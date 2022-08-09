Manutenzione pianificata e non pianificata e impatto sulle strategie di stoccaggio dei pezzi di ricambio

Anni fa, in uno stabilimento chimico, un tecnico addetto alla manutenzione eseguì una frettolosa riparazione della pompa. Il pezzo di ricambio necessario non era disponibile, quindi il tecnico eseguì la manutenzione non programmata con un altro pezzo dall'aspetto simile. Tuttavia, i materiali di costruzione non erano adatti al servizio della pompa e il corpo della pompa si ruppe, rilasciando nell'atmosfera olio a 1.300 gradi.
Fortunatamente, l'impianto chimico riuscì a mitigare il danno ambientale e non si trovava nessuno nelle immediate vicinanze quando si verificò il guasto potenzialmente mortale. Ma l'incidente fu un forte campanello d'allarme. L'impianto non poteva semplicemente sperare che i pezzi di ricambio giusti fossero disponibili. Era necessaria una strategia efficace per gestire il proprio inventario di manutenzione e riparazione.
I tecnici della manutenzione spesso sentono un'enorme pressione per riavviare la produzione dopo un'interruzione delle operazioni. Purtroppo, questo onere può portarli a prendere scorciatoie dannose per completare riparazioni d'emergenza. Sebbene i rischi associati ai guasti siano spesso di natura finanziaria, una scarsa manutenzione delle scorte può causare anche rischi ambientali e di sicurezza.
L'efficacia della manutenzione può essere espressa come rapporto tra la manutenzione pianificata e la manutenzione in caso di guasto. La manutenzione programmata comprende tutte le attività pianificate e programmate (PM, PdM, correttive, ecc.), mentre la manutenzione in caso di guasto comprende lavori di emergenza, lavori reattivi e lavori di interruzione/riparazione non pianificati che richiedono una risposta immediata. Un buon obiettivo segue la regola 80/20: 80% pianificato, 20% realizzato.
L'inventario MRO si riferisce a forniture critiche, pezzi di ricambio e altri materiali necessari per la manutenzione ordinaria, la riparazione e le operazioni. Se stai ottimizzando l'inventario MRO, dovrai determinare alcune cose prima di considerare l'impatto complessivo delle funzionalità di pianificazione del tuo team di manutenzione. Il tuo strumento di ottimizzazione dell'inventario:
È importante sapere quanto sia critico ogni pezzo prima di applicare algoritmi di previsione e modelli di costo. Gli strumenti progettati per i settori della produzione, dei servizi e del retail hanno algoritmi di forecasting che si concentrano sui dati di procurement e di vendita anziché sui dati relativi ad asset e ordini di lavoro. Questi algoritmi non tengono conto della criticità e del rischio aziendale ad essa associato, che è fondamentale per le strategie di stoccaggio dell'inventario MRO. Mi piace questa analogia: se un negozio di alimentari esaurisce il pane, l'attività non viene interrotta e il negozio non chiude. Tuttavia, nella maggior parte dei settori, la mancanza di alcuni pezzi può prolungare le interruzioni o potenzialmente bloccare completamente le operazioni.
Se pianifichi e programmi efficacemente l'80% delle tue attività di manutenzione, i pezzi di ricambio pianificati dovrebbero essere ordinati e disponibili entro i tempi di consegna stabiliti. Una pianificazione adeguata fornisce un chiaro segnale di domanda di pezzi di ricambio, eliminando la necessità di fare scorta per i lavori pianificati. La pianificazione riduce quindi la necessità di stoccaggio, manutenzione e gestione dei pezzi di ricambio. Pertanto, dovresti avere a disposizione un numero di pezzi di ricambio sufficiente a coprire il 20% del lavoro non pianificato.
È importante monitorare gli acquisti di pezzi di ricambio rispetto alla manutenzione pianificata e non programmata. Oltre a raggiungere il rapporto di lavoro pianificato di 80%, le aziende devono considerare se la finestra di pianificazione tiene conto in modo adeguato dei tempi di consegna dei fornitori. Se i pezzi non possono essere consegnati in tempo, la manutenzione potrebbe essere costretta a utilizzare scorte di sicurezza per continuare le operazioni. Quando le scorte di sicurezza si esauriscono per la manutenzione programmata, le operazioni sono messe a rischio in caso di emergenza. Un esaurimento delle scorte spesso porta a un aumento dei livelli di stoccaggio, il che crea un effetto a catena che aumenta i budget di manutenzione, riduce i margini di profitto, aumenta i requisiti di spazio e genera surplus. Il surplus di oggi è il potenziale spreco di domani.
È importante che i pianificatori abbiano accesso a uno strumento di ottimizzazione dell'inventario che calcoli un tempo totale di consegna (inclusi il tempo di richiesta all'ordine, il tempo medio ponderato dal fornitore e il tempo di consegna). Avere visibilità sui tempi di consegna totali consente ai pianificatori di eseguire completamente la manutenzione pianificata e di avere a disposizione i pezzi giusti entro la finestra temporale prevista. Se la pianificazione non è efficace, finirai per conservare più inventario per periodi più lunghi, anche con uno strumento di ottimizzazione dell'inventario. Gli algoritmi di previsione adatteranno le strategie di stoccaggio per includere tutti i consumi (pianificati e non pianificati) anziché pianificare e approvvigionare in base alle necessità e mantenere i livelli di stoccaggio adeguati per il 20% del lavoro non pianificato. Col tempo, questa pratica porta a un inventario sempre più obsoleto e sprecato.
Mantieni efficace la pianificazione della manutenzione conoscendo i tempi di consegna totali per i pezzi richiesti. Ottimizza il tuo inventario creando scorte per i lavori imprevisti e urgenti. Trova uno strumento di ottimizzazione dell'inventario progettato per le esigenze uniche delle attività di manutenzione e sarai in grado di mettere in atto le misure giuste per garantire il successo.
