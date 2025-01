Cos'è il GRC?

Una strategia GRC di successo richiede un coordinamento fluido di persone, pianificazione, processi e tecnologia. Le attività dovrebbero essere costanti: i rischi e le normative sono in continua evoluzione e le organizzazioni devono stare sempre al passo. I passi per il successo includono quanto segue:

Stabilisci obiettivi chiari e crea un framework GRC: stabilire i rischi e le sfide principali determinerà la struttura del tuo framework. L'organizzazione deve concentrarsi sulle normative governative o sulla privacy dei dati e la sicurezza? Un framework completo dovrebbe aiutare un'organizzazione a prendere decisioni aziendali informate, minimizzare i rischi e garantire la sostenibilità.

Identificare le attuali carenze operative: le organizzazioni dovrebbero esaminare più da vicino tutti i problemi che non sono stati completamente risolti, come terze parti che hanno avuto gravi problemi di sicurezza o l'incapacità dell'organizzazione di tenere il passo con i report normativi richiesti. Le operazioni aziendali, i processi e la tecnologia possono sempre essere migliorati e non essere aggiornati crea un rischio maggiore.

Ottieni il consenso dei vertici: se l'alta dirigenza non è veramente impegnata, sarà difficile dare slancio all'implementazione. I manager devono promuovere una cultura aziendale consapevole dei rischi. Il punto è guidare l'organizzazione a prevenire i problemi GRC, piuttosto che doverli risolvere in modo reattivo dopo la loro comparsa.

Ottieni il consenso in tutta l'organizzazione: tutta l'organizzazione deve capire l'importanza del GRC. Se i dipendenti ritengono che il GRC sia il lavoro di qualcun altro, i problemi possono sfuggire, indipendentemente dalla completezza del quadro.

Definisci chiaramente ruoli e responsabilità: tutti devono sapere qual è il loro ruolo nella collaborazione interfunzionale. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato (CEO) sono responsabili della supervisione e dell'approvazione del framework GRC. Il Chief Risk Officer (CRO) si occupa della supervisione quotidiana della gestione. Il Chief Compliance Officer (CCO), il Chief Information Officer (CIO), il Chief Technology Officer (CTO) e il Chief Financial Officer (CFO) svolgono tutti un ruolo, insieme ai responsabili dell'ufficio legale, dell'audit interno, delle finanze, dell'IT e della LOB. I compiti e le responsabilità individuali devono essere chiari e tutti devono sapere come segnalare i problemi in materia di GRC.

Utilizza un software GRC: l'utilizzo solo di elaboratori di testo e fogli di calcolo potrebbe costringere un'organizzazione a un monitoraggio manuale. Questo processo non può porre le domande giuste o registrare i risultati in un modo per cui convergono in report chiari e completi, necessari per garantire la conformità legale e l'emergere di insight più approfonditi.

Test del framework GRC: inizia con uno o due reparti per essere sicuro che il processo e l'interfaccia GRC siano chiari e che vengano risolti tutti i problemi affrontati. Correggere eventuali problemi prima che diventino gravi farà risparmiare tempo ed eviterà una possibile situazione di disagio, invece che lanciare un programma a livello di organizzazione il primo giorno.