Il benchmarking è il processo sistematico che consiste nel confrontare le prestazioni degli asset, i costi e le metriche di affidabilità con gli standard del settore, ed è possibile solo una volta che un'organizzazione ha identificato e iniziato a monitorare i KPI di manutenzione.

Le organizzazioni di manutenzione di livello mondiale spesso puntano a benchmark specifici del settore per KPI critici come MTBF, MTTR, tempo medio di guasto (MTTF), percentuale di manutenzione pianificata (PMP) ed efficacia complessiva dell'attrezzatura (OEE).

Il benchmarking è riservato solo alle organizzazioni di manutenzione mature, poiché richiede ai team di stabilire prima processi e sistemi affidabili per il monitoraggio dei KPI di manutenzione, come l'uso di un CMMS, il condition monitoring e il miglioramento continuo. Una volta messe in atto queste pratiche, il benchmarking può aiutare le organizzazioni a vedere come si confrontano con i colleghi.