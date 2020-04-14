Le analisi prescrittive aiutano le aziende a individuare il miglior percorso di azione, così da raggiungere gli obiettivi organizzativi come la riduzione dei costi, la soddisfazione della clientela, la redditività, ecc. Sebbene capire cosa fare sia un aspetto cruciale per qualsiasi azienda, spesso il valore delle analisi prescrittive viene trascurato. C'è ancora una tendenza a "seguire l'istinto", quando si esaminano diversi possibili scenari.
Continua a leggere per capire cos'è l'analisi prescrittiva, come si relaziona all'analisi predittiva e perché è fondamentale per le aziende di oggi.
Quando i responsabili decisionali aziendali affrontano la questione critica del "quale azione dovremmo intraprendere", spesso si ritrovano a dover gestire milioni di variabili decisionali, vincoli e compromessi. Le soluzioni per le analisi prescrittive come IBM Decision Optimization consentono un processo decisionale preciso per i problemi complessi fornendo strumenti per sviluppare e implementare modelli di ottimizzazione che siano rappresentazioni matematiche dei problemi aziendali. I potenti risolutori di ottimizzazione risolvono quindi questi modelli utilizzando algoritmi sofisticati e forniscono raccomandazioni ai responsabili decisionali.
Il risultato? Puoi ricevere indicazioni sulle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi, come la riduzione dei costi, la soddisfazione del cliente, la redditività e l'efficienza operativa.
Prima di "cosa dovremmo fare?" spesso c'è la domanda "cosa potrebbe succedere?" È qui che entrano in gioco le analisi predittive. Le analisi predittive usano algoritmi avanzati e il machine learning per elaborare i dati storici, "apprendendo" ciò che è accaduto e scoprendo modelli di dati, interazioni e relazioni che erano passati inosservati. Poi crea modelli che mostrano la probabilità di determinati scenari o risultati.
Potresti pensare che un'azienda potrebbe cavarsela semplicemente utilizzando le analisi predittive e che le analisi prescrittive siano un qualcosa in più "opzionale". Tuttavia, questo modo di pensare non coglie nel segno. Un rapporto dell'Economist Intelligence Unit afferma che il 70 percento dei dirigenti aziendali considera i progetti di data science e analytics molto importanti. Ma solo il 2 percento afferma che questi stessi progetti hanno mantenuto le loro promesse.
Perché? I modelli predittivi forniti dal machine learning offrono "informazioni fruibili", ma non indicano quali azioni intraprendere in base a tali informazioni per ottenere i migliori risultati. In molti casi, un essere umano con pregiudizi segue "il proprio istinto". Di solito, nel migliore dei casi i risultati non sono ottimali, mentre nel peggiore sono deludenti. Per trarre davvero beneficio dalle analisi predittive, è fondamentale investire nelle analisi prescrittive.
Ecco alcuni esempi che fanno luce sul valore dell'aggiunta delle analisi prescrittive alle tue funzionalità predittive. Se operi nel settore manifatturiero, le analisi predittive possono fornirti una stima del tempo necessario ai dipendenti e agli strumenti per effettuare la manutenzione. Dopo aver usato le analisi prescrittive, saprai quanti straordinari sono necessari così da poter generare programmi dettagliati.
Nel retail, le analisi predittive possono prevedere un aumento della domanda causato da circostanze esterne. Le analisi prescrittive possono aiutare a sviluppare piani di rifornimento per decidere quale magazzino dovrebbe provvedere al rifornimento di ogni punto vendita retail per soddisfare adeguatamente la domanda.
Per coloro che operano nel settore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le analisi prescrittive possono orientare le decisioni in merito ai generatori di energia che devono essere accesi o spenti in base alla domanda di elettricità prevista.
E infine, se la tua azienda è una compagnia aerea o opera in un altro ambito del settore dei viaggi e dei trasporti, puoi effettuare previsioni della domanda e utilizzare le analisi prescrittive per sviluppare i piani per la flotta e programmi ottimali per l'equipaggio.
Secondo un comunicato stampa di INFORMS, i finalisti per il premio Edelman per i risultati in scienza della gestione e ricerca per le operazioni hanno ottenuto benefici utilizzando tecniche di ottimizzazione delle decisioni per fornire funzionalità di analisi prescrittive. I benefici includono milioni di dollari di risparmi diretti, un migliore servizio clienti e un inventario ridotto. Le analisi prescrittive portano il processo decisionale aziendale a un livello superiore. Hai gli strumenti per prevedere gli scenari probabili e integrare queste indicazioni nel motore prescrittivo, così che le decisioni siano ottimizzate dinamicamente con una visione lungimirante.
IBM Fleetpride è un esempio reale di un'azienda che trae valore dall'analisi prescrittiva. Fleetpride vende ricambi e fornisce servizi per camion pesanti e rimorchi. Ha sviluppato un modello che utilizza i dati storici sulle spedizioni per prevedere gli ordini di spedizione per magazzino per giorno, settimana e mese. Applica l'ottimizzazione delle decisioni al modello per determinare l'azione ottimale per gestire la domanda dei clienti in un dato giorno, inclusi il personale e il posizionamento dell'inventario.
Come dimostra Fleetpride, l'analisi prescrittiva ti consente di trasformare dati e soluzioni predittive in corsi di azione reali, basati sui fatti e imparziali. Non deve più affidarsi all'intuito. Al contrario, analytics avanzate, modelli statistici e un motore decisionale possono risolvere le complesse sfide di business planning, programmazione, prezzi e inventario, insieme a una serie di altri problemi che vanno oltre le funzionalità dei fogli di calcolo e della mente umana. Di conseguenza, la tua attività potrà essere pronta per un maggiore successo e un vantaggio competitivo.
