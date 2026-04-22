Che cos'è la manutenzione correttiva?

La manutenzione correttiva è un approccio di manutenzione molto diffuso che si concentra sulla riparazione degli asset dopo che si sono guastati. In pratica, la manutenzione correttiva si differenzia dagli altri tipi di manutenzione in quanto non è proattiva; interviene solo quando un asset presenta un malfunzionamento.
Negli approcci moderni alla gestione della manutenzione, la manutenzione correttiva è considerata uno dei tre tipi fondamentali di manutenzione, insieme alla manutenzione preventiva e alla manutenzione predittiva. La manutenzione comprende sia le correzioni eseguite immediatamente dopo un guasto, sia gli interventi programmati da effettuare in un secondo momento.
In sostanza, la manutenzione correttiva aiuta i team a intraprendere azioni correttive quando un asset si guasta. I tecnici che svolgono la manutenzione correttiva svolgono tipicamente una vasta gamma di compiti di manutenzione – da piccoli aggiustamenti a grandi revisioni – con l'obiettivo di riportare l'asset in condizioni di funzionamento il prima possibile.
Diversi fattori possono innescare un programma di manutenzione correttiva, tra cui:
Ecco i casi più comuni in cui la manutenzione correttiva è più conveniente e pratica rispetto ad altri tipi di manutenzione:
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La manutenzione reattiva si riferisce specificamente a un approccio di manutenzione in cui i tecnici riparano le attrezzature solo dopo che queste si sono guastate. Un guasto imprevisto di un asset critico, ad esempio, spesso scatena un approccio di manutenzione reattiva. I team di manutenzione rilevano il guasto e rispondono con riparazioni di emergenza, spesso sotto pressione, per evitare costosi tempi di inattività.
La manutenzione correttiva è più ampia della manutenzione reattiva, comprendendo sia la manutenzione correttiva non pianificata che quella pianificata: riparazioni identificate sia come risultato di un guasto imprevisto sia durante ispezioni di routine e condition monitoring (CM).
Dal punto di vista della gestione della manutenzione, la manutenzione reattiva è considerata un sottoinsieme della manutenzione correttiva.
La manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva sono approcci fondamentalmente diversi alla manutenzione degli asset.
La manutenzione preventiva è progettata per ridurre la probabilità di guasti alle attrezzature attraverso ispezioni di routine e compiti di manutenzione programmata. La manutenzione correttiva, tuttavia, viene applicata solo quando un asset si è guastato. Secondo un recente rapporto, la manutenzione preventiva può ridurre i costi totali di manutenzione del 12-18%.1
Strategie di manutenzione preventiva ben progettate spesso includono aspetti di manutenzione correttiva per affrontare guasti imprevisti all'attrezzatura e ridurre la durata del tempo di inattività, che possono costare alle aziende milioni.
I programmi di manutenzione preventiva sono generalmente più avanzati dal punto di vista tecnologico grazie alla loro più profonda integrazione tra intelligenza artificiale (AI) e Internet of Things (IoT). Tuttavia, non riescono ancora a eliminare completamente la possibilità di guasti all'attrezzatura che richiedono un intervento immediato.
Differenze chiave tra i programmi di manutenzione correttiva e preventiva:
Gli approcci di manutenzione correttiva seguono un processo in sei fasi che inizia quando un asset si guasta e termina quando viene ripristinato il suo funzionamento e viene identificata la causa principale del guasto.
I team di manutenzione identificano un'attrezzatura in avaria attraverso le ispezioni di routine o il monitoraggio automatico e generano un ordine di lavoro.
L'ascesa dei sistemi avanzati di monitoraggio della manutenzione computerizzati (CMMS) ha portato a una maggiore automazione di questa fase. I sistemi avanzati generano autonomamente gli ordini di lavoro e inviano notifiche o segnalazioni ai lavoratori sul campo tramite dispositivi mobili.
Durante la fase di risoluzione dei problemi e di pianificazione, i tecnici di manutenzione cercano di diagnosticare il problema che ha portato al guasto dell'attrezzatura e di stabilirne la causa principale.
Una volta che hanno un quadro chiaro di quanto accaduto, elaborano un piano per risolvere il problema e selezionano i pezzi di ricambio giusti per riparare l'attrezzatura.
La fase di riparazione del processo di manutenzione correttiva è spesso la più lunga e la più difficile.
I tecnici spesso devono aspettare che arrivino i pezzi di ricambio prima di poter iniziare a lavorare. Una volta giunti sul posto i pezzi di ricambio necessari, lavorano con cura e diligenza per ripristinare il corretto funzionamento delle attrezzature danneggiate.
Prima di reintegrare gli asset riparati nei processi aziendali, i tecnici di manutenzione ne testano le prestazioni e l'affidabilità.
Tipicamente, questa fase prevede un numero aggiuntivo di passaggi necessari per convalidare le condizioni operative degli asset e riportarli in servizio.
I tecnici moderni di manutenzione e riparazione degli asset devono documentare accuratamente ogni fase dei loro processi di riparazione per rispettare le normative e garantire condizioni di lavoro sicure.
Anche in questo caso, strumenti CMMS avanzati svolgono un ruolo nell'automatizzazione di aspetti di questo passaggio, come la chiusura degli ordini di lavoro, la registrazione dei guasti e la cattura fotografica. Gli strumenti CMMS aiutano i team di manutenzione a ridurre il tempo medio di riparazione (MTTR), una metrica chiave per valutare le loro prestazioni.
Gli strumenti CMMS possono rilevare automaticamente i guasti alle attrezzature e generare ordini di lavoro, inviando un tecnico di manutenzione al luogo del guasto.
Gli ordini di lavoro tipici generati dal CMMS includono:
Durante la fase di analisi della causa principale, i team di manutenzione cercano di identificare la causa principale di un guasto e di elaborare un piano per evitare che si ripeta.
Gli strumenti CMMS moderni creano registri ricercabili di ogni guasto e riparazione a cui è stato sottoposto un asset e applicano analisi basate su AI per individuare tendenze e modelli nei dati storici.
Le organizzazioni si affidano a due tipi di manutenzione correttiva, pianificata e non pianificata:
Sebbene più antica e meno avanzata tecnologicamente rispetto ad altri approcci di manutenzione, la manutenzione correttiva svolge ancora un ruolo importante all'interno dei programmi di manutenzione moderni e ben bilanciati. Ecco alcuni dei suoi benefici più comuni:
Ecco alcune delle problematiche associate alla manutenzione correttiva:
Nella maggior parte degli ambienti di manutenzione moderni, la manutenzione correttiva ha una cattiva reputazione perché è associata a guasti, malfunzionamenti dell'attrezzatura e interruzioni dei processi core business. Sebbene in passato questi problemi potessero verificarsi, molti approcci moderni alla manutenzione correttiva la abbinano strategicamente alle pratiche di manutenzione predittiva per evitare tali conseguenze negative.
Quando i team di manutenzione si affidano alla manutenzione predittiva per asset critici e utilizzano la manutenzione correttiva per quelli meno critici, la manutenzione correttiva aiuta a ridurre i costi e a concentrare più strettamente le risorse dove necessario.
Le strategie di manutenzione moderne ed equilibrate si basano su approcci multipli per mantenere lo stato di salute e le prestazioni degli asset e prolungarne il ciclo di vita il più a lungo possibile.
I team di manutenzione spesso impiegano la manutenzione correttiva insieme alla manutenzione predittiva, preventiva e basata sulle condizioni per ottenere i migliori risultati. Ecco alcuni dei fattori che vengono presi in considerazione quando si valuta quale tipo di manutenzione sia più adatto a un asset.
Le organizzazioni si affidano a diversi KPI per valutare le prestazioni dei loro programmi di manutenzione correttiva. Il settore della manutenzione utilizza comunemente queste metriche per aiutare i team a migliorare e perfezionare i loro approcci alla manutenzione:
Ecco come viene utilizzata la manutenzione correttiva in diversi settori:
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