Ottimizzazione dei pezzi di ricambio MRO

L'inventario dei pezzi di ricambio MRO varia a seconda del settore e delle attrezzature, da articoli specifici a forniture più basilari. Queste forniture includono di tutto, dai grandi elementi infrastrutturali come turbine, generatori, trasformatori e sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento fino a piccoli elementi come ingranaggi, grasso e moci per i pavimenti. Molte aziende ad alta intensità di asset stanno dando priorità all'ottimizzazione dell'inventario a causa delle pressioni esercitate dalla conformità alle crescenti normative dell'industria 4.0, dalla trasformazione digitale e dalla necessità di ridurre i costi.

Nel tempo, i gestori dell'inventario hanno testato diversi approcci per determinare quello più adatto alle loro organizzazioni.

Per molti anni, le aziende hanno preferito le operazioni just-in-time come approccio più logico per gestire l'inventario e minimizzare i costi di mantenimento. Tuttavia, le recenti interruzioni nella supply chain globale, dovute alla pandemia e a problemi geo-specifici, hanno colto molti di sorpresa.

Se le operazioni avessero avuto bisogno di un pezzo di ricambio che non era prontamente disponibile, spesso si verificavano tempi di inattività dell'attrezzatura o costose giacenze di magazzino. Anche in passato, questo metodo comportava spesso spese aggiuntive per l'accelerazione o la spedizione, oltre a preoccupazioni sulla qualità dei componenti.

Considerando che IDC ha intervistato il 37% delle aziende che gestiscono l'inventario di pezzi di ricambio utilizzando fogli di calcolo, e-mail, cartelle condivise o un approccio incerto, diventa evidente che questa pratica comporta più rischi di quanto possa sembrare.2 A meno che la previsione della domanda non sia accurata, adottare un approccio reattivo potrebbe rivelarsi meno efficiente.

Ora prendiamo in considerazione l'approccio "just-in-case" . Alcuni manager scelgono di immagazzinare pezzi di ricambio in eccesso a causa di ritardi e altre conseguenze negative riscontrate in passato. Mantenere scorte di sicurezza è utile, ma un inventario eccessivo comporta costi e richiede molto tempo di gestione. Quando gli asset non sono caratterizzati da criticità e priorità, c'è il rischio di accumulare parti non necessarie che potrebbero diventare obsolete sugli scaffali. Questo, a sua volta, avvia un ciclo continuo di spesa per gli sforzi di riduzione dell'inventario.