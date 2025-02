Che cos'è la manutenzione ordinaria?

La manutenzione ordinaria comprende una serie di attività di manutenzione continua che aiutano a mantenere gli asset in buone condizioni operative per prevenire guasti imprevisti. Esempi di tali attività includono le ispezioni delle apparecchiature, il cambio dell'olio e lo smaltimento dei rifiuti. Queste attività di manutenzione aiutano le aziende a evitare costose riparazioni di emergenza, a ridurre i guasti alle attrezzature e ad aumentare la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità di sistemi e asset.

Sebbene la manutenzione ordinaria sia comunemente associata alla manutenzione delle strutture, ai macchinari e ad altri asset, come veicoli per le consegne e apparecchiature, può essere applicata anche alle tecnologie dell'informazione (IT). La manutenzione ordinaria in ambito IT prevede attività e procedure regolari volte a gestire il corretto funzionamento dell'infrastruttura IT di un'organizzazione, inclusi aggiornamenti software, controlli hardware, gestione dei backup e monitoraggio della rete.