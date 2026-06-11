Le checklist per la manutenzione preventiva sono documenti standardizzati che descrivono le attività di manutenzione preventiva per diversi tipi di asset, inclusi veicoli, attrezzature e strutture.
Creare una solida checklist per la manutenzione preventiva aiuta le organizzazioni a passare da pratiche di manutenzione obsolete e reattive verso tattiche più moderne e proattive .
Le checklist per la manutenzione preventiva sono utilizzate principalmente nei settori della gestione delle strutture, della produzione, della sanità e dei trasporti per aiutare i team di manutenzione a individuare i problemi in anticipo prima che causino guasti all'attrezzatura. Quando si combinano con strumenti e software moderni per la manutenzione predittiva, le checklist per la manutenzione preventiva aiutano ad aumentare l'efficienza, ridurre i tempi di inattività e prolungare i cicli di vita degli asset.
La manutenzione preventiva (PM) è una strategia di manutenzione proattiva che aiuta a prevenire guasti imprevisti alle attrezzature e tempi di inattività. È classificata come un tipo di manutenzione programmata ed è un componente chiave di efficaci programmi di gestione delle strutture. È ampiamente utilizzata in una vasta gamma di settori, ovunque le aziende necessitino di asset grandi e complesse come parte integrante dei processi core business.
A livello aziendale, i piani di manutenzione preventiva sono tipicamente più ampi rispetto ai singoli piani di manutenzione degli asset e spesso prevedono la manutenzione di un'intera struttura di produzione o di un'intera fabbrica. In questo tipo di implementazione, i compiti preventivi includono ispezioni regolari dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), dei sistemi elettrici e dell'attrezzatura della linea di produzione.
I team di manutenzione moderni che praticano una manutenzione preventiva efficace si affidano a nuove tecnologie come intelligenza artificiale (AI) e Internet of Things (IoT) per semplificare i workflow e aumentare l'efficienza. Questi strumenti permettono ai professionisti di identificare e risolvere proattivamente i problemi prima che comportino riparazioni costose o interrompano la produzione.
La manutenzione preventiva e la manutenzione predittiva sono simili in quanto condividono l'obiettivo di riparare proattivamente gli asset prima che si guastano, ma differiscono nel modo in cui vengono programmate le attività di manutenzione.
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Le organizzazioni tipicamente utilizzano queste best practice per creare solide checklist per la manutenzione preventiva.
Il primo passo per implementare una checklist per la manutenzione preventiva è fare l'inventario di tutti gli asset che richiedono la manutenzione. Ecco un elenco di alcuni asset che vengono frequentemente mantenuti con procedure di manutenzione preventiva:
Dopo che un'organizzazione ha creato un elenco degli asset di sua proprietà, i tecnici esaminano le raccomandazioni del produttore per ciascun asset per stabilire procedure adeguate. Alcuni esempi di raccomandazioni del produttore che si applicano in genere durante questa fase includono:
Oltre alle attività di manutenzione ordinaria stabilite durante la prima fase della checklist, i team devono identificare eventuali ulteriori attività di manutenzione critiche applicabili.
Ad esempio, HVAC, impianti elettrici e altri asset complessi dispongono di molti componenti critici, come filtri dell'aria, linee refrigeranti, interruttori automatici e bobine del condensatore. Questi elementi devono essere regolarmente ispezionati e sostituiti per mantenere la funzionalità degli asset.
Garantire la sicurezza dei lavoratori è anche un compito di manutenzione critico. Ecco alcuni modi in cui le organizzazioni danno priorità alla sicurezza dei lavoratori e garantiscono l'integrità degli edifici e delle strutture in cui lavorano:
Per monitorare costantemente il proprio lavoro, i team di manutenzione devono utilizzare documentazione e un framework su come le informazioni di manutenzione vengono registrate, memorizzate e su come vi viene effettuato l'accesso. La standardizzazione aiuta a ridurre gli errori di immissione dei dati e a migliorare l'accuratezza dei report nel tempo, oltre a semplificare l'impostazione e il monitoraggio dei benchmark.
Per creare campi di documentazione standardizzati, i team possono seguire questi semplici passaggi:
Sempre più spesso, le organizzazioni di manutenzione moderne si affidano a un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) per monitorare le checklist della manutenzione preventiva. Un CMMS è una soluzione software che aiuta le organizzazioni ad automatizzare e migliorare le operazioni di manutenzione principali e a documentare accuratamente la loro attività.
Un CMMS dotato di software di manutenzione preventiva può generare automaticamente ordini di lavoro, programmare ispezioni visive e monitorare i tassi di completamento per le attività di manutenzione preventiva. Digitalizzando le checklist per la manutenzione preventiva, le organizzazioni possono migliorare la visibilità, ridurre le attività amministrative e semplificare i processi inefficienti.
Lo sviluppo di una lista di controllo è solo il primo passo. Per essere efficaci, le organizzazioni devono addestrare i team di manutenzione a utilizzare la checklist e impostare e monitorare i principali indicatori chiave di prestazioni (KPI) per misurare l'efficacia.
Le checklist per la manutenzione preventiva richiedono ai lavoratori di comprendere lo scopo di ogni elemento della lista e come il loro lavoro specifico possa influenzarlo. La formazione sulle liste di controllo per la manutenzione preventiva prevede in genere:
Per essere efficaci, le attività di manutenzione preventiva devono essere collegate a singoli ordini di lavoro e integrate in un CMMS. Questo aspetto può essere impegnativo per le organizzazioni i cui lavoratori hanno conservato manualmente i registri per la maggior parte della loro carriera.
Formare i lavoratori a integrare i compiti di manutenzione con gli ordini di lavoro e l'uso di strumenti CMMS moderni per il monitoraggio migliora i tassi di completamento e aiuta a garantire che le attività di manutenzione vengano completate.
Gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) sono metriche utilizzate dalle organizzazioni per valutare il successo delle attività aziendali critiche. KPI di manutenzione comuni per i programmi di manutenzione preventiva includono il tempo di inattività, la frequenza dei guasti dell'attrezzatura, i costi di manutenzione, la durata di vita dell'asset e i tassi di completamento degli ordini di lavoro.
Un CMMS può monitorare tutte queste metriche per migliorare l'accuratezza e rendere la disciplina più visibile in tutta l'organizzazione.
Le organizzazioni che implementano checklist strutturate per la manutenzione preventiva ottengono numerosi vantaggi operativi. Ecco alcuni dei più documentati:
Il settore manifatturiero utilizza checklist per la manutenzione preventiva per garantire l'ispezione regolare delle attrezzature di produzione con procedure adeguate. Tecnici e operatori di macchine creano checklist di procedure standardizzate e le seguono attentamente per migliorare affidabilità, sicurezza ed efficienza produttiva.
Le strutture di produzione spesso richiedono sistemi complessi e altamente interconnessi, dove il tempo di inattività dell'asset può interrompere la produzione. Le checklist per la manutenzione preventiva aiutano i team a identificare precocemente l'usura e a risolvere i problemi prima che portino a guasti e tempi di inattività. Le checklist aiutano anche a garantire che i team svolgano i compiti di manutenzione in modo coerente, indipendentemente da chi svolga il lavoro.
Nella gestione delle strutture, le checklist per la manutenzione preventiva aiutano i responsabili delle strutture a mantenere condizioni di lavoro sicure per i dipendenti e a ridurre i costi di manutenzione delle strutture associati alle riparazioni d'emergenza.
Come le linee di produzione produttive, le strutture moderne si affidano a sistemi altamente interconnessi per supportare le operazioni quotidiane. Le checklist per la manutenzione preventiva aiutano a garantire che questi asset rimangano affidabili, sicuri e pienamente conformi.
Oltre alla sicurezza e alla conformità, le checklist per la manutenzione preventiva aiutano i tecnici a mantenere un ambiente confortevole per dipendenti, inquilini e clienti. Le checklist per la manutenzione preventiva spesso includono attività come il controllo dei termostati, la sostituzione delle lampadine e il collaudo degli impianti di ventilazione, elementi fondamentali per il comfort degli occupanti.
Nel settore dei trasporti e della gestione delle flotte, i responsabili della manutenzione utilizzano checklist per la manutenzione preventiva per rendere più affidabili i veicoli e gli asset di trasporto di cui sono responsabili. Le checklist contribuiscono a standardizzare il processo di ispezione, manutenzione e documentazione delle attività di manutenzione dei veicoli, riducendo i costi operativi e aumentando la sicurezza e la disponibilità della flotta.
Uno dei maggiori problemi per i tecnici di manutenzione della flotta è prevenire i guasti. I guasti possono interrompere i tempi di consegna, aumentare i costi operativi e influire negativamente sul servizio clienti. Le checklist per la manutenzione preventiva aiutano i tecnici a individuare i problemi in anticipo, prima che causino guasti, ispezionando regolarmente motori, sistemi frenanti, liquidi del cambio e altri componenti.
Nel settore sanitario, le checklist di manutenzione preventiva garantiscono che le attrezzature mediche, i sistemi e le strutture siano sicuri, affidabili e conformi alle normative vigenti. I guasti alle apparecchiature in ambito sanitario possono influire direttamente sulla salute dei pazienti. Le checklist per la manutenzione preventiva svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'integrità delle operazioni e delle attrezzature.
Malfunzionamenti o procedure seguite in modo improprio in ambito sanitario possono portare a risultati imprecisi, ritardi nel trattamento e danni al paziente. Le checklist per la manutenzione preventiva aiutano i tecnici a verificare che le loro attrezzature funzionino correttamente prima dell'uso, attraverso controlli regolari di calibrazione, test delle prestazioni e ispezioni di sicurezza.
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