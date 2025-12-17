수요 예측이란 무엇인가요?

수요 예측 프로세스는 실시간으로 예측 정확도를 높이고, 조직이 재고 수준을 관리하며, 데이터 기반 비즈니스 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 미래 지향적인 조직은 수요 예측 접근 방식에서 인공 지능(AI) 도구, 머신 러닝(ML), 예측 분석 및 자동화로 눈을 돌리고 있습니다.

이러한 새로운 기술을 사용하면 조직은 공급망 관리에 대해 능동적으로 사고하고 고객의 요구를 보다 정확하게 예측할 수 있습니다. AI 기반 분석, 영업 인텔리전스, AI 기반 재고 관리 등 조직의 다른 영역이 AI의 영향을 받으면서 예측에 대한 접근 방식이 변화하고 진화하고 있습니다.

최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에서는 향후 몇 년간 공급망 운영에서 AI가 중요한 역할을 할 것이라고 강조합니다. 실제로 설문조사에 참여한 최고 공급망 책임자(CSCO) 중 64%가 생성형 AI가 공급망 워크플로를 완전히 혁신하고 있다고 답했습니다. 보고서는 또한 디지털 어시스턴트가 2026년까지 의사 결정의 양을 21% 증가시킬 것으로 예측합니다.

보고서는 "단순히 자재가 A 지점에서 B 지점으로 어떻게 이동하는지 설명하는 것만이 아닙니다. 모든 사업 결정의 공급망 비용을 측정하고, 그 비용을 처음부터 고려하는 것도 중요합니다."라고 밝혔습니다.