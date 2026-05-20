Che cos'è la manutenzione di emergenza?

A differenza di altri approcci di gestione della manutenzione, la manutenzione di emergenza non prevede una manutenzione regolare o attività di manutenzione di routine progettate per prevenire il guasto degli asset.
Quando un'attrezzatura si guasta in un programma di manutenzione di emergenza, un tecnico riparatore diagnostica il problema e crea un ordine di lavoro. Mentre altri approcci di manutenzione si basano su monitoraggio basato sulle condizioni (CBM) in tempo reale e analytics predittiva, la manutenzione di emergenza è interamente guidata dagli eventi: i lavori di manutenzione iniziano solo dopo che un asset ha fallito.
La manutenzione di emergenza è uno degli approcci più antichi e semplici alla gestione degli asset ed è ancora molto utilizzata in molti settori. Gli ambienti industriali, i magazzini, le struttura sanitarie, le infrastrutture di utility e le flotte di trasporto utilizzano tutti i metodi di manutenzione di emergenza in caso di guasto come parti fondamentali della loro strategia di manutenzione. Secondo un recente rapporto, solo negli ambienti industriali, la manutenzione di emergenza era la strategia principale per il 38% dei team di manutenzione.1
Sebbene la manutenzione di emergenza sia spesso associata negativamente a tempi di inattività non pianificati e manutenzione d'emergenza, può comunque essere uno strumento altamente efficace se utilizzato strategicamente. I team di manutenzione forti si affidano a programmi di manutenzione proattiva per gli asset più critici e utilizzano la manutenzione di emergenza per le attrezzature non critiche.
Un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) è una soluzione software progettata per automatizzare e migliorare aspetti dei moderni programmi di manutenzione. Con l'ascesa dell'intelligenza artificiale (AI), del machine learning (ML) e dell'Internet of Things (IoT), gli strumenti CMMS sono diventati centrali in molte strategie di manutenzione.
In un programma di manutenzione di emergenza, il software CMMS tiene traccia di quali asset sono presenti in piani run-to-failure e quali devono essere sottoposti a manutenzione regolare utilizzando un altro tipo di manutenzione.
Ecco alcune delle attività di manutenzione di emergenza che gli strumenti CMMS possono migliorare:
La manutenzione di emergenza è strettamente correlata a un altro tipo di manutenzione nota come manutenzione correttiva, ma ci sono differenze fondamentali tra i due.
Sebbene la manutenzione di emergenza sia necessaria solo quando un'attrezzatura si guasta, la manutenzione correttiva può essere utilizzata durante l'intero ciclo di vita del ciclo di vita dell'asset. Inoltre, la manutenzione correttiva si concentra in genere su asset che necessitano di riparazioni meno gravi rispetto a quelli che richiedono manutenzione di emergenza. Infine, a differenza della manutenzione di emergenza, la manutenzione correttiva raramente causa tempi di inattività non pianificati.
Entrambi gli approcci differiscono significativamente dalla manutenzione proattiva, una strategia di manutenzione che include tattiche preventive e manutenzione predittiva per prevenire completamente i guasti degli asset.
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
Il processo di manutenzione di emergenza è relativamente semplice rispetto ad altri tipi di manutenzione più avanzati. Diamo uno sguardo più ravvicinato a ciascun passaggio.
Le riparazioni di manutenzione di emergenza iniziano quando gli operatori identificano un asset malfunzionante.
Un tecnico diagnostica il problema in modo più dettagliato e documenta il malfunzionamento. Il tecnico crea un ordine di lavoro, in genere utilizzando uno strumento CMMS e descrive il problema in dettaglio al team di manutenzione.
A seconda della criticità dell'asset danneggiato, il team di manutenzione deve decidere se ripararlo immediatamente utilizzando procedure di manutenzione d'emergenza o programmarlo per una riparazione successiva.
La valutazione della criticità degli asset è una delle parti più importanti della manutenzione di emergenza perché quando un pezzo di attrezzatura non critico si guasta, molti asset possono continuare a funzionare senza interruzioni. Ad esempio, la sostituzione delle lampadine in una struttura di stoccaggio dopo che si sono fulminate rappresenta un rischio minimo o nullo per le operazioni di core business, quindi la manutenzione delle lampadine viene solitamente eseguita utilizzando un approccio run-to-failure.
Durante la fase di riparazione della manutenzione di emergenza, i tecnici diagnosticano la causa principale del guasto dell'attrezzatura e sostituiscono o riparano i componenti danneggiati.
Le procedure di manutenzione tipiche durante questa fase includono ispezioni, test e smontaggio per isolare e risolvere i problemi. Altre attività di manutenzione durante la fase di riparazione includono la sostituzione dei cuscinetti usurati, il serraggio o allentamento dei bulloni e persino la ricostruzione dell'intero sistema di produzione quando necessario.
La gestione strategica dell'inventario e i pezzi di ricambio svolgono un ruolo importante durante la riparazione, spesso supportati da un CMMS per aiutare a distribuire parti e componenti in base alla criticità dell'asset.
Prima di rimettere l'asset in servizio, i tecnici testano e documentano accuratamente la sua funzionalità, valutando i dati di manutenzione sia prima che dopo la riparazione per assicurarsi che funzioni correttamente.
Gli strumenti CMMS contribuiscono a ottimizzare le future strategie di manutenzione durante questa fase, raccogliendo e analizzando lo storico delle prestazioni degli asset per aiutare gli operatori a identificare modelli e ad evitare tempi di inattività non pianificati.
Esistono due tipi principali di manutenzione di emergenza: la manutenzione di emergenza non pianificata e quella pianificata. Le organizzazioni devono avere una comprensione approfondita di ciascuna per creare una strategia di manutenzione efficace.
La maggior parte dei piani di manutenzione classifica la manutenzione non pianificata come una forma di manutenzione reattiva e la utilizza in modo strategico quando il costo del tempo di inattività dell'asset dovuto alla riparazione supera il costo del guasto dell'asset.
I programmi di manutenzione di successo utilizzano manutenzione di emergenza solo quando l'attrezzatura si guasta inaspettatamente e richiede un'attenzione immediata. In situazioni di riparazione d'emergenza, i tecnici spesso hanno poco o nessun preavviso prima del guasto dell'attrezzatura, quindi le squadre di manutenzione devono addestrarsi per rispondere rapidamente e minimizzare il tempo di inattività.
Le procedure di manutenzione di emergenza possono risultare costose quando comportano arresti degli impianti, costi per lavoro straordinario e approvvigionamento di pezzi di ricambio. Sono più destabilizzanti quando una riparazione d'emergenza colpisce un asset critico come un nastro trasportatore in uno stabilimento di produzione di cui l'organizzazione ha bisogno per le sue operazioni principali.
Poiché i tempi di inattività possono aumentare i costi di riparazione e aumentare la probabilità di interruzioni operative, i team di manutenzione devono bilanciare le attività di manutenzione di emergenza con approcci proattivi, preventivi e di manutenzione predittiva.
La manutenzione di emergenza pianificata, detta anche manutenzione run-to-failure intenzionale, è più strategica ed economicamente vantaggiosa rispetto alla manutenzione di emergenza non pianificata.
Utilizzando un approccio pianificato, le organizzazioni permettono alle attrezzature non critiche di funzionare fino al guasto perché è più conveniente rispetto a ripararle proattivamente. Questo approccio di manutenzione è più efficace con asset a basso costo e non critici che non influenzano i risultati economici di un'organizzazione.
La manutenzione di emergenza pianificata aiuta a ridurre le attività di manutenzione non necessarie e ad allocare meglio le risorse verso gli asset critici. Tuttavia, richiede più coordinamento rispetto alla manutenzione non pianificata, che può rappresentare un ostacolo per organizzazioni meno mature.
I programmi di manutenzione secondo un approccio pianificato dovrebbero includere ispezioni regolari per garantire che i guasti non creino rischi per la sicurezza o gravi interruzioni operative. Inoltre, i tecnici devono avere familiarità con gli strumenti software CMMS in grado di valutare e determinare quali asset sono appropriati per la manutenzione a basso costo, run-to-failure.
Nonostante sia nota per causare tempi di inattività e frequenti interruzioni operative, la manutenzione di emergenza può comunque essere uno strumento efficace se usata correttamente.
Ecco un approfondimento su alcuni dei suoi vantaggi:
Sebbene la manutenzione di emergenza possa essere uno strumento efficace in una strategia di manutenzione equilibrata, presenta rischi significativi di cui le organizzazioni dovrebbero essere consapevoli:
Nonostante i suoi limiti, le operazioni di manutenzione moderne si affidano ancora alla manutenzione di emergenza per aspetti chiave delle loro strategie di manutenzione complessive.
Ecco alcuni esempi di manutenzione di emergenza in diversi settori:
Esplora come le organizzazioni usano l’AI, il cloud e le strategie basate sui dati per promuovere l’innovazione, migliorare l’efficienza e creare una base solida e resiliente per la crescita futura.
Scopri come la tua organizzazione può ottenere un valore significativo utilizzando IBM Maximo per la gestione di tutti gli asset.
Esplora, in meno di 10 minuti, IBM Maximo Application Suite, una soluzione unificata per la gestione del ciclo di vita degli asset, scegliendo il percorso che preferisci.
Valuta soluzioni di Enterprise Asset Management abilitate dall’AI e scegli il fornitore giusto per ridurre i tempi di inattività, soddisfare i requisiti di conformità e aumentare al massimo il ritorno sull’investimento (ROI).
Scopri come VPI avanza nel percorso verso il net zero con il software IBM Maximo.
Gestisci, mantieni e ottimizza gli asset con insight e automazione basati su AI.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma gli obiettivi di sostenibilità in azioni con strategia e trasformazione basate su AI.
1 25 Maintenance Stats You Need for 2026, MaintainX, 17 ottobre 2025
2 Industrial downtime costs up to $500,000 per hour and can happen every week, ABB and Sapio Research, 14 ottobre 2025