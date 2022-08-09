Manutenzione pianificata e non pianificata e impatto sulle strategie di stoccaggio dei pezzi di ricambio

Se pianifichi e programmi efficacemente l'80% delle tue attività di manutenzione, i pezzi di ricambio pianificati dovrebbero essere ordinati e disponibili entro i tempi di consegna stabiliti. Una pianificazione adeguata fornisce un chiaro segnale di domanda di pezzi di ricambio, eliminando la necessità di fare scorta per i lavori pianificati. La pianificazione riduce quindi la necessità di stoccaggio, manutenzione e gestione dei pezzi di ricambio. Pertanto, dovresti avere a disposizione un numero di pezzi di ricambio sufficiente a coprire il 20% del lavoro non pianificato.

È importante monitorare gli acquisti di pezzi di ricambio rispetto alla manutenzione pianificata e non programmata. Oltre a raggiungere il rapporto di lavoro pianificato di 80%, le aziende devono considerare se la finestra di pianificazione tiene conto in modo adeguato dei tempi di consegna dei fornitori. Se i pezzi non possono essere consegnati in tempo, la manutenzione potrebbe essere costretta a utilizzare scorte di sicurezza per continuare le operazioni. Quando le scorte di sicurezza si esauriscono per la manutenzione programmata, le operazioni sono messe a rischio in caso di emergenza. Un esaurimento delle scorte spesso porta a un aumento dei livelli di stoccaggio, il che crea un effetto a catena che aumenta i budget di manutenzione, riduce i margini di profitto, aumenta i requisiti di spazio e genera surplus. Il surplus di oggi è il potenziale spreco di domani.

È importante che i pianificatori abbiano accesso a uno strumento di ottimizzazione dell'inventario che calcoli un tempo totale di consegna (inclusi il tempo di richiesta all'ordine, il tempo medio ponderato dal fornitore e il tempo di consegna). Avere visibilità sui tempi di consegna totali consente ai pianificatori di eseguire completamente la manutenzione pianificata e di avere a disposizione i pezzi giusti entro la finestra temporale prevista. Se la pianificazione non è efficace, finirai per conservare più inventario per periodi più lunghi, anche con uno strumento di ottimizzazione dell'inventario. Gli algoritmi di previsione adatteranno le strategie di stoccaggio per includere tutti i consumi (pianificati e non pianificati) anziché pianificare e approvvigionare in base alle necessità e mantenere i livelli di stoccaggio adeguati per il 20% del lavoro non pianificato. Col tempo, questa pratica porta a un inventario sempre più obsoleto e sprecato.

Mantieni efficace la pianificazione della manutenzione conoscendo i tempi di consegna totali per i pezzi richiesti. Ottimizza il tuo inventario creando scorte per i lavori imprevisti e urgenti. Trova uno strumento di ottimizzazione dell'inventario progettato per le esigenze uniche delle attività di manutenzione e sarai in grado di mettere in atto le misure giuste per garantire il successo.