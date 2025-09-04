Edge computing per l'IoT

I dispositivi IoT e i dispositivi edge sono così simili che i due termini sono spesso usati in modo intercambiabile. Tuttavia, ci sono alcune differenze degne di nota. In generale, i dispositivi IoT sono componenti hardware connessi a una rete che generano dati tramite uno o più sensori. Anche i dispositivi edge sono componenti hardware ma, a differenza dei dispositivi IoT, sono progettati per raccogliere, elaborare e agire sui dati, non semplicemente per memorizzarli.

In genere, i dispositivi edge sono più complessi dei dispositivi IoT e contengono più parti. Alcuni dispositivi edge contengono sia potenza di elaborazione che risorse.

Quando un dispositivo edge è altamente integrato in un dispositivo IoT, può essere considerato un componente del dispositivo stesso, piuttosto che un sistema separato. Ad esempio, quando un dispositivo IoT è dotato di data storage e abbastanza potenza di calcolo per prendere decisioni semplici e a bassa latenza.