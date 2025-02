Che cos'è la manutenzione di emergenza?

Le richieste di manutenzione di emergenza solitamente non seguono la programmazione ordinaria degli interventi, poiché l'obiettivo delle organizzazioni è intervenire il prima possibile per ripristinare la sicurezza, la funzionalità o l'integrità di apparecchiature, strutture o sistemi. A causa della priorità data alla riparazione di un’apparecchiatura con interventi di manutenzione di emergenza, è comune che questa strategia comporti interruzioni e ritardi.

Questo tipo di manutenzione è necessario in situazioni in cui ci sono rischi per la sicurezza, guasti alle attrezzature o danni alla proprietà. Alcuni casi in cui viene generalmente eseguita una manutenzione di emergenza sono:

Fughe di gas naturale

Perdite idriche

Danni da incendio

Cavi elettrici esposti

Tubi scoppiati

Guasti alsistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC)

Linee idrauliche rotte

La manutenzione di emergenza può rivelarsi costosa e inefficiente. Il modo migliore per evitare gli interventi di manutenzione di emergenza è attuare una manutenzione proattiva. Un'organizzazione con una strategia di manutenzione proattiva impiega funzionalità di manutenzione preventiva e predittiva, come il machine learning, l'analisi dei dati e il monitoraggio dello stato di integrità degli asset, per eseguire la manutenzione pianificata sugli asset prima che si guastino.

Tuttavia, anche attuando una strategia completa di manutenzione proattiva potrebbero rendersi necessari degli interventi di manutenzione di emergenza. Apparecchiature e sistemi possono guastarsi inaspettatamente a causa di vari fattori, come un uso eccessivo, condizioni ambientali o errori umani. Prepararsi alla manutenzione di emergenza aiuta le organizzazioni a reagire e ad affrontare questi guasti imprevisti, sia alle strutture che alle apparecchiature.