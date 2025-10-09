사이버 복구란 무엇인가요?

사이버 복구 솔루션은 사이버 공격 후 중요 시스템을 복원하기 위해 중요 데이터의 복사본을 저장하는 백업 환경, 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소를 사용합니다.
사이버 보안 및 재해 복구라는 광범위한 분야와 달리 사이버 복구는 악의적인 행위자의 표적 사이버 공격을 완화하는 데 중점을 둡니다. 악의적인 행위자(위협 행위자라고도 함)는 디지털 디바이스 및 시스템에 피해를 입히려는 그룹 또는 개인을 말합니다. 최신 사이버 복구 솔루션에 투자하는 조직은 이러한 공격이 발생한 후 완전하고 신속한 복구를 기대합니다.
사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 기업들은 과거보다 더 적극적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 방화벽, 실시간 위협 탐지 및 대응과 같은 기존 방어 체계도 여전히 중요하지만 랜섬웨어 공격 및 지능형 멀웨어와 같은 새로운 위협에 대응하는 솔루션이 인기를 얻고 있습니다.
인공 지능(AI), 생성형 AI, 사물인터넷(IoT)과 같이 데이터가 풍부한 새로운 기술은 필요한 데이터의 양으로 인해 기업 위협 환경을 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 사이버 복구 솔루션은 사이버 사고 발생 후 데이터를 안전하게 보호하고 비즈니스 연속성을 회복하는 데 중요한 역할을 합니다.
최신 사이버 복구는 일반적으로 5단계로 나뉩니다.
각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.
성공적인 사이버 복구 워크플로를 구축하기 위한 첫 번째 단계는 복제로 알려진 프로세스를 통해 중요한 데이터의 안전하고 변경 불가능한 사본을 생성하는 것입니다.
백업 데이터를 생성하기 위해 조직은 데이터를 복사하고 이후의 모든 변경 사항을 추적 및 구현하는 변경 데이터 캡처(CDC)와 같은 검증된 복제 기술을 사용합니다.
중요한 데이터를 백업하는 것은 복구 프로세스의 핵심입니다. 격리된 환경으로 복사한 백업 데이터는 인터넷과 물리적으로 분리된 스토리지 또는 컴퓨팅 시스템과 같은 에어 갭 장치에 저장해야 합니다.
사이버 복구의 세 번째 단계는 사이버 공격 후 복구 프로세스를 가속화하기 위해 다양하고 복잡한 작업을 오케스트레이션하는 것입니다.
이러한 작업에는 보안 환경에서 워크플로를 가동하고, 미션 크리티컬 애플리케이션을 복원하고, 멀웨어가 시스템을 통해 더 확산되기 전에 악성 IP 주소를 차단하는 것이 포함됩니다.
유효성 검사와 마찬가지로 최신 오케스트레이션은 다양한 작업의 속도를 높이고 복구 프로세스에 영향을 미치는 인적 오류의 가능성을 최소화하기 위해 자동화에 크게 의존합니다.
복구는 공격 후 중요한 데이터와 워크로드를 프로덕션 환경으로 복원하는 프로세스입니다.
사이버 복구 솔루션을 배포하거나 전략을 구현하기 전에 조직은 일반적으로 복구 역량을 평가하고 우선순위를 정하여 신속하게 복구해야 할 미션 크리티컬 시스템을 식별합니다.
미션 크리티컬 시스템은 비즈니스 운영을 복구하는 데 필수적인 시스템입니다. 문제 해결 단계에서는 미션 크리티컬 시스템이 필수적이지 않은 다른 서비스보다 먼저 복구 리소스를 받는 것이 일반적입니다.
마지막으로, 시스템 기능이 복원된 후에는 다양한 구성 요소를 모두 기존 비즈니스 프로세스 및 워크플로와 다시 통합해야 하며, 이 과정을 통합이라고 합니다.
통합 중에는 공격으로 인해 오프라인 상태가 되었을 수 있는 다양한 보안 솔루션과 데이터 소스가 다시 연결됩니다. 효과적인 사이버 복구 전략은 조직의 전반적인 사고 대응 계획과 긴밀히 연계되어야 비즈니스 전체가 완전하고 효율적으로 복구할 수 있습니다.
강력한 사이버 복구 접근 방식을 통해 현대 기업들은 오늘날 급변하는 위협 환경을 더 잘 헤쳐나가고 다양한 사이버 위협에 대한 복원력을 강화할 수 있습니다. 다음은 사이버 복구의 주요 이점 중 일부입니다.
사이버 복구에 투자하는 조직은 일반적으로 사이버 공격으로부터 얼마나 빠르고 효과적으로 복구할 수 있는지에 대한 극적인 개선을 경험합니다. 랜섬웨어 공격(개인이나 기업의 데이터를 인질로 삼는 악성 멀웨어)이 증가하고 있습니다.
2025년 IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 랜섬웨어 공격으로 인해 작년에만 평균 500만 달러 이상의 피해가 발생한 것으로 나타났습니다. 잘 설계된 종합적인 사이버 복구 솔루션은 가장 정교한 랜섬웨어 공격 후에도 조직이 중요한 데이터를 복구할 수 있도록 도와줍니다.
사이버 공격으로부터 복구하려면 다운타임을 최소화하는 것이 중요합니다. 다운타임이 길어지면 매출 손실, 비즈니스 프로세스의 심각한 중단, 평판 손상으로 이어집니다.
사이버 복구는 사이버 공격이 중요 시스템에 영향을 미칠 때 다운타임을 제한하고 조직이 신속하게 복구할 수 있도록 지원하는 중요한 역할을 합니다.
고급 사이버 복구 솔루션은 여러 계층의 데이터 보호 기능을 갖추고 있어 데이터 백업이 정교한 공격의 표적이 되는 경우에도 데이터 손실을 방지합니다.
네트워크를 통해 흐르는 데이터의 양에 대처하기 위한 규제가 강화됨에 따라 사이버 복구 기능은 조직이 복잡한 법적 프레임워크를 준수하면서 벌금을 부과하거나 민감한 데이터를 노출하지 않도록 보장할 수 있습니다.
오늘날의 고급 사이버 복구 도구는 데이터를 보호할 뿐만 아니라 사용하기 쉬운 대시보드를 통해 조직의 데이터 복구 프로세스를 모니터링하는 능력을 향상시킵니다. IT 팀은 시스템의 상태를 모니터링하고 복잡한 워크플로를 추적하며 사이버 복구 계획을 실행할 수도 있습니다. 이러한 기능은 전반적인 사이버 복원력, 즉 사이버 인시던트를 견디고 복구할 수 있는 능력을 강화합니다.
하이브리드 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 환경에 더 많은 애플리케이션이 배포됨에 따라 사이버 복구 전략과 도구는 적응력이 뛰어난 것으로 입증되고 있습니다.
최신 사이버 솔루션은 클라우드, 온프레미스, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 등 다양한 IT 환경 및 플랫폼에 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 사이버 복구 솔루션의 유연성은 새로운 위협에 대응하는 조직의 변화하는 요구 사항을 충족하도록 진화할 수 있도록 보장합니다.
사이버 복구는 세계에서 가장 성공한 많은 조직의 핵심 비즈니스 운영에서 중요한 역할을 합니다. 최신 사이버 복구 솔루션은 IT 환경을 보호하고 다양한 사이버 위협으로부터 미션 크리티컬 시스템을 보호합니다. 엔터프라이즈 수준에서 사이버 복구를 위한 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.
랜섬웨어 공격은 전 세계적으로 그 범위와 복잡성이 증가하고 있습니다. FBI의 최근 보고서에 따르면 작년에 랜섬웨어 신고 건수가 11% 증가했으며, 조정된 손실액은 1,200만 달러가 넘었습니다.1
종합적인 사이버 복구 전략은 네트워크 공유 프로토콜과, 백업 데이터를 시스템과 네트워크에 어떻게 복원할지를 규정하는 계층화된 프로세스를 기반으로 랜섬웨어 공격 이후 조직의 복구를 지원합니다.
최신 사이버 복구 기술은 백업 데이터의 무결성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 사이버 공격이 영향을 미친 시스템을 격리하고 재감염을 방지하기 위해 계층화된 접근 방식을 구현하여 이를 수행합니다.
사이버 복구 솔루션을 도입하면 조직은 복잡한 사이버 공격을 견딜 수 있는 역량을 강화하고 공격 후 데이터와 시스템을 신속하게 복구할 수 있습니다. 사이버 복구 솔루션은 가상 샌드박스, 에어갭 데이터 백업, 특정 시점 복구, 변경 불가능한 스토리지와 같은 고급 기술을 사용합니다.
복원력 있는 데이터 전략은 사이버 공격의 가장 해로운 측면 중 하나인 다운타임을 줄이는 데 매우 중요한데, 이는 전반적인 재정적 영향을 미치기 때문입니다. 최근 보고서에 따르면, 1시간의 다운타임은 평균적으로 30만 달러의 비용을 발생시키는 것으로 나타났습니다.2
격리된 복구는 공격 후 데이터를 복원하기 위해 별도의 안전한 ‘격리된’ 환경을 사용하는 사이버 복구의 한 측면입니다. 이러한 격리된 환경은 사이버 복구의 중요한 부분으로, 시스템과 프로세스가 복구될 때 멀웨어나 랜섬웨어에 감염되지 않도록 보장합니다.
고급 사이버 복구 접근 방식은 모든 네트워크로부터 격리된 백업인 '클린' 백업에서 중요한 데이터를 복원합니다. 일부 접근 방식에는 변경 불가능한 스토리지에 보관된 데이터 사본에서 멀웨어 및 랜섬웨어 위협을 탐지할 수 있는 자동화된 스캔 기능도 포함되어 있습니다.
하이브리드 클라우드 환경(즉, 퍼블릭, 프라이빗, 온프레미스 IT 인프라를 결합한 IT 환경)이 부상하면서 사이버 복구 솔루션의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 솔루션은 공격 후 클라우드의 데이터와 시스템 무결성을 복구하는 데 중요한 도구가 됩니다.
최신 사이버 복구 솔루션은 여러 플랫폼과 유형의 복구 워크플로를 포괄할 수 있는 도구를 통해 하이브리드 클라우드의 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되어 있습니다.
하이브리드 사이버 복구 솔루션은 온프레미스 인프라의 속도 및 격리 기능과 SaaS 아키텍처 및 도구에 의존하는 가상 클라우드 리소스의 확장성 및 유연성을 결합한 솔루션입니다.
새로운 기술로 인해 아무리 정교한 조직이라도 사이버 공격을 탐지하고 격퇴하기가 더욱 어려워지고 있습니다. 이에 따라 더 많은 기업이 계획, 리허설, 적응을 통해 보안을 강화하는 사전 예방적 사이버 보안 접근 방식을 채택하고 있습니다.
사전 예방적 사이버 복구를 통해 기업은 현재 계획과 솔루션이 광범위한 위협에 어떻게 대응하는지 테스트할 수 있습니다. 예를 들어, 정기적인 취약성 스캔에 투자하는 조직은 공격 전에 보안 취약점을 해결하고 실제 공격에 훨씬 더 잘 대비할 수 있습니다. 사전 예방적 사이버 보안의 예로는 침투 테스트, 다단계 인증(MFA) 프로토콜 구현, 최신 소프트웨어 패치를 자주 설치하는 것 등이 있습니다.
최신 사이버 복구 솔루션은 악의적인 공격자가 조직 내부에 침투하여 데이터를 훔칠 수 있는 새로운 방법을 점점 더 많이 마주하고 있습니다. 최첨단 사이버 복구 및 보안 솔루션도 사이버 위협의 위험을 완전히 제거할 수는 없지만, 완전한 복구 가능성을 높일 수는 있습니다. 또한 유해한 데이터 유출의 가능성을 줄이는 데도 도움이 됩니다.
안타깝게도 조직이 사이버 공격에 얼마나 취약한지를 나타내는 지표인 공격 표면이 확대되는 것은 생성형 AI와 IoT와 같은 데이터 집약적 기술을 활용하는 데 따르는 대가로 보입니다. 그러나 AI와 머신 러닝(ML) 역량은 사이버 복구의 자동화를 강화해 대응 시간을 단축하고 복구 프로세스의 효율성을 높이고 있습니다. 위협 환경이 어떻게 변화하든, 다운타임을 최소화하고 데이터 손실을 방지하는 일은 앞으로도 조직의 최우선 과제로 남을 가능성이 큽니다.
오늘날 사이버 복구의 미래를 좌우하는 세 가지 중요한 트렌드는 AI 사용 증가, 변경 불가능 스토리지의 심층적인 통합, 사이버 보안에서 자동화 및 오케스트레이션 채택 증가입니다.
IBM 위협 탐지 및 대응 솔루션을 활용하여 보안을 강화하고 위협 탐지를 가속화하세요.
IBM MAAS360의 포괄적인 모바일 위협 방어 솔루션으로 모바일 환경을 보호하세요.