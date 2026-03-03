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Gestione degli asset

Che cos'è la gestione della sicurezza dei processi (PSM)?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Pubblicato il 3 marzo 2026

Spiegazione di gestione della sicurezza dei processi

La gestione della sicurezza dei processi (PSM) è un approccio sistematico a cui le organizzazioni si affidano per aiutare i propri dipendenti a maneggiare in sicurezza sostanze chimiche altamente pericolose.

Un approccio forte alla PSM può aiutare a ridurre i rischi per i lavoratori e garantire che le imprese rispettino una vasta gamma di regole sulla sicurezza sul posto di lavoro. Una solida PSM è fondamentale per il modo in cui le organizzazioni che devono trattare sostanze chimiche pericolose danno forma a un solido approccio alla gestione del rischio. In questo modo, identificano, valutano e risolvono diverse tipologie di minacce ai loro core business.

Negli Stati Uniti, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), un'agenzia federale all'interno del Dipartimento del Lavoro, stabilisce le regole PSM e i regolamenti sulla sicurezza sul posto di lavoro. Le regole sono delineate nel loro standard sulla gestione della sicurezza dei processi di sostanze chimiche altamente pericolose, 29 Core Federal Regulation (CFR) 1910.119 – un sistema di gestione che stabilisce quantità di soglia per l'uso di sostanze estremamente pericolose come liquidi e gas tossici o infiammabili.

Il mercato globale della PSM è ampio e in crescita. Secondo un recente rapporto, nel 2025 il suo valore ammontava a 3,5 miliardi di USD. Inoltre, si prevede che raggiungerà i 5,9 miliardi di USD nei prossimi 7 anni, il che significa un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,5%.1

Gestione della sicurezza dei processi rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro

Sebbene la gestione della sicurezza dei processi (PSM) e la sicurezza sul posto di lavoro siano termini strettamente correlati, la sicurezza sul posto di lavoro si riferisce più in generale a come le organizzazioni possano proteggere i lavoratori da una vasta gamma di infortuni sul posto di lavoro. La PSM si concentra sulla prevenzione di incidenti causati dal rilascio di materiali pericolosi.

La sicurezza sul posto di lavoro enfatizza l'adesione dei lavoratori alle pratiche, ai comportamenti e alle procedure di sicurezza, mentre la PSM si occupa di sistemi di gestione completi e di valutazioni del rischio che aiutano a ridurre il rischio.

Ad esempio, mentre un processo di sicurezza sul posto di lavoro può aiutare a garantire che i lavoratori indossino guanti durante la gestione di sostanze chimiche tossiche, un sistema PSM garantisce che l'intero approccio alla produzione, alla conservazione e all'utilizzo delle sostanze chimiche sia sicuro.

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I 14 elementi OSHA della PSM

La gestione della sicurezza dei processi (PSM) si basa su un insieme rigoroso di pratiche che le organizzazioni implementano nei loro processi aziendali. Queste pratiche, conosciute collettivamente come programma di gestione della sicurezza dei processi, coinvolgono la raccolta e l'elaborazione dei dati, metodologie di riduzione del rischio e formazione e miglioramento continui.

Anche se ha avuto origine negli Stati Uniti, lo standard OSHA è considerato uno dei framework PSM più forti e frequentemente citati a livello globale. L'insieme di requisiti che descrive – noto come "I 14 elementi OSHA della PSM" aiuta a mantenere i lavoratori al sicuro e a mantenere le organizzazioni conformi quando lavorano con un'ampia gamma di materiali pericolosi.

I 14 elementi OSHA della PSM costituiscono le linee guida fondamentali per le organizzazioni che devono lavorare con materiali pericolosi. Per conformarsi, i datori di lavoro devono sviluppare un processo che copra ciascuno di essi.

  1. Informazioni sulla sicurezza dei processi (PSI): un elenco dettagliato dei potenziali rischi chimici e delle attrezzature necessarie per controllarli in modo sicuro.
  2. Analisi dei rischi di processo (PHA): un'analisi strutturata dei processi che si basano su metodologie PSM popolari come Hazard and Operability Studies (HAZOP) e revisioni "what-if".
  3. Procedure operative: descrizioni dettagliate di tutte le procedure in cui vengono gestite sostanze tossiche, comprese le operazioni aziendali e i controlli di arresto e avvio di sistemi e attrezzatura.
  4. Partecipazione dei dipendenti: partecipazione attiva di tutti i dipendenti coinvolti nei processi PSM, inclusi passaggi chiave come l'identificazione dei pericoli, la pianificazione della sicurezza e la formazione e la distribuzione dei team PHA.
  5. Formazione continua: istruzione dettagliata sui processi e sulle tattiche per garantire che tutto il personale comprenda i pericoli e le pratiche sicure applicabili alle sostanze che sta maneggiando.
  6. Gestione dei collaboratori: guida per tutti i collaboratori, per aiutarli a comprendere i rischi e le pratiche di lavoro sicure necessarie per gestire in modo sicuro le sostanze e i prodotti chimici.
  7. Revisioni di sicurezza pre-avvio (PSSR): qualsiasi processo nuovo o modificato deve soddisfare i requisiti di sicurezza della PSM prima che un sistema o un processo venga avviato o riavviato.
  8. Integrità meccanica: le organizzazioni devono dimostrare l'esistenza di programmi rigorosi per la manutenzione di attrezzature, tubature, strumenti e sistemi di sicurezza.
  9. Permessi di lavoro a caldo: i permessi di "lavoro a caldo" sono permessi controllati rilasciati appositamente per attività che potrebbero potenzialmente introdurre una fonte di accensione vicino a materiale infiammabile.
  10. Gestione del cambiamento (MOC): un processo formale di valutazione e approvazione del rischio per eventuali modifiche pianificate a materiali, tecnologie, attrezzature o processi pericolosi.
  11. Indagine sugli incidenti: un'analisi rigorosa della causa principale di qualsiasi incidente di sicurezza del processo, per garantire che non si ripeta in futuro.
  12. Procedure di pianificazione e risposta alle emergenze: le organizzazioni devono dimostrare di disporre di piani e sistemi completi per rispondere a scenari di emergenza sia interni che esterni.
  13. Audit di conformità: per essere conformi, le organizzazioni devono sottoporsi a regolari audit di conformità documentati, progettati per garantire l'efficacia del loro programma PSM.
  14. Segreti commerciali: le organizzazioni devono garantire un accesso illimitato alle informazioni PSM, anche se le considerano riservate.
Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85

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Il modello del Center for Chemical Process Safety (CCPS)

Sebbene l'OSHA definisce le linee guida normative che regolano come le organizzazioni dovrebbero creare programmi PSM efficaci, molte organizzazioni cercano ulteriori indicazioni dal Center for Chemical Process Safety (CCPS). Il CCPS è una divisione dell'American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Il CCPS fornisce un framework che va oltre le linee guida dell'OSHA e si concentra sulla trasformazione culturale e sulla creazione di una comprensione più profonda del rischio a livello aziendale. 

Oltre ai 14 elementi OSHA della PSM, il modello CCPS include linee guida su come le organizzazioni possono:

  • Creare una cultura della sicurezza dei processi
  • Fornire una formazione rigorosa sulla sicurezza dei processi
  • Coinvolgere gli stakeholder in tutta l'azienda, non solo nelle unità di business strettamente coinvolte nella gestione delle sostanze chimiche pericolose
  • Stabilire la prontezza operativa per tutti i dipendenti
  • Garantire l'integrità e le prestazioni degli asset

Benefici della gestione della sicurezza dei processi

Programmi PSM solidi aiutano le organizzazioni che devono lavorare con materiali pericolosi a sviluppare approcci strategici su come condurre in sicurezza i loro core business e a garantire la conformità alle richieste normative. Ecco uno sguardo ad alcuni dei principali benefici della PSM a livello aziendale.

Riduzione del rischio di incidenti catastrofici

Le organizzazioni che praticano un programma PSM efficace possono ridurre drasticamente la probabilità di un evento catastrofico identificando i pericoli e implementando rigorosi controlli di processo.

La PSM aiuta le organizzazioni a ridurre il rischio di una vasta gamma di guasti catastrofici (inclusi rilasci tossici, incendi ed esplosioni) che possono danneggiare i lavoratori e causare interruzioni lavorative non pianificate.

Aumento delle funzionalità di conformità

I programmi PSM possono aiutare le organizzazioni che operano in ambienti di conformità rigorosi a soddisfare i requisiti normativi e ad aumentare la preparazione agli audit. Una solida pratica di PSM aiuta a rafforzare le funzionalità di conformità di un'organizzazione, creando un approccio strutturato e sistematico al modo in cui l'organizzazione adempie alle proprie responsabilità normative.

In sostanza, contribuisce a trasformare la conformità da una pratica reattiva a una funzione di gestione dinamica, introducendo maggiore responsabilità e documentazione in ogni aspetto delle operazioni aziendali.

Miglioramento della continuità aziendale

La continuità aziendale per le organizzazioni che trattano sostanze chimiche pericolose è critica. Oltre a ferire i lavoratori, gli incendi e le fuoriuscite di sostanze chimiche possono provocare interruzioni catastrofiche del core business.

Una PSM efficace aiuta a prevenire chiusure e interruzioni non pianificate istituendo programmi rigorosi e altamente strategici per la gestione di sostanze chimiche pericolose in modo da ridurre il rischio di incidenti catastrofici.

Maggiore sicurezza dei lavoratori e della comunità

La PSM aiuta le organizzazioni a creare posti di lavoro più sicuri e riduce la probabilità di incidenti pericolosi che potrebbero diffondersi nelle comunità in cui operano.

Ad esempio, applicando un programma PSM a un oleodotto, un'azienda riduce la probabilità che si verifichi una pericolosa fuoriuscita di sostanze chimiche o che scoppi un incendio a causa di un guasto all'attrezzatura o di un errore umano.

Cultura organizzativa più forte

I sistemi PSM con alta partecipazione dei dipendenti aiutano a rafforzare il morale sul posto di lavoro e a costruire un senso di responsabilità condivisa.

Le prestazioni di sicurezza e la gestione del rischio sono due aspetti critici con cui le organizzazioni che gestiscono materiali pericolosi misurano il proprio successo. Questi due aspetti possono essere notevolmente migliorati grazie alla forte cultura organizzativa che deriva dall'adesione a un programma PSM.

Come costruire un programma PSM forte

Per implementare con successo un solido programma di gestione della sicurezza dei processi (PSM), le organizzazioni devono allinearsi tra più discipline aziendali, tra cui operazioni, leadership, ingegneria e manutenzione.

Sebbene gli approcci varino a seconda delle dimensioni dell'azienda e del settore in cui opera, questo approccio in quattro fasi è efficace per molte organizzazioni.

  1. Definire chiaramente i ruoli: in primo luogo, la leadership deve fornire ai team che gestiscono materiali pericolosi l'autorità e le risorse di cui hanno bisogno per costruire sistemi e pratiche su cui poter fare affidamento. Alle persone che hanno ricevuto una formazione adeguata devono essere assegnati ruoli appropriati in tutti gli aspetti dei processi aziendali rilevanti e delle procedure di sicurezza.
  2. Creare metodologie di valutazione del rischio: per essere efficaci, i programmi PSM devono stabilire un modo affidabile per i lavoratori e i team di valutare rischi come PHA, MOC e risposta alle emergenze. Queste metodologie sono critiche nel misurare i rischi associati alla lavorazione di sostanze chimiche pericolose.
  3. Stabilire programmi di formazione efficaci: per preparare i team a implementare la PSM, le organizzazioni devono creare programmi di formazione appropriati e accessibili. I programmi di formazione per l'implementazione della PSM coprono spesso una vasta gamma di protocolli di sicurezza dei lavoratori, pratiche di lavoro sicure e formazione sulle attrezzature rilevanti.
  4. Incorporare le tecnologie più recenti: le tecnologie che stanno trasformando la PSM aggiungendo nuove funzionalità ed efficienze devono essere adeguatamente integrate nei workflow esistenti per essere efficaci. Sensori IoT, dashboard in tempo reale e tecnologia del gemello digitale, ad esempio, devono essere installati e integrati correttamente in modo da permettere ai lavoratori di utilizzarli.

Conseguenze del fallimento

A differenza di altri approcci sistematici alla cultura del posto di lavoro, una PSM inefficace può comportare condizioni di lavoro pericolose per i dipendenti e le persone che vivono nelle comunità vicine. A causa della natura dei materiali gestiti dalle organizzazioni che praticano la PSM, i guasti e le interruzioni nella comunicazione possono avere risultati disastrosi.

Di seguito sono elencate alcune delle conseguenze di una PSM mal impostata e praticata:

  • Perdita di vite umane
  • Gravi lesioni fisiche e mentali
  • Rilascio di sostanze chimiche e gas tossici
  • Danni alla proprietà
  • Danni ambientali
  • Responsabilità legali, multe e danno alla reputazione

Settori e casi d'uso PSM

La gestione della sicurezza dei processi (PSM) è utilizzata efficacemente in molti settori ed è considerata essenziale per le aziende che trattano regolarmente materiali pericolosi. Ecco tre importanti casi d'uso.

Petrolio e gas

Nel settore del petrolio e del gas, la PSM è una parte critica della sicurezza dei lavoratori nelle raffinerie di petrolio e negli impianti petrolchimici. Il settore del petrolio e del gas mantiene regolarmente grandi inventari di materiali altamente infiammabili e tossici che devono essere strettamente controllati tramite un sistema PSM che aiuta a prevenire incendi, esplosioni e rilasci tossici.

Trattamento dei rifiuti

Gli impianti di trattamento dei rifiuti si affidano alla PSM per controllare i processi relativi alle sostanze chimiche pericolose che utilizzano per la disinfezione, la neutralizzazione e il controllo degli odori. Ecco alcuni esempi:

  • Anidride solforosa per la rimozione del cloro
  • Ammoniaca per rimuovere i nutrienti
  • Solfuro di idrogeno prodotto dalla digestione anaerobica

L'OSHA mantiene quantità soglia per ciascuna di queste sostanze a cui gli impianti di trattamento dei rifiuti devono aderire o rischiano multe.

Produzione farmaceutica

Nel settore farmaceutico, la PSM svolge un ruolo cruciale nell'aiutare le aziende a mantenere sicuri i processi chimici e biologici su cui fanno affidamento per produrre i loro prodotti. Sebbene la produzione farmaceutica non comporti sempre l'uso su larga scala di sostanze chimiche pericolose, gli impianti utilizzano spesso sostanze chimiche altamente reattive e materiali infiammabili nei loro processi di produzione. Come altri settori che utilizzano la PSM per mantenere un posto di lavoro sicuro, l'industria farmaceutica è regolata dal 29 CFR 1910.119 dell'OSHA.

Domande frequenti sulla gestione della sicurezza dei processi

Chi è coperto dalla PSM?

Tutte le strutture negli Stati Uniti che trattano sostanze chimiche pericolose o liquidi infiammabili a livelli o superiori alle quantità soglia dichiarate dall'OSHA devono conformarsi al loro standard. La norma PSM 29 CFR 1910.119 elenca oltre 130 sostanze chimiche altamente pericolose che devono essere gestite rigorosamente secondo i sistemi e le linee guida stabiliti dall'OSHA, pena l'applicazione di pesanti sanzioni per l'organizzazione.

Qual è la differenza tra la gestione della sicurezza dei processi e un programma di gestione del rischio?

Mentre la PSM si concentra sulla sicurezza dei lavoratori e sui processi utilizzati per controllare la gestione di sostanze chimiche pericolose secondo gli standard generali del settore, un programma di gestione del rischio (RMP) ha un ambito più ampio. L'RMP sottolinea l'impatto della lavorazione chimica sulla comunità più ampia. Gli RMP tendono a concentrare i loro sforzi sulla prevenzione di rilasci tossici, come le fuoriuscite di petrolio e di sostanze chimiche, che potrebbero avere effetti dannosi sull'ambiente.

Sebbene entrambi i programmi si occupino della prevenzione di incidenti catastrofici che possono derivare dal trattamento di materiali pericolosi, differiscono per ambito e per aree di interesse.

Con quale frequenza dovrebbe essere aggiornata la PHA di un'organizzazione?

L'OSHA richiede che le PHA siano aggiornate ogni cinque anni (o ogni volta che viene apportata una modifica significativa al processo). Secondo le linee guida dell'OSHA, le PHA dovrebbero essere aggiornate anche quando le modifiche innescano revisioni della MOC che potrebbero influire sul profilo di rischio o cambiare in altro modo il modo in cui un'organizzazione valuta il rischio.

Autori

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    1. Process Safety Management Market Overview, EdgeRadar Market Research, luglio 2025