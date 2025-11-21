Cos'è la gestione della manutenzione?

In netto contrasto con la manutenzione programmata, la manutenzione reattiva può essere definita come "aspetta e vedi cosa si rompe". La manutenzione reattiva è conosciuta con diversi alias, tra cui "manutenzione non pianificata" e "manutenzione in caso di guasto".

Tra i piani di manutenzione, questo approccio richiede il minor livello di coordinamento e pianificazione. Purtroppo, produce anche i tempi di inattività non pianificati più lunghi. Questa interruzione avviene perché le riparazioni d'emergenza non sono previste, e i pezzi di ricambio (se necessari) probabilmente dovranno essere portati in fretta a tariffe premium.

Inoltre, quando un sistema fisico si guasta, può influire sugli altri sistemi della struttura.

Esempio: i problemi di perdite idrauliche possono causare problemi di muffa che a loro volta richiederanno una mitigazione professionale da parte di specialisti HVAC.