Il LOTO è fondamentale nel campo dell'ambiente, stato di salute e sicurezza (EHS). Si concentra sulla protezione della salute umana e dell'ambiente in vari contesti, come i luoghi di lavoro, le comunità e gli spazi pubblici.

Nella maggior parte delle organizzazioni, i tecnici di manutenzione eseguono il LOTO come parte delle loro normali attività di manutenzione prima di riparare l'attrezzatura. Le attività di questa procedura sono di ampio respiro e comprendono sia compiti semplici come la chiusura dei circuiti elettrici, che procedure più complesse come il drenaggio di energia dai sistemi idraulici e pneumatici.

Il termine "lockout/tagout" si riferisce a due pratiche complementari, opportunamente chiamate "lockout" e "tagout":

Lockout: il posizionamento di serrature fisiche, di solito lucchetti, su dispositivi di isolamento energetico quali interruttori automatici, valvole e interruttori scollegati, al fine di garantire che siano privi di tensione.

il posizionamento di serrature fisiche, di solito lucchetti, su dispositivi di isolamento energetico quali interruttori automatici, valvole e interruttori scollegati, al fine di garantire che siano privi di tensione. Tagout: l'uso di tag di avvertimento noti come dispositivi di segnalazione per indicare che nessuno deve usare una macchina o un'attrezzatura finché il tag non è stato rimosso.

Le organizzazioni si affidano alle procedure LOTO ogni volta che i tecnici devono gestire energia pericolosa come parte delle normali operazioni di produzione come la manutenzione, la pulizia e il cambio degli strumenti. Se rilasciata o attivata inaspettatamente, una fonte di energia pericolosa è qualsiasi forma di energia che potrebbe causare lesioni o la morte ai lavoratori o danneggiare l'attrezzatura. Questo aspetto può includere fattori elettrici, meccanici, idraulici e pneumatici, termici, chimici, gravitazionali o di radiazione.

Secondo un recente rapporto, il mercato globale delle attrezzature LOTO è stato valutato 260 milioni di dollari. Si prevede inoltre che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5–7% nei prossimi 7 anni.1 OSHA stima che le procedure LOTO prevengano 120 decessi e 50.000 feriti all'anno solo negli Stati Uniti.2

Negli Stati Uniti, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regola tutti i programmi LOTO tramite lo Standard Control of Hazardous Energy (29 CFR 1910.147). Questo standard OSHA stabilisce tutti i requisiti per i programmi di controllo energetico, inclusi corsi di sicurezza, procedure di blocco/tagout e ispezioni periodiche. Sebbene alcune normative OSHA permettano l'uso indipendente del tagout (senza lockout), il framework OSHA dà priorità al lockout perché queste procedure rappresentano una barriera fisica alla riattivazione del dispositivo.