoT, 블록체인을 아우르는 170개 이상의 제품과 서비스를 갖춘 풀 스택 클라우드 플랫폼입니다. IBM Cloud를 사용하여 더 낮은 비용으로 확장 가능한 인프라를 구축하고, 새로운 애플리케이션을 즉시 배포하고, 수요에 따라 워크로드를 확장할 수 있습니다.