Che cos'è la manutenzione di emergenza?

A differenza di altri approcci di gestione della manutenzione, la manutenzione di emergenza non prevede una manutenzione regolare o attività di manutenzione di routine progettate per prevenire il guasto degli asset.

Quando un'attrezzatura si guasta in un programma di manutenzione di emergenza, un tecnico riparatore diagnostica il problema e crea un ordine di lavoro. Mentre altri approcci di manutenzione si basano su monitoraggio basato sulle condizioni (CBM) in tempo reale e analytics predittiva, la manutenzione di emergenza è interamente guidata dagli eventi: i lavori di manutenzione iniziano solo dopo che un asset ha fallito.

La manutenzione di emergenza è uno degli approcci più antichi e semplici alla gestione degli asset ed è ancora molto utilizzata in molti settori. Gli ambienti industriali, i magazzini, le struttura sanitarie, le infrastrutture di utility e le flotte di trasporto utilizzano tutti i metodi di manutenzione di emergenza in caso di guasto come parti fondamentali della loro strategia di manutenzione. Secondo un recente rapporto, solo negli ambienti industriali, la manutenzione di emergenza era la strategia principale per il 38% dei team di manutenzione.1

Sebbene la manutenzione di emergenza sia spesso associata negativamente a tempi di inattività non pianificati e manutenzione d'emergenza, può comunque essere uno strumento altamente efficace se utilizzato strategicamente. I team di manutenzione forti si affidano a programmi di manutenzione proattiva per gli asset più critici e utilizzano la manutenzione di emergenza per le attrezzature non critiche.