Il lockout/tagout (LOTO) è una procedura di sicurezza su cui le organizzazioni fanno affidamento per garantire che le attrezzature pericolose siano state spente in modo sicuro prima della riparazione.
Il LOTO è fondamentale nel campo dell'ambiente, stato di salute e sicurezza (EHS). Si concentra sulla protezione della salute umana e dell'ambiente in vari contesti, come i luoghi di lavoro, le comunità e gli spazi pubblici.
Nella maggior parte delle organizzazioni, i tecnici di manutenzione eseguono il LOTO come parte delle loro normali attività di manutenzione prima di riparare l'attrezzatura. Le attività di questa procedura sono di ampio respiro e comprendono sia compiti semplici come la chiusura dei circuiti elettrici, che procedure più complesse come il drenaggio di energia dai sistemi idraulici e pneumatici.
Il termine "lockout/tagout" si riferisce a due pratiche complementari, opportunamente chiamate "lockout" e "tagout":
Le organizzazioni si affidano alle procedure LOTO ogni volta che i tecnici devono gestire energia pericolosa come parte delle normali operazioni di produzione come la manutenzione, la pulizia e il cambio degli strumenti. Se rilasciata o attivata inaspettatamente, una fonte di energia pericolosa è qualsiasi forma di energia che potrebbe causare lesioni o la morte ai lavoratori o danneggiare l'attrezzatura. Questo aspetto può includere fattori elettrici, meccanici, idraulici e pneumatici, termici, chimici, gravitazionali o di radiazione.
Secondo un recente rapporto, il mercato globale delle attrezzature LOTO è stato valutato 260 milioni di dollari. Si prevede inoltre che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5–7% nei prossimi 7 anni.1 OSHA stima che le procedure LOTO prevengano 120 decessi e 50.000 feriti all'anno solo negli Stati Uniti.2
Negli Stati Uniti, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regola tutti i programmi LOTO tramite lo Standard Control of Hazardous Energy (29 CFR 1910.147). Questo standard OSHA stabilisce tutti i requisiti per i programmi di controllo energetico, inclusi corsi di sicurezza, procedure di blocco/tagout e ispezioni periodiche. Sebbene alcune normative OSHA permettano l'uso indipendente del tagout (senza lockout), il framework OSHA dà priorità al lockout perché queste procedure rappresentano una barriera fisica alla riattivazione del dispositivo.
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Il lockout/tagout (LOTO) consiste in sette procedure di controllo energetico che possono essere adattate alle esigenze di asset o sistemi specifici. Ecco uno sguardo più da vicino a ogni fase del processo.
Prima di avviare lo spegnimento, i dipendenti autorizzati identificano le varie fonti di energia pericolosa contenute in un'attrezzatura. Questa fase consiste nell'identificare sia fonti di energia primaria che secondaria, tra cui:
Durante la fase di preparazione, ingegneri e tecnici identificano e familiarizzano con i rischi che circondano queste diverse fonti di energia, così da poter garantire un completo isolamento energetico prima dell'inizio della riparazione.
Una volta individuate e isolate tutte le fonti di energia interessate, i tecnici riportano l'attrezzatura in uno stato di sicurezza utilizzando comandi operativi come pulsanti e pannelli di controllo.
Se eseguito correttamente, un arresto garantisce che i lavoratori non incontrino un avvio imprevisto in una fase successiva del processo che potrebbe compromettere la loro sicurezza.
La terza fase garantisce che tutti i dispositivi di isolamento energetico pertinenti, come interruttori di sezionamento, valvole e flange cieche per i sistemi di tubazioni, siano innestati in modo sicuro. L'obiettivo di questa fase è creare una barriera fisica che separi l'attrezzatura da tutte le potenziali fonti di energia.
La fase di applicazione prevede che i dipendenti autorizzati applichino le proprie serrature ai punti di isolamento per garantire ulteriormente la propria sicurezza. In un ambiente con più lavoratori, le normative LOTO consentono l'uso di catenacci e casse di sicurezza per consentire i blocchi di gruppo. Questi strumenti di sicurezza includono più serrature che garantiscono un unico punto di isolamento per un'attrezzatura e per le fonti di energia.
Durante questa fase, i lavoratori attaccano dispositivi di etichettatura alle serrature, comunicando chiaramente che un'attrezzatura deve essere spenta finché il tag non viene rimosso.
La fase di rilascio, nota anche come fase di "rilascio dell'energia immagazzinata", è critica per garantire che non rimanga energia in un'attrezzatura quando i lavoratori si preparano a ripararla. Un drenaggio scarso dell'energia residua da sistemi e attrezzature può causare feriti e morti in contesti industriali.
In alcune organizzazioni, la fase di rilascio è collegata a pratiche più ampie di gestione della sicurezza dei processi (PSM )—approcci sistematici a livello aziendale progettati per aiutare i dipendenti a maneggiare sostanze chimiche pericolose in sicurezza.
La fase cinque solitamente prevede di:
Nella fase sei un dipendente autorizzato effettua ispezioni rigorose per assicurarsi che un sistema sia stato completamente disattivato e che i lavori possano iniziare.
Questo passaggio spesso include tentativi ripetuti di avviare un dispositivo o un'attrezzatura, per assicurarsi che non si verifichino attivazioni di energia impreviste durante le riparazioni.
Quando i tecnici della manutenzione terminano il loro lavoro, il sistema o l'attrezzatura interessata possono essere ricaricati e riavviati.
I dipendenti autorizzati rimuovono tutti i blocchi e le etichette e verificano che il personale sia lontano dall'attrezzatura, quindi riavviano il sistema e lo ripristinano in sicurezza.
Le procedure di lockout/tagout (LOTO) aiutano le organizzazioni a realizzare miglioramenti misurabili nella sicurezza operativa, nella conformità e in altre aree. Ecco uno sguardo più da vicino ad alcuni dei suoi benefici più interessanti a livello aziendale.
Il lockout/tagout (LOTO) si applica in una vasta gamma di settori e posti di lavoro, ovunque i lavoratori debbano affrontare energie pericolose che potrebbero rimanere intrappolate all'interno di sistemi e attrezzature.
Ecco alcuni dei suoi casi d'uso più comuni.
Negli ambienti di produzione industriale, il LOTO aiuta a migliorare le pratiche di manutenzione a supporto delle linee di produzione, della robotica e dei macchinari pesanti.
Il LOTO in un contesto industriale è strettamente legato alla sicurezza delle tecnologie operative (OT), un insieme di pratiche e tecnologie progettate per proteggere i sistemi che gestiscono le operazioni industriali. I compiti comuni di terapia occupazionale come il cambio degli attrezzi, la pulizia e le riparazioni richiedono un completo isolamento energetico e l'eliminazione di attivazioni di energia impreviste per mantenere al sicuro i lavoratori.
Il settore delle utility si affida alle procedure LOTO per aiutare i tecnici a eseguire riparazioni su attrezzatura elettrica come pannelli, trasformatori e interruttori.
Questo tipo di lavoro richiede il rigoroso rispetto di adeguate procedure di blocco per evitare di esporre i lavoratori a gravi minacce provenienti da fonti di energia.
I sistemi idraulici e pneumatici sono tipi comuni di sistemi di potenza fluidica che utilizzano fluidi pressurizzati per azionare macchinari ed eseguire lavori meccanici. I sistemi idraulici utilizzano liquidi, mentre i sistemi pneumatici utilizzano gas.
Le procedure LOTO aiutano a prevenire il rilascio di energia immagazzinata nei sistemi idraulici e pneumatici garantendo che i sistemi siano privi di pressione prima che i lavoratori eseguano attività di manutenzione su di essi.
Le attrezzature pesanti, ovvero i macchinari mobili di grandi dimensioni e ad alta energia spesso utilizzati nei cantieri edili, possono contenere fonti di energia pericolose che devono essere completamente isolate prima di qualsiasi intervento di manutenzione o assistenza.
Il LOTO aiuta a garantire che i macchinari pesanti siano sicuri e non mettano inaspettatamente in pericolo i lavoratori che li stanno riparando.
Gli ambienti di laboratorio in cui i tecnici maneggiano frequentemente attrezzatura medica, sistemi di sterilizzazione e apparecchiature di laboratorio si affidano alle procedure LOTO per garantire la sicurezza di ingegneri e personale medico.
In laboratorio, il pericolo nasce dalla combinazione di diversi tipi di energia come elettricità, gas pressurizzati, sistemi a vuoto ed elementi termici. Stabilire in modo sicuro procedure LOTO aiuta a garantire che gli operatori di laboratorio portino tutti i sistemi a uno stato di energia pari a zero prima di interagire con essi.
Nonostante la loro efficacia complessiva, i moderni programmi di lockout/tagout (LOTO) devono ancora affrontare sfide significative. I tecnici LOTO hanno spesso problemi con la complessità dei sistemi e delle infrastrutture moderni che possono portare a pericolose sviste e mettere direttamente a rischio i lavoratori.
Ecco uno sguardo più da vicino ad alcuni dei problemi più comuni che ostacolano LOTO:
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1 Lockout Tagout Equipment Market Overview, Global Market Statistics, 2022–2024
2 OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout), Occupational Safety and Health Administration, 2022