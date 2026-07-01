La fase finale del workflow di manutenzione prescrittiva è in corso. L'apprendimento continuo è una tecnica di addestramento dell'AI che prevede l'addestramento sequenziale di un modello per nuove attività mantenendo ciò che ha già imparato. Mentre un CMMS genera ordini di lavoro e i team di manutenzione li completano, gli algoritmi di machine learning imparano costantemente dai risultati di ogni compito di manutenzione completato.

Alla fine, quando un sistema di apprendimento prescrittivo ha raccolto abbastanza informazioni, ottiene insight su quali interventi raccomandati hanno prevenuto i guasti degli asset e quali no. Questi insight sono preziosi a livello operativo, in quanto forniscono indicazioni sia per le future raccomandazioni del sistema, sia per le modalità con cui i tecnici definiscono e gestiscono i parametri di riferimento.