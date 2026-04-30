Un operaio che aziona una macchina da stampa in una tipografia.
Gestione degli asset

Cos'è il lockout/tagout (LOTO)?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Pubblicato il 30 aprile 2026

Definizione di Lockout/tagout (LOTO)

Il lockout/tagout (LOTO) è una procedura di sicurezza su cui le organizzazioni fanno affidamento per garantire che le attrezzature pericolose siano state spente in modo sicuro prima della riparazione.

Il LOTO è fondamentale nel campo dell'ambiente, stato di salute e sicurezza (EHS). Si concentra sulla protezione della salute umana e dell'ambiente in vari contesti, come i luoghi di lavoro, le comunità e gli spazi pubblici.

Nella maggior parte delle organizzazioni, i tecnici di manutenzione eseguono il LOTO come parte delle loro normali attività di manutenzione prima di riparare l'attrezzatura. Le attività di questa procedura sono di ampio respiro e comprendono sia compiti semplici come la chiusura dei circuiti elettrici, che procedure più complesse come il drenaggio di energia dai sistemi idraulici e pneumatici.

Il termine "lockout/tagout" si riferisce a due pratiche complementari, opportunamente chiamate "lockout" e "tagout":

  • Lockout: il posizionamento di serrature fisiche, di solito lucchetti, su dispositivi di isolamento energetico quali interruttori automatici, valvole e interruttori scollegati, al fine di garantire che siano privi di tensione.
  • Tagout: l'uso di tag di avvertimento noti come dispositivi di segnalazione per indicare che nessuno deve usare una macchina o un'attrezzatura finché il tag non è stato rimosso.

Le organizzazioni si affidano alle procedure LOTO ogni volta che i tecnici devono gestire energia pericolosa come parte delle normali operazioni di produzione come la manutenzione, la pulizia e il cambio degli strumenti. Se rilasciata o attivata inaspettatamente, una fonte di energia pericolosa è qualsiasi forma di energia che potrebbe causare lesioni o la morte ai lavoratori o danneggiare l'attrezzatura. Questo aspetto può includere fattori elettrici, meccanici, idraulici e pneumatici, termici, chimici, gravitazionali o di radiazione.

Secondo un recente rapporto, il mercato globale delle attrezzature LOTO è stato valutato 260 milioni di dollari. Si prevede inoltre che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5–7% nei prossimi 7 anni.1 OSHA stima che le procedure LOTO prevengano 120 decessi e 50.000 feriti all'anno solo negli Stati Uniti.2

Negli Stati Uniti, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regola tutti i programmi LOTO tramite lo Standard Control of Hazardous Energy (29 CFR 1910.147). Questo standard OSHA stabilisce tutti i requisiti per i programmi di controllo energetico, inclusi corsi di sicurezza, procedure di blocco/tagout e ispezioni periodiche. Sebbene alcune normative OSHA permettano l'uso indipendente del tagout (senza lockout), il framework OSHA dà priorità al lockout perché queste procedure rappresentano una barriera fisica alla riattivazione del dispositivo.

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Come funziona il lockout/tagout?

Il lockout/tagout (LOTO) consiste in sette procedure di controllo energetico che possono essere adattate alle esigenze di asset o sistemi specifici. Ecco uno sguardo più da vicino a ogni fase del processo.

1. Preparazione

Prima di avviare lo spegnimento, i dipendenti autorizzati identificano le varie fonti di energia pericolosa contenute in un'attrezzatura. Questa fase consiste nell'identificare sia fonti di energia primaria che secondaria, tra cui:

  • Attrezzatura elettrica e interruttori automatici
  • Attrezzatura meccanica con parti mobili
  • Sistemi idraulici e pneumatici
  • Energia termica o chimica

Durante la fase di preparazione, ingegneri e tecnici identificano e familiarizzano con i rischi che circondano queste diverse fonti di energia, così da poter garantire un completo isolamento energetico prima dell'inizio della riparazione. 

2. Spegnimento

Una volta individuate e isolate tutte le fonti di energia interessate, i tecnici riportano l'attrezzatura in uno stato di sicurezza utilizzando comandi operativi come pulsanti e pannelli di controllo.

Se eseguito correttamente, un arresto garantisce che i lavoratori non incontrino un avvio imprevisto in una fase successiva del processo che potrebbe compromettere la loro sicurezza.

3. Isolamento

La terza fase garantisce che tutti i dispositivi di isolamento energetico pertinenti, come interruttori di sezionamento, valvole e flange cieche per i sistemi di tubazioni, siano innestati in modo sicuro. L'obiettivo di questa fase è creare una barriera fisica che separi l'attrezzatura da tutte le potenziali fonti di energia.

4. Applicazione

La fase di applicazione prevede che i dipendenti autorizzati applichino le proprie serrature ai punti di isolamento per garantire ulteriormente la propria sicurezza. In un ambiente con più lavoratori, le normative LOTO consentono l'uso di catenacci e casse di sicurezza per consentire i blocchi di gruppo. Questi strumenti di sicurezza includono più serrature che garantiscono un unico punto di isolamento per un'attrezzatura e per le fonti di energia.

Durante questa fase, i lavoratori attaccano dispositivi di etichettatura alle serrature, comunicando chiaramente che un'attrezzatura deve essere spenta finché il tag non viene rimosso.

5. Rilascio

La fase di rilascio, nota anche come fase di "rilascio dell'energia immagazzinata", è critica per garantire che non rimanga energia in un'attrezzatura quando i lavoratori si preparano a ripararla. Un drenaggio scarso dell'energia residua da sistemi e attrezzature può causare feriti e morti in contesti industriali.

In alcune organizzazioni, la fase di rilascio è collegata a pratiche più ampie di gestione della sicurezza dei processi (PSM )—approcci sistematici a livello aziendale progettati per aiutare i dipendenti a maneggiare sostanze chimiche pericolose in sicurezza.

La fase cinque solitamente prevede di:

  • Spurgare la pressione dalle linee pneumatiche o idrauliche per garantire che non rimanga aria o fluido pressurizzato nel sistema.
  • Scaricare i condensatori nell'attrezzatura elettrica per rimuovere l'energia residua.
  • Consentire ai componenti riscaldati di raffreddarsi in modo da non bruciare i lavoratori.

6. Verifica

Nella fase sei un dipendente autorizzato effettua ispezioni rigorose per assicurarsi che un sistema sia stato completamente disattivato e che i lavori possano iniziare.

Questo passaggio spesso include tentativi ripetuti di avviare un dispositivo o un'attrezzatura, per assicurarsi che non si verifichino attivazioni di energia impreviste durante le riparazioni.

7. Rigenerazione

Quando i tecnici della manutenzione terminano il loro lavoro, il sistema o l'attrezzatura interessata possono essere ricaricati e riavviati.

I dipendenti autorizzati rimuovono tutti i blocchi e le etichette e verificano che il personale sia lontano dall'attrezzatura, quindi riavviano il sistema e lo ripristinano in sicurezza.

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Vantaggi dell'implementazione di un programma di lockout/tagout

Le procedure di lockout/tagout (LOTO) aiutano le organizzazioni a realizzare miglioramenti misurabili nella sicurezza operativa, nella conformità e in altre aree. Ecco uno sguardo più da vicino ad alcuni dei suoi benefici più interessanti a livello aziendale.

  • Riduzione degli infortuni e delle vittime sul posto di lavoro: i programmi di blocco/tagout aiutano a prevenire infortuni e decessi dei lavoratori dovuti all'avvio improvviso o al rilascio di energia pericolosa durante la riparazione. Le procedure LOTO aiutano i team di manutenzione a implementare misure di sicurezza per eliminare i rischi alla fonte, ovunque l'energia immagazzinata possa essere rimasta intrappolata all'interno di un sistema o di un dispositivo.
  • Conformità migliorata: le corrette procedure LOTO applicate a un'attrezzatura aiutano le organizzazioni a conformarsi agli standard OSHA, ai requisiti CFR e ai framework di governance, rischio e conformità (GRC) che regolano le loro attrezzature e i loro sistemi. Le procedure LOTO garantiscono che le organizzazioni non siano penalizzate in caso di mancata conformità e aiutano a proteggere i lavoratori dai materiali pericolosi.
  • Maggiore standardizzazione: programmi efficienti di controllo energetico, una funzione centrale di un framework LOTO ben progettato, aiutano a ridurre il numero di variabilità nel modo in cui i dipendenti svolgono i loro compiti. Con una formazione adeguata, il LOTO aiuta i lavoratori a comprendere meglio i propri ruoli e responsabilità e a seguire rigorosamente le procedure di sicurezza. Ad esempio, il sistema LOTO contribuisce a garantire che solo i dipendenti autorizzati applichino le procedure di blocco/etichettatura su un'attrezzatura specifica e che i dipendenti interessati comprendano chiaramente quando è necessario applicare il LOTO.
  • Una maggiore disciplina operativa: il LOTO aiuta a rafforzare le pratiche operative esistenti, come le procedure di spegnimento, l'isolamento energetico e la verifica dello stato operativo della macchina. Il LOTO riduce la dipendenza delle organizzazioni da soluzioni informali e non sicure che creano condizioni di lavoro pericolose. Li sostituisce con pratiche moderne, conformi e consolidate. 
  • Cicli di vita degli asset più lunghi: sebbene il lockout/tagout sia principalmente una pratica di sicurezza dei lavoratori, ha anche valore e benefici dal punto di vista della gestione degli asset. Il LOTO aiuta a preservare l'integrità degli asset e a prolungarne i cicli di vita applicando misure rigorose di isolamento energetico ed eliminando le alimentazioni impreviste, entrambe in grado di danneggiare le risorse e ridurne il ciclo di vita. I moderni programmi LOTO riducono lo stress meccanico, i guasti elettrici e i danni causati dai processi che degradano gli asset nel tempo.

Principali casi d'uso di lockout/tagout

Il lockout/tagout (LOTO) si applica in una vasta gamma di settori e posti di lavoro, ovunque i lavoratori debbano affrontare energie pericolose che potrebbero rimanere intrappolate all'interno di sistemi e attrezzature.

Ecco alcuni dei suoi casi d'uso più comuni.

Produzione industriale

Negli ambienti di produzione industriale, il LOTO aiuta a migliorare le pratiche di manutenzione a supporto delle linee di produzione, della robotica e dei macchinari pesanti.

Il LOTO in un contesto industriale è strettamente legato alla sicurezza delle tecnologie operative (OT), un insieme di pratiche e tecnologie progettate per proteggere i sistemi che gestiscono le operazioni industriali. I compiti comuni di terapia occupazionale come il cambio degli attrezzi, la pulizia e le riparazioni richiedono un completo isolamento energetico e l'eliminazione di attivazioni di energia impreviste per mantenere al sicuro i lavoratori.
Utility

Il settore delle utility si affida alle procedure LOTO per aiutare i tecnici a eseguire riparazioni su attrezzatura elettrica come pannelli, trasformatori e interruttori.

Questo tipo di lavoro richiede il rigoroso rispetto di adeguate procedure di blocco per evitare di esporre i lavoratori a gravi minacce provenienti da fonti di energia.
Sistemi idraulici e pneumatici

I sistemi idraulici e pneumatici sono tipi comuni di sistemi di potenza fluidica che utilizzano fluidi pressurizzati per azionare macchinari ed eseguire lavori meccanici. I sistemi idraulici utilizzano liquidi, mentre i sistemi pneumatici utilizzano gas.

Le procedure LOTO aiutano a prevenire il rilascio di energia immagazzinata nei sistemi idraulici e pneumatici garantendo che i sistemi siano privi di pressione prima che i lavoratori eseguano attività di manutenzione su di essi.
Attrezzatura pesante

Le attrezzature pesanti, ovvero i macchinari mobili di grandi dimensioni e ad alta energia spesso utilizzati nei cantieri edili, possono contenere fonti di energia pericolose che devono essere completamente isolate prima di qualsiasi intervento di manutenzione o assistenza.

Il LOTO aiuta a garantire che i macchinari pesanti siano sicuri e non mettano inaspettatamente in pericolo i lavoratori che li stanno riparando.
Ambienti di laboratorio

Gli ambienti di laboratorio in cui i tecnici maneggiano frequentemente attrezzatura medica, sistemi di sterilizzazione e apparecchiature di laboratorio si affidano alle procedure LOTO per garantire la sicurezza di ingegneri e personale medico.

In laboratorio, il pericolo nasce dalla combinazione di diversi tipi di energia come elettricità, gas pressurizzati, sistemi a vuoto ed elementi termici. Stabilire in modo sicuro procedure LOTO aiuta a garantire che gli operatori di laboratorio portino tutti i sistemi a uno stato di energia pari a zero prima di interagire con essi.

Sfide dei programmi di lockout/tagout

Nonostante la loro efficacia complessiva, i moderni programmi di lockout/tagout (LOTO) devono ancora affrontare sfide significative. I tecnici LOTO hanno spesso problemi con la complessità dei sistemi e delle infrastrutture moderni che possono portare a pericolose sviste e mettere direttamente a rischio i lavoratori.

Ecco uno sguardo più da vicino ad alcuni dei problemi più comuni che ostacolano LOTO:

  • Complessità infrastrutturale: a seguito dell'ascesa dell'Industria 4.0, i sistemi industriali moderni hanno più caratteristiche interconnesse che mai. L'Intelligenza artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT) hanno apportato significative funzionalità ed efficienze al posto di lavoro, ma anche una complessità tale da rendere difficile la completa disattivazione delle fonti energetiche pericolose.
  • Errore umano: anche le procedure LOTO più moderne e tecnologicamente avanzate sono vulnerabili all'errore umano. Saltare i passaggi, la gestione impropria dei dispositivi di lockout/tagout e la mancata osservanza delle rigorose procedure di controllo dell'energia sono alcuni esempi di come l'errore umano possa mettere a rischio un intero sistema.
  • Formazione inadeguata: una formazione inadeguata sulle procedure LOTO rimane uno dei maggiori fattori di rischio quando si cerca di implementare un programma LOTO. Le aziende spesso faticano a condurre una formazione efficace su lockout/tagout su larga scala perché richiede molte risorse. I leader devono essere in grado di garantire che sia i dipendenti autorizzati che quelli interessati comprendano appieno le responsabilità e i rischi di un avvio imprevisto.
  • Manutenzione del programma: i programmi LOTO devono essere aggiornati e mantenuti regolarmente per essere efficaci. Come le attrezzature, i processi LOTO si evolvono nel tempo e le procedure di lockout/tagout rischiano di diventare inefficaci se non vengono rivalutate frequentemente. Le pratiche LOTO obsolete possono portare a metodi di controllo errati che aumentano il rischio per i lavoratori.
  • Ispezione periodica: lo standard OSHA che disciplina le pratiche LOTO richiede l'ispezione e la recensione periodiche di tutte le procedure per ottenere la certificazione. I datori di lavoro e le organizzazioni devono ispezionare ogni procedura di controllo energetico ogni anno e gli ispettori OSHA devono osservare un dipendente autorizzato che esegue le procedure richieste per verificare che ogni fase sia stata seguita.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Note a piè di pagina

    1 Lockout Tagout Equipment Market Overview, Global Market Statistics, 2022–2024

    2 OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout), Occupational Safety and Health Administration, 2022