사이버 복구란 무엇인가요?

사이버 복구 솔루션은 사이버 공격 후 중요 시스템을 복원하기 위해 중요 데이터의 복사본을 저장하는 백업 환경, 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소를 사용합니다.

사이버 보안 및 재해 복구라는 광범위한 분야와 달리 사이버 복구는 악의적인 행위자의 표적 사이버 공격을 완화하는 데 중점을 둡니다. 악의적인 행위자(위협 행위자라고도 함)는 디지털 디바이스 및 시스템에 피해를 입히려는 그룹 또는 개인을 말합니다. 최신 사이버 복구 솔루션에 투자하는 조직은 이러한 공격이 발생한 후 완전하고 신속한 복구를 기대합니다.

사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 기업들은 과거보다 더 적극적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 방화벽, 실시간 위협 탐지 및 대응과 같은 기존 방어 체계도 여전히 중요하지만 랜섬웨어 공격 및 지능형 멀웨어와 같은 새로운 위협에 대응하는 솔루션이 인기를 얻고 있습니다.

인공 지능(AI), 생성형 AI, 사물인터넷(IoT)과 같이 데이터가 풍부한 새로운 기술은 필요한 데이터의 양으로 인해 기업 위협 환경을 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 사이버 복구 솔루션은 사이버 사고 발생 후 데이터를 안전하게 보호하고 비즈니스 연속성을 회복하는 데 중요한 역할을 합니다.