Cos'è la manutenzione incentrata sull'affidabilità?

Prima che la specializzazione e la catena di fornitura globale separassero i costruttori di dispositivi dagli utilizzatori finali, coloro che costruivano i beni fisici erano spesso anche gli utenti finali, che quindi avevano una conoscenza innata delle parti intrinseche. Man mano che la specializzazione aumentava e i costruttori di prodotti non erano più gli utenti finali, i clienti di beni fisici necessitavano di una metodologia più completa e strategica per comprendere e gestire le parti dei macchinari.

Ciò era particolarmente vero e fondamentale per l’industria aeronautica, che viene comunemente attribuita come il luogo di nascita dell'RCM. Con l’accelerazione del tasso di incidenti aerei negli anni ’60, il settore dovette cambiare il modo di gestire la manutenzione, che non avveniva abbastanza frequentemente da prevenire le catastrofi. Il settore aveva bisogno di aiuto per identificare possibili guasti e ha dovuto cambiare approccio. La manutenzione basata sul tempo, in cui gli interventi avvenivano secondo un programma specifico, non funzionava più. Alcuni studi hanno dimostrato che dedicare meno tempo e costi alla manutenzione, ma gestirla in modo più strategico, ha prodotto risultati migliori, suggerendo che era possibile un approccio più efficiente.

In effetti, il nome manutenzione centrata sull'affidabilità deriva da un report di Nolan e Heap del 1978 per la United Airlines, che cercava di codificare il nuovo processo per garantire una maggiore sicurezza degli aerei attraverso un nuovo approccio alla manutenzione dei dispositivi. L'impatto di questo report è così duraturo che praticamente ogni approccio RCM evoca lo standard JA1011 della Society of Automotive Engineers, creato dal report di Nolan e Heap.

Oggi l'RCM si è diffuso in quasi tutti i settori industriali come metodo intelligente ed economico per eseguire la manutenzione durante il processo di produzione.