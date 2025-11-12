NAND 플래시 메모리란 무엇인가요?

'NAND'라는 용어는 'NOT'와 'AND'의 합성어로 NAND 셀 내부 구조를 제어하는 논리 게이트를 의미합니다.

NAND 플래시 메모리는 스토리지 밀도가 높고 휘발되지 않는 것 외에도 빠른 데이터 전송, 내구성, 낮은 전력 소비로 유명합니다. 그래서 NAND 플래시 메모리는 스마트폰부터 디지털 카메라, 게임 콘솔, 태블릿 컴퓨터에 이르는 생활 속 개인용 전자 제품에 주된 스토리지 솔루션으로 사용됩니다.

기업 및 산업계 수준에서는 데이터 센터, 임베디드 자동차 시스템, 의료 영상 장비, 통신 인프라 등 다양한 분야에서 NAND를 사용합니다.

소비자 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 데이터 저장 수요가 증가함에 따라 NAND 플래시 메모리 시장 규모는 2025년 557억 3천만 달러에서 2030년 726억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장에는 이 기간의 연평균 성장률 5.43%가 반영되어 있습니다.1 이를 주도하는 것은 AI 인프라 투자, 소비자 전자기기의 SSD 채택 증가, 스토리지 비용을 낮추는 3D 칩 기술입니다.

NAND 플래시 메모리는 기업 수준의 생성형 AI 도입에도 중추적인 역할을 합니다. 생성형 AI 애플리케이션에는 NAND 플래시 메모리 칩으로 구동되는 SSD에 저장되는 텍스트, 이미지 및 비디오를 비롯한 교육 데이터 및 콘텐츠를 저장할 대용량 스토리지가 필요합니다.