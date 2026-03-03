Che cos'è la gestione della sicurezza dei processi (PSM)?

La gestione della sicurezza dei processi (PSM) si basa su un insieme rigoroso di pratiche che le organizzazioni implementano nei loro processi aziendali. Queste pratiche, conosciute collettivamente come programma di gestione della sicurezza dei processi, coinvolgono la raccolta e l'elaborazione dei dati, metodologie di riduzione del rischio e formazione e miglioramento continui.

Anche se ha avuto origine negli Stati Uniti, lo standard OSHA è considerato uno dei framework PSM più forti e frequentemente citati a livello globale. L'insieme di requisiti che descrive – noto come "I 14 elementi OSHA della PSM" – aiuta a mantenere i lavoratori al sicuro e a mantenere le organizzazioni conformi quando lavorano con un'ampia gamma di materiali pericolosi.

I 14 elementi OSHA della PSM costituiscono le linee guida fondamentali per le organizzazioni che devono lavorare con materiali pericolosi. Per conformarsi, i datori di lavoro devono sviluppare un processo che copra ciascuno di essi.