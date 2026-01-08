AI 스토리지란 무엇인가요?

기업들은 데이터 스토리지 인프라를 현대화하여 AI, ML 및 고급 분석의 비즈니스 잠재력을 활용하고 있습니다. 그러나 여러 지역에 분산된 데이터와 워크로드, AI 학습 및 추론 워크로드에 필요한 시간 증가로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제에 그래픽 처리 장치(GPU)와 같은 온디맨드 리소스의 비용과 희소성이라는 문제가 더해집니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, 임원의 62%가 3년 안에 조직 전체에 AI를 활용할 것으로 예상합니다. 그러나 IT 인프라가 모든 AI 요구 사항을 충족한다고 답한 기업은 8%에 불과했습니다.

미래를 내다보면, 설문 조사에 참여한 사람들 중 단 42%만이 이러한 인프라가 고급 AI 모델의 데이터 양과 컴퓨팅 요구 사항을 처리할 수 있다고 생각합니다. 마찬가지로, 46%만이 실시간 추론을 대규모로 지원할 것으로 예상합니다.

AI 워크로드에는 모델 학습, 미세 조정 및 추론 속도를 저하시키는 데이터 처리 병목 현상을 줄일 수 있는 시스템이 필요합니다. 또한 생성형 AI 및 대규모 언어 모델(LLM) 워크로드와 같이 지속적으로 증가하는 데이터세트를 처리할 수 있는 확장형 스토리지 시스템도 필요합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 AI 스토리지는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 오픈 소스 및 독점 ML과 딥 러닝 프레임워크와 원활하게 통합될 수 있습니다. 이 기능은 LLM 교육, 모델 개발을 가속화하고 AI 시스템 전반의 성능을 향상시킵니다.

더 자세한 내용을 알아보려면 "AI를 위한 인프라: 스토리지가 중요한 이유"를 참조하세요.