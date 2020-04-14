Prima di "cosa dovremmo fare?" spesso c'è la domanda "cosa potrebbe succedere?" È qui che entrano in gioco le analisi predittive. Le analisi predittive usano algoritmi avanzati e il machine learning per elaborare i dati storici, "apprendendo" ciò che è accaduto e scoprendo modelli di dati, interazioni e relazioni che erano passati inosservati. Poi crea modelli che mostrano la probabilità di determinati scenari o risultati.

Potresti pensare che un'azienda potrebbe cavarsela semplicemente utilizzando le analisi predittive e che le analisi prescrittive siano un qualcosa in più "opzionale". Tuttavia, questo modo di pensare non coglie nel segno. Un rapporto dell'Economist Intelligence Unit afferma che il 70 percento dei dirigenti aziendali considera i progetti di data science e analytics molto importanti. Ma solo il 2 percento afferma che questi stessi progetti hanno mantenuto le loro promesse.

Perché? I modelli predittivi forniti dal machine learning offrono "informazioni fruibili", ma non indicano quali azioni intraprendere in base a tali informazioni per ottenere i migliori risultati. In molti casi, un essere umano con pregiudizi segue "il proprio istinto". Di solito, nel migliore dei casi i risultati non sono ottimali, mentre nel peggiore sono deludenti. Per trarre davvero beneficio dalle analisi predittive, è fondamentale investire nelle analisi prescrittive.

Ecco alcuni esempi che fanno luce sul valore dell'aggiunta delle analisi prescrittive alle tue funzionalità predittive. Se operi nel settore manifatturiero, le analisi predittive possono fornirti una stima del tempo necessario ai dipendenti e agli strumenti per effettuare la manutenzione. Dopo aver usato le analisi prescrittive, saprai quanti straordinari sono necessari così da poter generare programmi dettagliati.

Nel retail, le analisi predittive possono prevedere un aumento della domanda causato da circostanze esterne. Le analisi prescrittive possono aiutare a sviluppare piani di rifornimento per decidere quale magazzino dovrebbe provvedere al rifornimento di ogni punto vendita retail per soddisfare adeguatamente la domanda.

Per coloro che operano nel settore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le analisi prescrittive possono orientare le decisioni in merito ai generatori di energia che devono essere accesi o spenti in base alla domanda di elettricità prevista.

E infine, se la tua azienda è una compagnia aerea o opera in un altro ambito del settore dei viaggi e dei trasporti, puoi effettuare previsioni della domanda e utilizzare le analisi prescrittive per sviluppare i piani per la flotta e programmi ottimali per l'equipaggio.