La termografia a infrarossi utilizza l'imaging termico per rilevare il surriscaldamento e altri problemi legati alla temperatura.Si basa su misurazioni senza contatto per rilevare variazioni di temperatura potenzialmente problematiche in oggetti e superfici.

La termografia a infrarossi utilizza termocamere per catturare la radiazione a infrarossi emessa da un oggetto o da una superficie e convertirla in un'immagine visiva (o termogramma).Il termogramma viene quindi utilizzato per misurare la temperatura corrente dell'asset rispetto alla temperatura di riferimento dell'asset.

Le organizzazioni utilizzano principalmente questo tipo di CBM per monitorare i motori, ispezionare i cuscinetti e controllare i livelli di gas, liquami o liquidi.