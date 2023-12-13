10 motivi per cui dovresti adottare oggi la manutenzione centrata sull'affidabilità (RCM)

1. Migliore pianificazione e analisi: gran parte della ricerca si concentra (link esterno a ibm.com) sul presupposto che i guasti siano dovuti a cause sconosciute (anche in organizzazioni piene di tecnici qualificati), il che dimostra quanto sia difficile monitorare le operazioni degli asset. Se non si conoscono i fattori di rischio critici, le storie, le analogie dei materiali e i dati su ogni guasto, i punti ciechi metteranno sempre in difficoltà gli esperti. Ecco perché RCM si basa sulle conoscenze in ogni fase del ciclo di vita, contestualizza gli effetti del fallimento contro gli obiettivi produttivi e analizza a fondo le cause principali a livello di asset.

2. Tassi di correzione al primo tentativo: è fondamentale consentire ai tecnici di raggiungere oltre il 90% sui tassi di correzione al primo tentativo. Ma per farlo, i tecnici devono essere in grado di capire qual è il problema prima di andare al lavoro. Con dati incompleti, non possono garantire di avere l'attrezzatura, l'inventario e i materiali associati giusti per eseguire le correzioni. L'unico modo per migliorare le percentuali di correzioni al primo tentativo è ottimizzare l'inventario degli strumenti e i piani di lavoro di riparazione in base alla comprensione delle modalità di guasto.

3. Gestione degli arretrati: la manutenzione differita è necessaria, ma gli arretrati devono essere gestiti. Come qualsiasi altro problema che si lascia incancrenire, potrebbe continuare a peggiorare, facendo potenzialmente aumentare i costi per affrontare il problema. Ritardare la manutenzione può anche aumentare il rischio di sicurezza e conformità. RCM ti aiuta a gestire gli arretrati in base alla criticità, al potenziale di guasto e ai dati di costo per ogni richiesta dell'arretrato. I professionisti hanno scoperto che possono rimuovere una grande percentuale di voci arretrate con un basso rischio di fallimento e un basso impatto sulle operazioni.

4. Riduzione della manutenzione preventiva (PM): molte aziende confermano di non sapere se i loro sforzi di manutenzione stiano contribuendo a migliorare il ciclo di vita dei loro asset. Studi successivi hanno dimostrato che la maggior parte delle aziende ha difficoltà a ottimizzare i propri programmi di manutenzione preventiva, il che si traduce in costi inutili per la manutenzione non essenziale.

5. Ottimizzazione del piano di lavoro: la maggior parte dei tecnici sono capaci solo se lo sono i registri degli asset, i file di registro, gli archivi e le foto che guidano i loro piani di lavoro. I tecnici utilizzano queste informazioni per pianificare ed eseguire le loro giornate, e per progettare programmi, stime, inventari e altro ancora. Senza governance e dati per guidare approcci prescrittivi, un'azienda può ritrovarsi con procedure multiple eccessivamente generalizzate per ampie classi di asset, con conseguenti piani di lavoro che non aiutano i tecnici a svolgere i loro ruoli. Per sfruttare le conoscenze dell'azienda, i tecnici devono essere in grado di contestualizzare gli asset, i file di log e le analytics in modi facili da usare.

6. Ottimizzazione dell'inventario: quando sai quali asset hanno la maggiore probabilità di guasto e richiederanno un servizio accelerato, sai quale inventario di parti e strumenti dovresti avere nel magazzino. L'analisi dell'affidabilità e le modalità di guasto testate permettono di ridurre inventari costosi e non essenziali, mantenendo al contempo l'inventario critico in magazzino.

7. Trasferimento delle competenze: con così tante conoscenze legacy che lasciano le aziende industriali, è importante che vengano presentate informazioni logiche e strutturate riguardo alla natura degli asset, al tipo di lavoro svolto e a cosa analizzare nel contesto di garantire le prestazioni operative. RCM fornisce quel flusso logico di informazioni tra aspettative operative, problemi comuni e modalità di approccio alle riparazioni e alle attività di manutenzione preventiva. Avere le informazioni codificate in un sistema CMS o EMS permette ai tecnici di comprendere il metodo e concentrarsi sul risolvere correttamente le cose al primo tentativo.

8. Tempo di risposta: è importante che operazioni e manutenzione raggiungano alti livelli di produttività, il che significa elevati livelli di utilizzo. Ma spesso le aziende danno priorità agli asset non critici, creando problemi urgenti di capacità e di programmazione quando un asset critico si blocca. Quando può regolare dinamicamente i programmi e il flusso degli ordini di lavoro in base alla criticità e alla propensione al fallimento, è già in vantaggio quando si tratta di garantire il flusso operativo.

9. Monitoraggio ottimizzato: spesso la leadership riceve un allarme da un asset monitorato e, dopo un'ispezione, l'asset sembra funzionare bene, per poi guastarsi poco dopo. Così come i pianificatori e i tecnici della manutenzione imparano dal processo di RCM e dall'applicazione delle modalità di guasto, anche gli algoritmi informatici pensati per identificare potenziali guasti o problemi operativi possono farlo. Uno dei vantaggi della RCM è che le sue competenze sono condivise lungo tutto il ciclo di vita dell'asset, con tutti i sistemi associati alle prestazioni degli asset.

10. Ritorno sull'investimento: ci sono molti articoli e case study online che evidenziano come la RCM possa ridurre i costi di manutenzione e migliorare la produttività, riducendo al contempo i tempi di inattività. Questa guida all'implementazione RCM della NASA (link esterno a ibm.com) spiega come la RCM possa ridurre i costi di manutenzione rispetto agli approcci preventivi standard.