Che cos'è la manutenzione proattiva?

Le compagnie elettriche si affidano alla manutenzione basata sulle condizioni per monitorare temperatura, pressione e altri aspetti della salute e delle prestazioni degli asset nelle turbine eoliche e nelle dighe idroelettriche.

La manutenzione di asset grandi e costosi come turbine e dighe è più sicura ed efficiente grazie ai moderni strumenti CMMS che rilevano le deviazioni nelle metriche delle prestazioni e assegnano automaticamente i tecnici.