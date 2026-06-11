La manutenzione preventiva (PM) è una strategia di manutenzione proattiva che aiuta a prevenire guasti imprevisti alle attrezzature e tempi di inattività. È classificata come un tipo di manutenzione programmata ed è un componente chiave di efficaci programmi di gestione delle strutture. È ampiamente utilizzata in una vasta gamma di settori, ovunque le aziende necessitino di asset grandi e complesse come parte integrante dei processi core business.

A livello aziendale, i piani di manutenzione preventiva sono tipicamente più ampi rispetto ai singoli piani di manutenzione degli asset e spesso prevedono la manutenzione di un'intera struttura di produzione o di un'intera fabbrica. In questo tipo di implementazione, i compiti preventivi includono ispezioni regolari dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), dei sistemi elettrici e dell'attrezzatura della linea di produzione.

I team di manutenzione moderni che praticano una manutenzione preventiva efficace si affidano a nuove tecnologie come intelligenza artificiale (AI) e Internet of Things (IoT) per semplificare i workflow e aumentare l'efficienza. Questi strumenti permettono ai professionisti di identificare e risolvere proattivamente i problemi prima che comportino riparazioni costose o interrompano la produzione.