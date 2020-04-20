AI를 위한 인프라: 스토리지가 중요한 이유

최근 조직에서 컴퓨팅 노드를 구매하고 인공 지능(AI)을 시작하기로 결정했을 수도 있습니다. AI 워크로드에 대비할 때, 특히 스토리지 시스템을 포함하여 IT 인프라 및 기술 환경의 여러 측면을 면밀히 검토해야 합니다. AI는 데이터에 의해 구동되며, 데이터를 저장하는 방식은 AI 프로젝트의 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 뿐만 아니라 AI의 네 가지 단계(수집, 준비, 훈련, 추론)는 각각 다른 스토리지 요구 사항과 필요성을 가지고 있습니다.

안타깝게도 일부 조직에서는 AI의 컴퓨팅 측면에만 집중하고 스토리지 측면을 간과하는 경우가 있습니다. 이렇게 한 곳에만 집중하면 AI 프로젝트가 중단되거나 완전히 실패할 수 있으며, 때로는 그렇게 되기도 합니다. AI 훈련 단계를 원활하게 진행하려면 방대한 양의 데이터가 필요합니다. 이 데이터는 수집, 저장, 준비가 되어 훈련 단계에 "공급"될 수 있어야 합니다. 교육에 필요한 데이터를 수집, 저장, 소비할 수 있는 기능이 없으면 프로젝트는 실패할 위험이 있습니다.

AI 프로젝트에는 뛰어난 성능, 확장성, 유연성을 갖춘 스토리지 인프라가 필요합니다. 좋은 소식은 오늘날의 스토리지 시스템은 AI 프로젝트의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계할 수 있다는 점입니다. 그 좋은 예로 세계에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터인 Sierra와 Summit이 있습니다.

이제 몇 가지 요구 사항을 살펴보겠습니다.