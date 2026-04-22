Che cos'è la manutenzione correttiva?

La manutenzione reattiva si riferisce specificamente a un approccio di manutenzione in cui i tecnici riparano le attrezzature solo dopo che queste si sono guastate. Un guasto imprevisto di un asset critico, ad esempio, spesso scatena un approccio di manutenzione reattiva. I team di manutenzione rilevano il guasto e rispondono con riparazioni di emergenza, spesso sotto pressione, per evitare costosi tempi di inattività.

La manutenzione correttiva è più ampia della manutenzione reattiva, comprendendo sia la manutenzione correttiva non pianificata che quella pianificata: riparazioni identificate sia come risultato di un guasto imprevisto sia durante ispezioni di routine e condition monitoring (CM).

Dal punto di vista della gestione della manutenzione, la manutenzione reattiva è considerata un sottoinsieme della manutenzione correttiva.