영업 인텔리전스란 무엇인가요?

영업 인텔리전스란 판매 성과 및 의사 결정을 개선하기 위한 데이터 수집을 말합니다. 여기에는 영업 팀이 기회를 식별하고 접근 방식을 개인화하며 실시간 데이터를 사용하여 거래를 보다 효과적으로 성사시킬 수 있도록 잠재 고객, 고객, 경쟁사 및 시장 상황에 대한 체계적인 정보 수집이 포함됩니다.

영업 인텔리전스에는 일반적으로 원시 데이터 수집이 포함되며, 영업 분석은 전체 영업 프로세스를 개선하기 위한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 이상적으로는 두 프로세스가 함께 어우러져 영업 전문가가 운영을 간소화하고 보다 효율적으로 작업할 수 있도록 합니다.

영업 팀은 이러한 방법을 사용하여 구체적이고 관련성 있는 정보를 사용하여 각 잠재 고객과 상황에 맞게 전략을 조정합니다. 이 데이터 기반 접근 방식은 영업 담당자가 대상 고객의 고충, 구매 행동 및 의사 결정 프로세스를 이해하여 궁극적으로 더 성공적인 결과를 도출하는 데 도움이 됩니다. 또한 영업 팀은 예측 분석을 사용하여 다양한 영업 도구를 사용하여 시장 상황의 변화에 대비합니다.